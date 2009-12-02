Не вольные каменщики. Равиль Ибатуллин: «Со строительного рынка уйдет шелуха»

- Сначала я негативно отнесся к этому нововведению, - рассказывает глава башкирского министерства строительства, архитектуры и транспорта Равиль Ибатуллин. – Мне казалось, что без лицензирования порядка на строительном рынке не добиться, да и строительный рынок не готов к кардинальным переменам. Но, вникнув в тонкости законодательства, согласился, что польза от СРО будет. Тем более, что наличие лицензии не гарантировало профессиональной работы. А теперь с рынка уйдет шелуха и останутся работать только те фирмы, которые имеют опыт.
По словам г-на Ибатуллина, в Башкирии свыше 5000 строительных фирм и более 1000 проектных организаций имеют лицензии на строительную деятельность. После 1 января их останется не больше 1500 в трех СРО, которые уже существуют в республике.
Интересно, что в Башкирии хотят зарегистрироваться СРО из Москвы, Питера, Татарстана и Екатеринбурга.
- Строительный рынок в республике стремительно развивается и многие желают получить некие привилегии, - объясняет глава Минстроя.
- Не получится, что варяги выдавят наших строителей?
- Чем больше будет саморегулируемых организаций – тем лучше, - говорит Равиль Рашитович. – Конкуренция заставит работать лучше.
Правда, в документе нет норм, каким образом будут наказываться стройконторы, презревшие закон – кроме того, что такие «вольные каменщики» не смогут получить документов на застройку.
Зато в законе прописаны жесткие правила для тех, кто вошел в саморегулируемые организации. Вся тяжесть ответственности за некачественные постройки ложится на всех членов СРО, где зарегистрировался бракодел. СРО берет на себя и все выплаты, в случае, если из-за недобросовестной работы одного члена пострадали люди или имущество. И если раньше каждый мог получить право на любые виды работ – от рытья котлована до забивки свай и монтажа оборудования, то теперь фирмам придется выбирать какой деятельностью они будут заниматься в реальности.
- Не секрет, что одни и те же люди предоставляли свои дипломы для получения той или иной фирмой лицензии на строительную деятельность, - говорит Равиль Рашитович. – Теперь появление «мертвых душ» и серых схем невозможно – в реестре учитывается каждый специалист. Да и лицензии ранее выдавались всем, кто желал заняться строительством, например, частным предпринимателям, которые возводили высотки в центре города, но не спешили платить налоги. А ведь прибыль от такой застройки достигала 1000 процентов! Сегодня ни один индивидуальный предприниматель заявки в СРО не подал и это говорит о том, что частники не торопятся легализоваться.
Как утверждает г-н Ибатуллин, сегодня в республике «заморожено» строительство 70 домов – и все, потому что у застройщика не хватает оборотных средств. По-настоящему «проблемных» объектов, где существуют обманутые дольщики или инвесторы – 12.
- Для того, чтобы решать такие вопросы, честно говоря, у правительства не хватало полномочий, - объясняет Равиль Рашитович. – Но в декабре заработает специально созданная межведомственная комиссия, куда войдут, в том числе, и представители правоохранительных и контролирующих органов, и нам станет легче.