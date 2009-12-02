mkset.ru
ГлавноеВсе новости

К зданию аэровокзала можно будет подъехать только за деньги

2 декабря 2009, 03:04
В ближайшее время въезд на площадь перед уфимским аэропортом может стать платным. Уже сегодня здесь установлена система шлагбаумов, фиксирующая номера машин, въезжающих на привокзальную площадь. С 10 декабря водители станут оплачивать время, проведенное рядом с аэровокзалом, получая специальный талон при въезде на площадь. Как уверяют в коммерческой службе МАУ, тарифы согласованы с антимонопольной службой.

Первые 15 минут стоянки будут бесплатными, а потом за каждую лишнюю минуту придется отдавать по рублю. В аэропорту обещают, что на утренних московских рейсах можно будет постоять бесплатно и вовсе 30 минут. Однако теперь вряд ли кто из автовладельцев оставит здесь машину на долгий срок – сутки стоянки обойдутся почти в полторы тысячи целковых. Понятно, что нововведение вряд ли обрадует пассажиров – большая часть из них теперь будет вынуждена из-за жадности таксистов добираться до здания пешком, а машины командированных, улетающих на 1-2 дня заполонят окружающее пространство.

Правда, в аэропорту обещают построить рядом две платные стоянки, где цены будут на порядок ниже. По мнению сотрудников «МАУ» после платного въезда на аэровокзальной площади станет намного свободнее, и ее проще станет убирать.

Аэропорт «Уфа», один из немногих в России славился бесплатной стоянкой, после того, как права автолюбителей отстояла Контрольно-счетная палата РБ. Напомним, в 2007 году государственные ревизоры, проведя проверку, запретили аэропортовским служащим взимать деньги за стоянку машин и заставили открыть для всех проезд к зданию. Тогда волевым решениям руководства уфимского аэропорта со всех въезжающих собирали по 30 рублей за 15-минутную стоянку и 150 целковых за то, что машина простоит у вокзала сутки. В итоге за два года «МАУ» обогатился на 3,9 млн. рублей. Интересно, что сохранность автомобилей аэропорт не гарантировал и не считал необходимым нести ответственность за оставленный транспорт. В уфимском аэропорту собранные с автолюбителей деньги якобы шли на обеспечение авиационной безопасности. Сотрудники аэропорта нарушили сразу два российских закона - «О правах потребителей», так как не предоставляли населению услуги по сохранности машин и градостроительный кодекс РФ, запрещающий использовать под платные автостоянки территории общего пользования – проезды и автодороги. Кроме того, земля, где возникла стихийная парковка, аэропорту не принадлежала – на момент проверки территория числились на балансе республиканского управления капитального строительства. Сотрудники аэропорта, признав ошибку и пообещав не нарушать законы впредь, не объяснили, почему средства на обеспечение летной безопасности взимались с обычных граждан, и не стали возвращать автолюбителям их деньги. Но зато за эти два года, прошедшие после ревизии, успели оформить землю возле аэровокзала на себя. Так что теперь формальных причин для запрета взимать деньги за въезд, у проверяющих органов нет.

Ежедневно на привокзальную площадь въезжает свыше трех тысяч машин и надо полагать, что «МАУ» выручит неплохие средства.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44