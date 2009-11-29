Предприниматели отказываются от «льготных» условий по приобретению недвижимости

Напомним, федеральное законодательство гарантирует малому и среднему бизнесу льготные условия по выкупу арендуемых площадей. Представители бизнеса получают преимущества приобретения недвижимости, где ведут свою деятельность, без аукциона и торгов. Но в Уфе по такой схеме за весь 2009 год продали лишь одно(!) нежилое помещение, площадью всего 17,5 квадратных метров.
- Основной проблемой на пути продаж остается вопрос цены, - обрисовал ситуацию глава комитета по управлению муниципальной собственностью Уфы Рамил Дильмухаметов. - Средняя рыночная стоимость нежилых помещений в Демском, Калининском и Орджоникидзевском районах Уфы в середине лета колебалась от 40 до 60 тысяч рублей за квадратный метр. В Кировском и Октябрьском - от 50 до 80, Советском и Ленинском - от 50 до 110 тысяч рублей за «квадрат». Ознакомившись с ценами, многие предприниматели отказываются от сделки.
Утвержденный уфимским Горсоветом прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2009 год предполагает реализацию порядка 140 объектов нежилого фонда (как отдельно стоящих зданий, так и встроено-пристроенные помещений) общей площадью свыше 30 тысяч квадратных метров и одного пакета акций ОАО «Уфахимчистка». Однако как показала практика, этот план оказался явно завышенным. Правда, имущество, не реализованное в этом году, можно продать в 2010-м, а вырученные средства, возможно, все-таки пополнят дефицитный столичный бюджет.