Айрат Гаскаров: «Кризис не миновал, но, думаю, его пик мы пережили»

- Трудно быть арбитром чужих мнений. Я, как чиновник, не вправе делать скоропалительных заключений, касающихся экономического положения страны в целом, но скорее согласен с выводом Владимира Путина, что некий пик кризиса мы миновали. Уже сегодня наблюдается повышение денежных доходов населения.
Кстати, как утверждает г-н Гаскаров, Башкортостан – входит в число регионов «наименее пострадавших от кризиса».
По словам Айрата Рафиковича, Башкирия «уверенно смотрит в будущее», и перспективы развития республики в 2010 году весьма оптимистические.
- Я считаю, что главное в кризисной ситуации не выработка срочных пожарных мер по предотвращению экономического спада, а разработка долгосрочной и инновационной тактики, способной укрепить положение региона в будущем. Главное после кризиса не вернуться к прежнему состоянию, а выйти из него обновленными с новой стратегией.
Именно поэтому правительство Башкирии намерено активно участвовать в инвестиционной деятельности, реализовав проекты «стоимостью» 150 миллиардов рублей.
- Нужно максимально направить все ресурсы на экономические программы, - уверен г-н Гаскаров. – Воплощение в жизнь большого инвестиционного портфеля проектов планируется с привлечением, в том числе и иностранных партнеров.
Как рассказал министр финансов РБ, в первую очередь республиканское правительство намерено найти инвесторов для становления автомобилестроения на Туймазинском заводе автобетоновозов и «НефАЗе», сборки коммунальной техники на нескольких башкирских предприятиях, поддержки прогрессивных новшеств в агропромышленном комплексе, строительства второй очереди завода керамической плитки, развития переработки древесины, расширения стекольного производства. Кроме того, одним из приоритетных направлений будет строительство завода по производству домов-конструкторов, которые станут большим подспорьем в реализации жилищной программы для бюджетников «Свой дом». Этот проект в 2009 году «стоил» республиканской казне 800 миллионов рублей, но зато 1500 семей уже въехали в недорогие коттеджи. В следующем году планируется создание нескольких пригородных поселков, где нуждающиеся люди смогут приобрести жилье по низким ценам.
- В других регионах во время кризиса стараются свести к минимуму инвестиционные программы, - признал Айрат Рафикович. – Мы же, напротив, нацелены на развитие.
Оказывается, башкирский бюджет ни разу, в отличие от других территорий, не корректировался в сторону «снижения первоначально поставленных параметров». Напротив, в декабре депутаты Курултая будут в шестой раз утверждать изменения главного финансового плана республики, на 5% увеличивая его доходность.
Глава Минфина РБ уверен, что даже «при самом негативном сценарии начала 2010 года у республиканского бюджета есть резервы, способные обеспечить исполнение расходных обязательств».
- Главная задача нашего бюджета – обеспечение стабильности социальной сферы, - говорит Айрат Рафикович. – Глава региона Муртаза Рахимов поставил нам четкую задачу: ни при каких обстоятельствах не уменьшать социальные обязательства, и мы ее выполнили.
По словам первого вице-премьера, расходы на различные социальные проекты составляют 70 процентов главного финансового плана республики и ни на копейку не сокращаются.
Прогнозируемый дефицит бюджета-2010 в сумме 13 млрд рублей планируется покрыть за счет резервов – возврата кредитов, продажи акций и иного распоряжения капиталами, находящихся в собственности Башкортостана.
- Политика главы региона позволила заблаговременно создать механизм резервирования средств, которые в условиях снижающейся доходной базы бюджета, будут направлены не только на социальные, но и на инвестиционные обязательства, - говорит руководитель башкирского Минфина.
В частности, в следующем году в Башкирии не будут повышаться местные налоги.
- Например, мы не планируем в напряженное время увеличивать ставки транспортного налога, - объяснил Айрат Рафикович.
По словам г-на Гаскарова, налоговые платежи, полученные от продажи башкирского ТЭКа АФК «Системе» «тоже стали стабилизирующим фактором для республиканского бюджета». Кроме того, новые хозяева нефтянки уже сегодня вкладываются в различные социальные проекты, выделив Башкирии около 1,2 миллиарда рублей.
В республиканском Минфине надеются привлечь внимание и федеральных властей к решению важных местных задач. Если в 2009 году российская казна выделила республике 25,6 млрд рублей, то в следующем году дотации составят всего лишь 10,6 млрд.
- Мы не теряем надежды, что сможем добиться увеличения объема финансирования из федерального бюджета, - говорит Айрат Рафикович. – В начале прошлого года нам тоже выделяли не более этой суммы, но правительство РБ сумело заинтересовать госкорпорации в выделении гораздо больших средств.
Также предполагается, что регион станет активно участвовать в заемных программах.
- Мы работаем с заемными средствами с 1995 года, срывов в расчетах не имели, поэтому кредиторы, с которыми мы ведем переговоры, уверены, что Башкирия неукоснительно выполнит обязательства. Мы рассчитываем на самые лучшие условия по привлечению ресурсов, - говорит г-н Гаскаров. – У республики очень хорошая кредитная история.
Две недели назад республика заключила кредитное соглашение со Standard Bank на 25 миллионов долларов сроком на один год под 6,02%.
- Это европейское финансовое учреждение, которое располагается Лондоне, - объясняет руководитель башкирского Минфина. – С этим банком мы сотрудничаем третий год и нам там доверяют.
Правда, г-н Гаскаров не слишком надеется на «внутренние» займы.
- Хотя подготовительные работы по седьмому государственному займу республики завершены и проведена регистрация выпуска, условия размещения ценных бумаг по 15% годовых невыгодна, - признал он. – Так что пока мы находимся в раздумье.
Оценивая предварительные итоги исполнения бюджета-2009, вице-премьер отметил, что «все задачи будут выполнены на 100%».
- Это стало возможным благодаря антикризисной программе правительства Башкортостана, которая признана министерством регионального развития РФ одной из наиболее эффективных, - заключил Айрат Гаскаров.
Владимир БАШКИРОВ.