Муртаза Рахимов: «Назначений по родственным и земляческим связям быть не должно»

Учиться, учиться и учиться!
Члены президентского совета в этом году решили не заслушивать отчет о работе за год башкирского правительства, так как согласно поправкам, внесенным в Конституцию РБ, деятельность Кабмина теперь будут оценивать депутаты Курултая.
- Нет смысла дублировать полномочия, - решили собравшиеся.
Но главный вопрос, который обсуждали члены высокого собрания - необходимость подтягивать управленческие кадры, которые трудятся на благо государства. По словам председателя форума главы региона Муртазы Рахимова, «любая политика проводится через людей, а зачастую от компетенции специалистов зависит судьба самых крупных начинаний».
- Башкирия сохранила уникальный кадровый потенциал, который без сомнений можно назвать национальным достоянием, - заявил г-н Рахимов. – Наш управленческий аппарат – один из лучших в стране. Именно правильная кадровая политика и бережное отношение к руководителям любого ранга позволило достичь республике определенных высот в развитии, провести необходимые преобразования.
- Действительно, наш регион меньше многих испытал на себе негативные влияния кризиса, - подтвердил руководитель башкирского Кабмина Раиль Сарбаев.
Однако, по словам главы Башкирии, 40% служащих муниципалитетов не имеют высшего образования. Да и треть глав сельсоветов и райсоветов не имеют вузовского диплома. Ни один госслужащий в прошлом году не штурмовал институты, где дают знания по специальности «государственное муниципальное управление». Получать второе высшее профессиональное образование в Академии госслужбы при президенте РБ решились лишь 11 глав администраций.
- Остальных вы, не приняли что ли? – поинтересовался Муртаза Рахимов у ректора академии Мансура Аюпова.
- Не желают люди учиться, - развел руками Мансур Анварович.
Кстати, Башкирия, открывшая в 1994 году специальное высшее учебное заведение подготовки управленческих кадров для работы в госвласти, остается одним из немногих российских регионов, где подобный престижный вуз существует. В большинстве областей России таких профильных учреждений нет. В ближайшее время на базе БГУ откроется еще и Малая академия государственного управления.
Вот это кадр!
Любопытно, что у выступавшего на совете главы Туймазинского района г-на Хайруллина два высших образования, но оба не имеют отношения к управленческой работе – Рашит Хуснуллович получил специальности педагога-историка и инженера нефтяных и газовых месторождений.
- Вот человек не имеет специального образования, а какой отличный руководитель, - заметил Муртаза Рахимов. – В его районе не увидишь заброшенных деревень, разбитых дорог, люди жильем обеспечены, отличные показатели в сельском хозяйстве, да еще и трассу горнолыжную построил. А все почему? Потому что у Хайруллина есть реальный опыт работы и умение управлять любым хозяйством.
По словам президента Башкирии, главой хоть какого предприятия должен быть человек, имеющий навыки работы с людьми и понимающий суть управленческой деятельности.
- Как хорошо работал «Салаватнефтеоргсинтез», пока на комбинат не пришел молодой руководитель, не имеющий навыков управления большим предприятием и жизненного опыта, - констатировал г-н Рахимов. - Но «Газпром» по непонятной причине не прислушивается к нам.
Напомним, экономические показатели завода стал притчей во языцех для башкирского правительства, ведь отрицательные финансовые результаты «СНОСа» составили треть убытков всех предприятий Башкирии. Сегодня объемы производства предприятия по сравнению с прошлым годом упали на 46%, завод потерял почти 400 миллионов рублей от операций на финансовых рынках, а Башкирия, соответственно, недополучила от этой гигантской суммы платежи в бюджет. По мнению республиканского Кабмина, причиной плачевного экономического состояния химического гиганта является 33-летний топ-менеджер Дамир Шавалеев, который, в силу молодости, не может оценить реального состояния дел на предприятии.
- В советской системе воспитания кадров было много хорошего, - говорит руководитель республики. – Прежде чем возглавить большое производство, человек проходил множество ступеней карьерного роста и получал необходимые знания и опыт.
- Пора возвращаться к такой системе, - поддержал президента РБ ректор академии госслужбы Мансур Аюпов. – Мы в нашем вузе также настаиваем на возвращении распределения специалистов на те или иные должности. По крайней мере, аттестационная комиссия нашего вуза может реально оценивать знания своих студентов и понимать, где эти навыки могут пригодиться.
- Необходимо не только составление списков кадровых резервов, но и появление единого банка данных на всех руководителей, - пришли к выводу собравшиеся.
Для чиновников создадут службу собственной безопасности
- Время предъявляет все более жесткие требования к работе всех органов власти и управления, - категоричен глава республики.
Муртаза Рахимов предлагает расширить долю вакантных должностей, замещаемых на конкурсной основе и к 2013 году увеличить число таких муниципальных постов в полтора раза.
- Эксперимент по проведению конкурсов для чиновников муниципалитетов следует начинать уже сегодня, - уверен г-н Рахимов.
Кстати, в Башкирии в этом году почти половина кадровых назначений на государственные посты произведена на конкурсной основе.
По словам башкирского президента, спрос с госслужащих должен быть особым. А для того, чтобы у чиновников не было желания совершать не слишком честные поступки, следует ввести в практику государственного управления некую службу собственной безопасности, «кадровых аудиторов», способных пресекать коррупцию изнутри.
В 24 органах власти Башкирии уже работают специальные комиссии, призванные наблюдать за поведением госслужащих, но пока их деятельность многим внове.
Глава региона предлагает включить в программу аттестаций и квалификационных экзаменов для чиновников знание «Правил служебного поведения государственного служащего», разработанных еще в 2002 году. По его словам, многие жители Башкирии, да и сами госслужащие уверены, что если будут разработаны четкий служебный регламент и список должностных обязанностей для каждого чиновника, эффективность работы органов власти намного повысится.
- Мы должны исходить из того, что главная задача государственной кадровой политики – в укреплении доверия народа к органам власти, - объяснил президент РБ. – Вот недавно в одной из газет опубликовали фото, какие часы носят руководители. Ну откуда у чиновника среднего ранга часы стоимостью в 200-300 тысяч рублей? Вот в таких мелочах и проявляется есть ли порядок в стране.
Муртаза Рахимов уверен, что следует внимательно относиться к каким бы то ни было, назначениям, и проверять необходимость появления той или иной креатуры на любом посту.
– Необходимо признать, что у нас еще немало назначений по родственным и земляческим связям, недопустимой практики протекционизма в подборе и расстановке кадров, - констатировал президент РБ. – Ведь об этом говорят даже не эксперты, а сами государственные и муниципальные служащие, которые пессимистически оценивают справедливость кадровой политики.
Между тем, Башкирия, наряду с Самарской областью, стала пилотным регионом, где пройдет эксперимент по повышению открытости всех органов власти – здесь появятся первые базы электронного документооборота, когда любой запрос можно будет получить через Интернет, а нужные справки станут «доставлять» электронной почтой.
Аппарат раздулся
Правда, по словам Муртазы Рахимова, в Башкирии чиновников «существенно меньше, чем в других регионах».
- Мы приняли самые решительные меры по оптимизации государственных расходов, в том числе за счет сокращения численности государственной и муниципальной власти, - говорит президент РБ. – Только в первом полугодии 2009 года сократили 870 человек.
Однако, как утверждает глава региона, все усилия местных властей по сокращению чиновничьего аппарата перечеркивает увеличения числа служащих в федеральных ведомствах.
- Штатная численность кадров территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и работников судов и прокуратуры, продолжает расти даже в условиях кризиса, - говорит г-н Рахимов.
Оказывается на 1 января 2009 года численность работников управлений российских ведомств превышала количество местных чиновников в 1,7 раза и, по мнению президента Башкирии, в сложных экономических условиях содержание громоздкого бюрократического аппарата тормозит деловую активность населения и снижает эффективность управления.
- Неконтролируемый и необоснованный рост бюрократического аппарата не только отрицательно сказывается на развитии экономики, но и вызывает негативные реакцию общественного мнения, - уверен Муртаза Рахимов.
Глава региона по-прежнему уверен, что необходимо разобраться с дублирующими функциями региональных органов власти и федеральных структур.
- Разве нормально, например, что Минзрав республики, помимо республиканских органов, отчитывается еще и перед 13 федеральными ведомствами? – вопрошал президент РБ. – За 10 месяцев этого года в министерство поступило 1885 запросов из различных инстанций. Когда им заниматься своей непосредственной деятельностью?
Члены высокого собрания решили поддержать инициативу башкирской Общественной палаты о необходимости законодательного закрепления предельной штатной численности всех региональных, муниципальных и российских ведомств сообразно с реальной численностью населения.
- Нам нужна государственная кадровая политика, основанная на новых принципах, ведь речь идет не о повседневных проблемах, а о будущем республики, – подытожил заседание глава республики.
Антонина ЧЕСНОКОВА.