Автолюбитель, обидевшись на воров, полгода сидел в засаде

В одну из злополучных ночей преступники разбили лобовое стекло автомобиля, стоявшего под окнами владельца, и вытащили через отверстие дорогостоящую аппаратуру. Мужчина, который до сих пор выплачивает банку кредит за автомобиль, поклялся отомстить грабителям. В течение шести месяцев он каждую ночь приникал к окну своей квартиры, которая находится на втором этаже девятиэтажки на улице Рабкоров, надеясь, что воры появятся снова. Долгое ожидание вознаградило самодеятельного сыщика. В четверг, в четвертом часу утра Роберт Муллаяров заметил, как во двор въехала серебристая «Лада» без номеров, а из нее выбрались три парня, которые направились к машине соседа. Жулики вскрыли багажник соседского авто и, поживившись аптечкой, принялись вскрывать следующий автомобиль. Муллаяров вызвал милицию, а потом бросился вниз, сел в свою «Тойотту», и перегородил единственный выезд из двора. Преступники сначала пытались договориться с отважным жителем, а потом достали некий металлический предмет и пошли на мужчину, надеясь заставить его развернуть машину силой.