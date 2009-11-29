Предприниматели отказываются от «льготных» условий по приобретению недвижимости

- Основной проблемой на пути продаж остается вопрос цены, - обрисовал ситуацию глава комитета по управлению муниципальной собственностью Уфы Рамил Дильмухаметов. - Средняя рыночная стоимость нежилых помещений в Демском, Калининском и Орджоникидзевском районах Уфы в середине лета колебалась от 40 до 60 тысяч рублей за квадратный метр. В Кировском и Октябрьском - от 50 до 80, Советском и Ленинском - от 50 до 110 тысяч рублей за «квадрат». Ознакомившись с ценами, многие предприниматели отказываются от сделки.