Руководители «Башфармации» завышали цены на лекарства на тысячи рублей

Впрочем, завышение этим государственным предприятием реальной цены в шесть и более раз, вполне объяснима – деньги на лекарства для льготников выделяла казна Башкирии. И руководители «Башфармации» без зазрения совести получали из бюджета деньги в разы превышающие затраченные средства на покупку этих лекарств.
Вороватых фармацевтов, устанавливающих заоблачные цены на нужные льготникам препараты, даже не смущало, что предельная оптовая надбавка в РБ установлена в размере 20%, а розничная – 35%.
Проверяющие выяснили, что препарат Сперидан в сетях «Башфармации» вместо 235 рублей почему-то сначала стоил 1360 целковых, а потом и вовсе его ценник подскочил до 1700 рублей! То есть надбавка на это лекарственное средство оказалась необоснованно завышена в семь раз. «Башфармация» приобрела для ишимбайского противотуберкулезного диспансера Но-шпу Форте по цене 69 рублей за упаковку, но толкнула лекарство ишимбайцам уже по 235 рублей, в три раза подняв цены. Препарат Алкеран достался «Башфармации» за 365 рублей, но льготники были вынуждены приобретать его в торговых точках за 2051,4 рубля. Это значит, что Алкеран обошелся башкирской казне в пять раз дороже его реальной стоимости.
Интересно, что государственные фармацевты, надеясь нажиться на лекарствах, не гнушались даже подделывать ценники. Так, в уфимскую больницу № 13 поступил раствор для инъекций Морфина гидрохлорид, якобы купленный у производителя за 143 рубля 70 копеек. Однако по товарным накладным выходило, что Московский эндокринный завод, производящий эти ампулы, отпускает их за 81 рубль.
Фармацевты пытались ловчить, даже во время проверки КСП. Ревизоры установили, что на закупку инсулина «Башфармация» истратила 28 миллионов рублей, однако в самом предприятии проверяющим подсунули накладные уже на 30 миллионов целковых.
Кроме того, «Башфармация» становилась единственным участником аукционов по распределению госконтрактов на закупку инсулина, а потому устанавливала цены на лекарства с потолка. Не стесняясь, фармацевтическое предприятие увеличивало стоимость жизненно важного для больных диабетом лекарства на 26% и ловко получило из бюджета вместо 108 миллионов рублей свыше 137 миллионов деревянных.
Средства наживы у государственных фармацевтов были разные – например, ревизоров поразило, для чего государственное предприятие закупало в больших количествах препараты с ограниченным сроком годности, которые практически сразу списывались или отпускались инвалидам. Так 2 февраля 2009 года больной по рецепту продали таблетки индометацина, срок годности которых истек днем раньше. В аптеку индометацин поступил за пять дней до истечения срока, и заведующая призналась, что таблетки на продажу очень просили взять в «Башфармации».
- Для чего понадобилось отпускать в аптеки лекарства за 15-30 дней до истечения срока годности? – задавались вопросом проверяющие. – Ведь даже если их успевали купить до конца срока, то эти лекарства не оказывали никакого эффекта!
Но в государственном предприятии меньше всего думали о больных людях, а заботились о собственном кармане. Не трудно догадаться, что покупая недействующие препараты руководители «Башфармации» рассчитывали на особую благодарность продавцов, мечтающих сбыть просроченные лекарства.
Кстати, ревизоры КСП обратились с иском в АС РБ и экономическая Фемида оштрафовала «Башфармацию» за нарушение лицензионных требований на 50 тысяч рублей. Но разве трудно будет фармацевтическому монстру выплатить этот штраф, если здесь с легкостью списывали просроченные лекарства на миллионные суммы?
Впрочем, проверка контрольно-счетной палаты все-таки возымела должный эффект – недавно расстался со своим креслом руководитель «Башфармации» Загафуран Фаттахов. Формально причиной его отставки стал поход по аптекам главы башкирского правительства Раиля Сарбаева во время эпидемии гриппа. Выяснилось, что ни в одном из фармацевтических учреждений, которые снабжает «Башфармация», нет масок, оксолиновой мази и многих противовирусных препаратов, причем заведующие поясняли, что со складов им давно ничего не отпускалось. При этом государственное предприятие получило из бюджета республики на закупку противогриппозных средств 32 миллиона рублей, но лекарства в аптеках так и не появились. Это стало последней каплей для руководства Башкирии, и г-н Фаттахов простился со своей должностью. Надо полагать, что теперь бывшим «лекарственным царьком» займутся правоохранители.
Новым руководителем «Башфармации» стал Марсель Туйгунов, ранее трудившийся начальником отдела в аппарате башкирского правительства. Сегодня создана специальная комиссия, которая тщательно проверит обеспеченность башкирских аптек и подвергнет ревизии цены на лекарства.