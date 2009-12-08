Ректор МГУ Виктор Садовничий готов сотрудничать с ведущими вузами Башкирии

В 15 подразделениях БГУ по 85 направлениям и специальностям обучаются 27 тысяч студентов. За время своего существования главный башкирский вуз подготовил более 113 тысяч специалистов. А всего в Башкирии в 12 государственных вузах, 17 филиалах российских институтов и 4 негосударственных высших учебных заведениях обучаются более 175 тысяч студентов. Интересно, что 10 лет назад в республике было в два раза меньше людей, получающих высшее образование.