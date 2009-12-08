День Конституции Башкирии из праздничного превратился в памятный

Поскольку часть праздников выпала на субботы и воскресенья, эти выходные перенесены на рабочие дни. Согласно постановлению правительства, в будущем году мы дважды отдохнем по четыре дня: на День защитника Отечества и День народного единства. В феврале - за счет того, что выходной день с субботы, 27 февраля, переносится на понедельник, 22 февраля. Таким образом, отдыхаем с субботы, 20 февраля, по 23-е включительно. И в ноябре сработает такая же схема: суббота, 13 ноября, станет рабочей, зато пятница, 5 ноября, - выходной, и граждане отдохнут с 4 по 7 ноября включительно.