В приемной семье сирот запирали в холодном погребе и подвергали пытке огнем

Напомним, об этом семействе стало известно после того, как в районной больнице скончался от серьезной черепно-мозговой травмы трехлетний Матвей Катеренчук. Малыш поступил в клинику уже без сознания и как ни старались врачи спасти ребенка, проведя две операции, но не смогли. После смерти эксперты зафиксировали на теле несчастного мальчика многочисленные синяки и кровоподтеки, рваную рану подбородка, порезы на половом члене, множественные ушибы на руках и ногах. Более того, синяк на лице у малыша оказался замазан тональным кремом. Проверка прокуратуры установила, что не только Матвей, но и еще четверо приемных детей в этой семье постоянно подвергались побоям.
Как рассказала «МКС» помощник руководителя СУ СК при прокуратуре РФ по РБ Светлана Абрамова, в патронатной ячейке общества стало правилом наказывать «приемышей» за любую провинность. Похоже, что Зульфия и Роза Сафаргалеева взяли приемных детей только для того, чтобы они выполняли роль батраков. Мальчиков и девочек били руками и ногами за плохо вымытый пол, неубранный двор, не вытертую после мытья посуду, некачественную приборку в сарае и нежелание работать в огороде. За другие шалости, например, за разбитую посуду или испорченную ночью из-за энуреза постель, малыши подвергались настоящим пыткам: ребят надолго помещали в холодный погреб, заставляли есть перец или прижигали ладони огнем. Можно себе представить, какие страдания пережили дети, имевшие задержку в умственном и психическом развитии. В органах опеки до сих пор разбираются, как получилось, что больные ребята оказались в этой семье.
В начале августа этого года «дедовщина» родственников закончилась трагедией – в пылу воспитания Марсель Сафаргалеев проломил голову трехлетнему ребенку. Парень, разозлившись на мальчика, толкнул его ладонью правой руки. Но от удара взрослой пятерни сирота отлетел назад, ударился головой об стол и потерял сознание. Любопытно, что находившиеся в доме взрослые, пытались привести в чувство малыша и даже закрасили тональным кремом расплывавшийся на его личике синяк. Но, так и не сумев вернуть Матвея к жизни, вызвали «скорую».
Теперь четверо жестокосердных родственников обвиняются по нескольким статьям уголовного кодекса. Так недобрые родители и их злая дочь будут отвечать перед законом за истязание детей, находящихся в беспомощном состоянии и жестокое обращение с несовершеннолетними, а злобный сынок окажется на скамье подсудимых еще и за убийство по неосторожности. Если суд признает Марса и Зульфию Сафаргалеевых виновными, то по совокупности наказаний за совершенные злодеяния им грозит до девяти лет лишения свободы, их дочери Юлии Губайдуллиной – до семи лет, а Марсель Сафаргалеев может отправиться за решетку на 10 лет. Пока обвиняемые находятся под подпиской о невыезде, но если попытаются скрыться от следствия, будут взяты под арест.
Интересно, что пока признал себя виновным только старший сын и то, с оговоркой, что смерти приемному мальчику он не желал. Остальные члена семейства твердят, что детей не обижали, а если и раздавали им затрещины, то исключительно в воспитательных целях. Они хором отказались от дачи показаний, сославшись на 51 статью Конституции, позволяющей не свидетельствовать против своих родственников.