В приемной семье сирот запирали в холодном погребе и подвергали пытке огнем

Теперь четверо жестокосердных родственников обвиняются по нескольким статьям уголовного кодекса. Так недобрые родители и их злая дочь будут отвечать перед законом за истязание детей, находящихся в беспомощном состоянии и жестокое обращение с несовершеннолетними, а злобный сынок окажется на скамье подсудимых еще и за убийство по неосторожности. Если суд признает Марса и Зульфию Сафаргалеевых виновными, то по совокупности наказаний за совершенные злодеяния им грозит до девяти лет лишения свободы, их дочери Юлии Губайдуллиной – до семи лет, а Марсель Сафаргалеев может отправиться за решетку на 10 лет. Пока обвиняемые находятся под подпиской о невыезде, но если попытаются скрыться от следствия, будут взяты под арест.