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Число безработных в Башкирии в 2010 году может увеличиться

7 декабря 2009, 03:14
В 2010 году по прогнозам Минсоцзащиты в республике появится 45 тысяч безработных. Сегодня в РБ 39 тысяч человек, не имеющих работы - это 1,8% от всего трудоспособного населения, в Уфе – 2,2%. 85 тысяч людей за прошедшие месяцы были трудоустроены. Цифры же «неофициальной безработицы», то есть числа людей, не обратившихся в службу занятости, может быть на несколько порядков выше.

Больше всего пострадали от кризиса люди зрелого возраста, их число составляет 43% от всех безработных. Меньше всех, тех, кто вот-вот выйдет на пенсию, их в этом количестве – 7,6%.

29% составляют молодые люди, которым найти работу сложнее всего – их не устраивают профессии дворников и слесарей, а «престижных» мест в центре занятости нет. Среди безработных в Башкирии 22% неустроенных людей с высшим образованием, 27% соискателей получили дипломы техникумов и 43% обучались в профучилищах.

Кстати, на данный момент в Уфе имеется свыше 2800 вакансий, но все они ждут рабочие руки для неквалифицированного труда.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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