mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Не вольные каменщики. Равиль Ибатуллин: «Со строительного рынка уйдет шелуха»

2 декабря 2009, 02:40
В 2010 году на рынке Башкирии смогут работать только те проектные и строительные фирмы, которые войдут в саморегулируемые организации. До конца года эти организации обязаны зарегистрироваться в специальном реестре в Ростехнадзоре России и в случае, если этого не произойдет – «нелегалам» придется покинуть рынок.

- Сначала я негативно отнесся к этому нововведению, - рассказывает глава башкирского министерства строительства, архитектуры и транспорта Равиль Ибатуллин. – Мне казалось, что без лицензирования порядка на строительном рынке не добиться, да и строительный рынок не готов к кардинальным переменам. Но, вникнув в тонкости законодательства, согласился, что польза от СРО будет. Тем более, что наличие лицензии не гарантировало профессиональной работы. А теперь с рынка уйдет шелуха и останутся работать только те фирмы, которые имеют опыт.

По словам г-на Ибатуллина, в Башкирии свыше 5000 строительных фирм и более 1000 проектных организаций имеют лицензии на строительную деятельность. После 1 января их останется не больше 1500 в трех СРО, которые уже существуют в республике.

Интересно, что в Башкирии хотят зарегистрироваться СРО из Москвы, Питера, Татарстана и Екатеринбурга.

- Строительный рынок в республике стремительно развивается и многие желают получить некие привилегии, - объясняет глава Минстроя.

- Не получится, что варяги выдавят наших строителей?

- Чем больше будет саморегулируемых организаций – тем лучше, - говорит Равиль Рашитович. – Конкуренция заставит работать лучше.

Правда, в документе нет норм, каким образом будут наказываться стройконторы, презревшие закон – кроме того, что такие «вольные каменщики» не смогут получить документов на застройку.

Зато в законе прописаны жесткие правила для тех, кто вошел в саморегулируемые организации. Вся тяжесть ответственности за некачественные постройки ложится на всех членов СРО, где зарегистрировался бракодел. СРО берет на себя и все выплаты, в случае, если из-за недобросовестной работы одного члена пострадали люди или имущество. И если раньше каждый мог получить право на любые виды работ – от рытья котлована до забивки свай и монтажа оборудования, то теперь фирмам придется выбирать какой деятельностью они будут заниматься в реальности.

- Не секрет, что одни и те же люди предоставляли свои дипломы для получения той или иной фирмой лицензии на строительную деятельность, - говорит Равиль Рашитович. – Теперь появление «мертвых душ» и серых схем невозможно – в реестре учитывается каждый специалист. Да и лицензии ранее выдавались всем, кто желал заняться строительством, например, частным предпринимателям, которые возводили высотки в центре города, но не спешили платить налоги. А ведь прибыль от такой застройки достигала 1000 процентов! Сегодня ни один индивидуальный предприниматель заявки в СРО не подал и это говорит о том, что частники не торопятся легализоваться.

Как утверждает г-н Ибатуллин, сегодня в республике «заморожено» строительство 70 домов – и все, потому что у застройщика не хватает оборотных средств. По-настоящему «проблемных» объектов, где существуют обманутые дольщики или инвесторы – 12.

- Для того, чтобы решать такие вопросы, честно говоря, у правительства не хватало полномочий, - объясняет Равиль Рашитович. – Но в декабре заработает специально созданная межведомственная комиссия, куда войдут, в том числе, и представители правоохранительных и контролирующих органов, и нам станет легче.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44