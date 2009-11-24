В процветании строителей пирамид виноваты излишне доверчивые граждане?

- До получения официальных заявлений от пострадавших мы не имеем права вмешиваться в такую деятельность, - пояснил г-н Черницев. - Проще проверять те кооперативы, которые созданы в Башкирии или жителями республики, но чаще всего это сети, которые здесь не имеют ничего, кроме красиво оформленного офиса с кофе и с компьютером. Мы приходим, а все представители работают по договорам найма, в компьютерах кроме игр «пасьянс» или «косынка» ничего нет. Бухгалтерия находится в головном офисе, туда же чемоданами, сумками и пакетами переправляются деньги.