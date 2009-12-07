Число безработных в Башкирии в 2010 году может увеличиться

Больше всего пострадали от кризиса люди зрелого возраста, их число составляет 43% от всех безработных. Меньше всех, тех, кто вот-вот выйдет на пенсию, их в этом количестве – 7,6%.
29% составляют молодые люди, которым найти работу сложнее всего – их не устраивают профессии дворников и слесарей, а «престижных» мест в центре занятости нет. Среди безработных в Башкирии 22% неустроенных людей с высшим образованием, 27% соискателей получили дипломы техникумов и 43% обучались в профучилищах.
Кстати, на данный момент в Уфе имеется свыше 2800 вакансий, но все они ждут рабочие руки для неквалифицированного труда.