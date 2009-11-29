Глава Нацбанка РБ прогнозирует окончание кризиса в 2011 году

Львиная доля среди кредитов – ипотечные, однако сегодня их выдается только 15% от уровня прошлого года. Процентные ставки по ним выросли сразу после обвала экономики, и снова упали до предкризисного уровня (кредит на три года в сентябре 2008-го брали под 14,3%, в декабре того же года он подскочил до 17,3%, сегодня за него нужно платить14,4%).