Не вольные каменщики. Равиль Ибатуллин: «Со строительного рынка уйдет шелуха»

- Не секрет, что одни и те же люди предоставляли свои дипломы для получения той или иной фирмой лицензии на строительную деятельность, - говорит Равиль Рашитович. – Теперь появление «мертвых душ» и серых схем невозможно – в реестре учитывается каждый специалист. Да и лицензии ранее выдавались всем, кто желал заняться строительством, например, частным предпринимателям, которые возводили высотки в центре города, но не спешили платить налоги. А ведь прибыль от такой застройки достигала 1000 процентов! Сегодня ни один индивидуальный предприниматель заявки в СРО не подал и это говорит о том, что частники не торопятся легализоваться.