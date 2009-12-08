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Ректор МГУ Виктор Садовничий готов сотрудничать с ведущими вузами Башкирии

8 декабря 2009, 20:54
На минувшей неделе Башкирский государственный университет отпраздновал 100-летие со дня основания. БГУ посетила масса гостей и бывших выпускников, побывал на торжественных мероприятиях глава региона Муртаза Рахимов и ректор МГУ Виктор Садовничий. Виктор Александрович не только руководитель известнейшего в России вуза, но академик РАН, и президент союза ректоров РФ.

Глава Башкирии и главный ректор страны обсудили развитие системы высшего образования и договорились о сотрудничестве Московского государственного университета со всеми ведущими высшими образовательными учреждениями республики.

- Сегодня особенно востребованы специалисты европейского класса по всем ведущим направлениям социально-экономического развития, - заметил г-н Рахимов. – Любой университет должен становиться научным храмом и мощным центром, способным вести за собой всю систему образования.

Виктор Садовничий согласился, что главный государственный университет республики справляется с этой задачей.

- Выпускники этого вуза востребованы во всех областях народного хозяйства, - сказал г-н Садовничий. - А сам университет входит в первую двадцатку классических университетов России и имеет богатый научный опыт и высокий уровень научных достижений.

В 15 подразделениях БГУ по 85 направлениям и специальностям обучаются 27 тысяч студентов. За время своего существования главный башкирский вуз подготовил более 113 тысяч специалистов. А всего в Башкирии в 12 государственных вузах, 17 филиалах российских институтов и 4 негосударственных высших учебных заведениях обучаются более 175 тысяч студентов. Интересно, что 10 лет назад в республике было в два раза меньше людей, получающих высшее образование.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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