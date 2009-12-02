Муртаза Рахимов: «Назначений по родственным и земляческим связям быть не должно»

Напомним, экономические показатели завода стал притчей во языцех для башкирского правительства, ведь отрицательные финансовые результаты «СНОСа» составили треть убытков всех предприятий Башкирии. Сегодня объемы производства предприятия по сравнению с прошлым годом упали на 46%, завод потерял почти 400 миллионов рублей от операций на финансовых рынках, а Башкирия, соответственно, недополучила от этой гигантской суммы платежи в бюджет. По мнению республиканского Кабмина, причиной плачевного экономического состояния химического гиганта является 33-летний топ-менеджер Дамир Шавалеев, который, в силу молодости, не может оценить реального состояния дел на предприятии.