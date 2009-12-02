Руководители «Башфармации» завышали цены на лекарства на тысячи рублей

Впрочем, проверка контрольно-счетной палаты все-таки возымела должный эффект – недавно расстался со своим креслом руководитель «Башфармации» Загафуран Фаттахов. Формально причиной его отставки стал поход по аптекам главы башкирского правительства Раиля Сарбаева во время эпидемии гриппа. Выяснилось, что ни в одном из фармацевтических учреждений, которые снабжает «Башфармация», нет масок, оксолиновой мази и многих противовирусных препаратов, причем заведующие поясняли, что со складов им давно ничего не отпускалось. При этом государственное предприятие получило из бюджета республики на закупку противогриппозных средств 32 миллиона рублей, но лекарства в аптеках так и не появились. Это стало последней каплей для руководства Башкирии, и г-н Фаттахов простился со своей должностью. Надо полагать, что теперь бывшим «лекарственным царьком» займутся правоохранители.