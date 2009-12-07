Число безработных в Башкирии в 2010 году может увеличиться

В 2010 году по прогнозам Минсоцзащиты в республике появится 45 тысяч безработных. Сегодня в РБ 39 тысяч человек, не имеющих работы - это 1,8% от всего трудоспособного населения, в Уфе – 2,2%. 85 тысяч людей за прошедшие месяцы были трудоустроены. Цифры же «неофициальной безработицы», то есть числа людей, не обратившихся в службу занятости, может быть на несколько порядков выше.