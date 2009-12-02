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В Башкирии похоронили трех погибших в Ульяновске саперов

2 декабря 2009, 02:50
В Башкирии с воинскими почестями похоронили троих военнослужащих саперной бригады, погибших 23 ноября при взрыве во время погрузки неразорвавшихся снарядов на артиллерийском складе в Ульяновске. Напомним, 13 ноября на территории 31-го арсенала ВМФ, что располагался в Воскресенском районе Ульяновска, случился крупный пожар, который спровоцировал взрывы боеприпасов.

Ликвидировать последствия аварии командировали, в том числе, и башкирских ребят из инженерно-саперной бригады войсковой части, дислоцирующейся в поселке Алкино под Уфой. В минувший понедельник при погрузке на автомобиль "Урал" неразорвавшихся боеприпасов произошел взрыв.

- Тела погибших военнослужащих доставлены на родину и в воскресенье преданы земле, - сообщил вице-премьер РБ Рафаил Диваев.

Дамир Савиных похоронен на Южном кладбище города Уфы, Евгений Долгов - в городе Стерлитамак, Инсур Имангулов - в Бурзянском районе республики.

Рафаил Диваев отметил, что родным и близким погибших саперов оказывается всестороння помощь.

Тела еще трех погибших военнослужащих из Башкирии будут доставлены в республику в ближайшие дни, после завершения опознания, и похоронены в тех местах, где решат родные.

Еще двое раненых из этой саперной бригады пока проходят курс лечения в Ульяновске, но как только врачи позволят, будут привезены на долечивание и психологическую реабилитацию в Уфу.

Власти Башкирии выделили близким родственникам военнослужащих, погибших при участии в ликвидации последствий взрывов на складе в Ульяновске, по 250 тыс. рублей, двух раненых - по 150 тыс. рублей.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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