К зданию аэровокзала можно будет подъехать только за деньги

Аэропорт «Уфа», один из немногих в России славился бесплатной стоянкой, после того, как права автолюбителей отстояла Контрольно-счетная палата РБ. Напомним, в 2007 году государственные ревизоры, проведя проверку, запретили аэропортовским служащим взимать деньги за стоянку машин и заставили открыть для всех проезд к зданию. Тогда волевым решениям руководства уфимского аэропорта со всех въезжающих собирали по 30 рублей за 15-минутную стоянку и 150 целковых за то, что машина простоит у вокзала сутки. В итоге за два года «МАУ» обогатился на 3,9 млн. рублей. Интересно, что сохранность автомобилей аэропорт не гарантировал и не считал необходимым нести ответственность за оставленный транспорт. В уфимском аэропорту собранные с автолюбителей деньги якобы шли на обеспечение авиационной безопасности. Сотрудники аэропорта нарушили сразу два российских закона - «О правах потребителей», так как не предоставляли населению услуги по сохранности машин и градостроительный кодекс РФ, запрещающий использовать под платные автостоянки территории общего пользования – проезды и автодороги. Кроме того, земля, где возникла стихийная парковка, аэропорту не принадлежала – на момент проверки территория числились на балансе республиканского управления капитального строительства. Сотрудники аэропорта, признав ошибку и пообещав не нарушать законы впредь, не объяснили, почему средства на обеспечение летной безопасности взимались с обычных граждан, и не стали возвращать автолюбителям их деньги. Но зато за эти два года, прошедшие после ревизии, успели оформить землю возле аэровокзала на себя. Так что теперь формальных причин для запрета взимать деньги за въезд, у проверяющих органов нет.