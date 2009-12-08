Сразу две башкирские строительные фирмы попали под правоохранительный прессинг

И в том, и в другом случае возбуждение уголовных дел сопровождали определенные сложности. Например, Рим Жданов – депутат Курултая и для того, чтобы привлечь его к уголовной ответственности требовалась виза главы следственного комитета Алексея Касьянова, который согласился с утверждением следователей, что в действиях парламентария имеются признаки преступления. Кстати, получить росчерк руководителя СУ СК при прокуратуре РФ по РБ не просто – недавно г-н Касьянов отказал в возбуждении уголовного дела против депутата башкирского Госособрания Алексея Тимофеева, которого следователи подозревали в мошенничестве на автомобильном рынке. Автодилер собрал деньги с покупателей, но автомобили им так и не отдал, ссылаясь на кризис. Тем не менее, фигурантом уголовного дела Тимофеев не стал – глава следственного комитета решил, что умысла обанкротить собственные автосалоны депутат не имел, а попал в жернова обстоятельств.