Глава Нацбанка РБ прогнозирует окончание кризиса в 2011 году

Основные доходы банков сегодня связаны с обслуживанием кредитов. Как заявил г-н Марданов, все республиканские банки прибыльны. Обслуживание счетов и проведение платежей – вторая по доходности статья. Скачущий курс вынудил граждан запаниковать: с начала года народ ринулся менять отечественную валюту в иностранную, а в начале лета - обратно в рубли.
- Произошла обратная конвертация денежных средств, - пояснил банкир. - Но в обоих случаях неплохо заработали обменные пункты.
По его словам, кредитование остается не только самой доходной статьей банков, но и самой проблемной.
Так, зафиксировано более 60 млрд рублей невозвращенных кредитов, выданных населению, просроченная задолженность по которым составила 1 млрд 756 млн рублей. Из 150 млрд рублей, полученных предприятиями, просроченная задолженность оценивается в 12 млрд рублей.
Такие объемы просроченной задолженности в Башкирии уже отмечались в период первого кризиса в 1998-99 годах, но уже к 2000 году они были преодолены.
- Есть объективные поводы надеяться, что так произойдет и на сей раз, и в 2011 году банки выйдут из кризисной полосы, и должна наступить светлая эра, - предположил Рустэм Марданов.
С начала года не происходит существенного сокращения, но нет и увеличения объемов предоставленных займов.
- Небольшой рост был в сентябре, но в октябре сменился небольшим снижением. В целом можно говорить о стагнации, - сказал глава Нацбанка Башкирии.
Львиная доля среди кредитов – ипотечные, однако сегодня их выдается только 15% от уровня прошлого года. Процентные ставки по ним выросли сразу после обвала экономики, и снова упали до предкризисного уровня (кредит на три года в сентябре 2008-го брали под 14,3%, в декабре того же года он подскочил до 17,3%, сегодня за него нужно платить14,4%).
Многие заемщики столкнулись с такой проблемой: реально выплачиваемая сумма оказалась значительно больше обозначенной в договорах. Покатилась волна недовольств. Оказалось, что многие просто невнимательно читают договоры, которые подписывают. А банки, пользуясь разными ухищрениями (мелкий текст, размещение информации по сноске в конце документа), всячески маскируют реальную сумму необходимых выплат, боясь отпугнуть без того робкого и редкого клиента. Теперь же заемщики внимательно изучают бумаги, прежде чем поставить на них свой росчерк.
Глава Нацбанка Башкирии считает, что кризис сработал на руку населению: повысилась финансовая грамотность людей.
Кроме того, г-н Марданов заявил, что ситуация в банковской сфере Башкирии стабилизировалась, но «для положительных сдвигов в преодолении кризиса потребуется дополнительная работа» по просроченным кредитам.
Юлия ПЛЕХАНОВА.