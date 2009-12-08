Сразу две башкирские строительные фирмы попали под правоохранительный прессинг

И в том, и в другом случае возбуждение уголовных дел сопровождали определенные сложности. Например, Рим Жданов – депутат Курултая и для того, чтобы привлечь его к уголовной ответственности требовалась виза главы следственного комитета Алексея Касьянова, который согласился с утверждением следователей, что в действиях парламентария имеются признаки преступления. Кстати, получить росчерк руководителя СУ СК при прокуратуре РФ по РБ не просто – недавно г-н Касьянов отказал в возбуждении уголовного дела против депутата башкирского Госособрания Алексея Тимофеева, которого следователи подозревали в мошенничестве на автомобильном рынке. Автодилер собрал деньги с покупателей, но автомобили им так и не отдал, ссылаясь на кризис. Тем не менее, фигурантом уголовного дела Тимофеев не стал – глава следственного комитета решил, что умысла обанкротить собственные автосалоны депутат не имел, а попал в жернова обстоятельств.
В случае с Римом Ждановым все оказалось проще. Следователи уверены, что г-н Жданов, вместо того, чтобы заплатить налоги на доходы физических лиц за своих работников, перечислял средства в туристическую компанию, которой владел на паях с супругой, и тратил деньги на оплату транспортных услуг фирме, которой руководил его брат, фактически подарив своей семье 2,6 миллиона рублей. По мнению следствия, г-н Жданов вместо того, чтобы рассчитаться с фискалами, расходовал появившиеся на счету управления деньги на покупку туристических путевок в Карловы Вары для себя и своих знакомых.
Интересно, что жалование работникам фирмы выплачивалась вовремя, г-н Жданов попал под правоохранительный молох потому, что в течение полутора лет «забывал» платить налоги на зарплату.
«Мостостроительное управление» состояло на учете в межрайонной налоговой инспекции по крупнейшим налогоплательщикам РБ и не трудно догадаться, что инициаторами возбуждения уголовного дела против него стали фискалы, не дополучившие запланированных средств.
Обвинение г-ну Жданову пока не предъявлено, но в случае, если депутата признают виновным по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ («Неисполнение обязанностей налогового агента»), то ему грозит не менее двух лет лишения свободы.
Кстати, «Мостостроительное управление» возвело более половины всех имеющихся в Башкирии мостов, освоило выпуск собственных железобетонных конструкций, возвело массу дорог и путепроводов и годовые обороты этого предприятия в сотни раз превышают 15 миллионов рублей, якобы присвоенные депутатом. Но поскольку ничего более серьезного г-ну Жданову не предъявляют, можно предположить, что он отделается легким испугом.
Возбуждение уголовного дела по факту совершения мошенничества руководством фирмы «Юмагузинское водохранилища» стало сенсацией, так как речь идет об огромной сумме в миллиард рублей, которую государство оказалось должно строителям.
Напомним, казна возвращает предпринимателям разницу между налогом на добавленную стоимость, заплаченный за приобретение товаров и услуг и выплаченный при их продаже. В случае, если затраты фирмы оказались намного больше, чем полученные доходы, коммерсанты вправе потребовать от федерального казначейства вернуть им часть средств, ушедших на погашение налога на добавленную стоимость. Однако всем известно, что получить возмещение НДС обычным бизнесменам затруднительно – фискалы разве что не под лупой разглядывают подтверждающие документы и имеют право в любой момент проверить деятельность фирмы, потребовавшей вернуть уплаченный сверх положенного налог. Однако «для своих», похоже, все по-другому. Так что, если подтвердятся подозрения следователей о том, что миллиард рублей строителям был выплачен незаконно, под следствием окажутся и представители налоговых органов, «не заметивших» липовых бумаг.
Пока следственный комитет пока не определился, кто станет отвечать перед законом за аферу с налогом на добавленную стоимость, совершенную работниками «Юмагузинского водохранилища» – в квартирах сотрудников и офисах строительной фирмы прошли обыски, изъята документация, и в ближайшее время состоится экспертиза, призванная определить виновного в уводе денег из казны.
Как бы там ни было, эта строительная организация, появившаяся десять лет назад благодаря стараниям бывшего башкирского премьера Рафаэля Байдавлетова, весьма успешно зарекомендовала себя на строительном рынке.
Кроме того, что это управление участвовало в возведении крупнейшего в России гидротехнического сооружения – Юмагузинского водохранилища в Кугарчинском районе республики, эта фирма строила завод керамической плитки «Ласселсбергер», а недавно ей доверили возводить самую большую мечеть в Европе – на пересечении улицы Коммунистической и проспекта Салавата Юлаева.
И, похоже, теперь, когда фирму будет лихорадить, достроить культовое сооружение окажется непросто. Напомним, руководитель «Жилстройкомплектснаб» (ЖСКС) Зуфар Аюпов, начинавший возводить мусульманский храм, сегодня находится под следствием за растрату денег верующих. Попечительский совет сделал ставку на «Юмагузинское водохранилище», надеясь с помощью зубров строительного рынка достроить мечеть, но, учитывая прессинг правоохранителей, долгострой может снова заморозиться.
Валентин ОРЛОВ.