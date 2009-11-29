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Автолюбитель, обидевшись на воров, полгода сидел в засаде

29 ноября 2009, 22:17
Получит благодарность от башкирского министерства внутренних дел уфимец Роберт Муллаяров. Мужчина не только выследил автоворов, орудующих в микрорайоне Зеленая Роща, но и сумел задержать преступников, перегородив им выезд со двора собственным автомобилем. Как рассказали «МКС» в пресс-службе МВД по РБ, полгода назад г-н Муллаяров купил в кредит новенькую «Тойоту». Мужчина оборудовал черную иномарку новейшей аудиосистемой и DVD-плейером. И надо же так тому случиться, что на дорогое убранство престижной машины покусились автоворы.

В одну из злополучных ночей преступники разбили лобовое стекло автомобиля, стоявшего под окнами владельца, и вытащили через отверстие дорогостоящую аппаратуру. Мужчина, который до сих пор выплачивает банку кредит за автомобиль, поклялся отомстить грабителям. В течение шести месяцев он каждую ночь приникал к окну своей квартиры, которая находится на втором этаже девятиэтажки на улице Рабкоров, надеясь, что воры появятся снова. Долгое ожидание вознаградило самодеятельного сыщика. В четверг, в четвертом часу утра Роберт Муллаяров заметил, как во двор въехала серебристая «Лада» без номеров, а из нее выбрались три парня, которые направились к машине соседа. Жулики вскрыли багажник соседского авто и, поживившись аптечкой, принялись вскрывать следующий автомобиль. Муллаяров вызвал милицию, а потом бросился вниз, сел в свою «Тойотту», и перегородил единственный выезд из двора. Преступники сначала пытались договориться с отважным жителем, а потом достали некий металлический предмет и пошли на мужчину, надеясь заставить его развернуть машину силой.

На счастье, на место происшествия прибыл вызванный экипаж патрульно-постовой службы. В «Ладе» воров милиционеры обнаружили похищенные только что акустическую систему, усилитель, аптечку и ключ-отвертку для вскрытия чужих авто. Как выяснилось, трое приятелей за одну ночь успели ограбить три машины в Кировском районе Уфы.

- Один из злоумышленников уже был судим за угон автомобиля, и суд поместил его под стражу, - рассказала следователь СУ при УВД Кировского района Уфы Марьяна Уркаева. – Двое других находятся под подпиской о невыезде. Сейчас проверяется причастность трио к другим подобным преступлениям.

В министерстве внутренних дел Башкирии уверены, что смелый поступок Роберта Муллаярова следует отметить.

- Мы уже подготовили представление главе ведомства Игорю Алешину, чтобы поощрить уфимца, который не растерялся и помог поймать злоумышленников с поличным, - прокомментировал этот случай начальник управления уголовного розыска МВД по РБ Владислав Горкавцев.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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