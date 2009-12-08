Айрат Гаскаров: «Кризис не миновал, но, думаю, его пик мы пережили»

Как рассказал министр финансов РБ, в первую очередь республиканское правительство намерено найти инвесторов для становления автомобилестроения на Туймазинском заводе автобетоновозов и «НефАЗе», сборки коммунальной техники на нескольких башкирских предприятиях, поддержки прогрессивных новшеств в агропромышленном комплексе, строительства второй очереди завода керамической плитки, развития переработки древесины, расширения стекольного производства. Кроме того, одним из приоритетных направлений будет строительство завода по производству домов-конструкторов, которые станут большим подспорьем в реализации жилищной программы для бюджетников «Свой дом». Этот проект в 2009 году «стоил» республиканской казне 800 миллионов рублей, но зато 1500 семей уже въехали в недорогие коттеджи. В следующем году планируется создание нескольких пригородных поселков, где нуждающиеся люди смогут приобрести жилье по низким ценам.