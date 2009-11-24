В процветании строителей пирамид виноваты излишне доверчивые граждане?

Причем, начальники двух последних фирм, возводившие микрорайон «Бакалинский» и «освоившие» свыше 800 миллионов рублей, уже в начале 2010 года предстанут перед судом.
- Обещанные дольщикам готовые дома в этом жилом комплексе сейчас выполнены где-то на уровне фундамента, «коробки» или первого-второго этажа, – подчеркнул Юрий Александрович.
Но, по мнению г-на Черницева, нельзя считать мошенниками всех застройщиков, затянувших сроки сдачи жилья.
- Многие попали в финансовый кризис и сейчас перезаключают договора долевого участия, - сказал подполковник.
Любопытно, что и правоохранители не всегда могут привлечь к ответственности строителей.
- Когда люди видят, что фирмы стремятся урегулировать отношения, обещают закончить строительство, пострадавшие идут навстречу, лишь бы получить квартиры, - отметил начальник УБЭП МВД по РБ.
При проверке обращений граждан, прежде всего, выясняется, на что были потрачены средства дольщиков.
- Если это были цели, далекие от жилищного строительства, то неизбежно уголовное преследование, - подчеркнул Юрий Черницев.
Не меньшей по остроте проблемой начальник башкирского УБЭП считает расцвет так называемых потребительских кооперативов – в республике от действий финансовых мошенников пострадали 20 тысяч человек, а ущерб, нанесенный людям составил более двух миллиардов рублей. Причем и число пострадавших, и сумма ущерба может быть больше в разы, так как аферисты не ведут бухгалтерского учета.
- Общую сумму ущерба от деятельности таких структур можно установить только из заявлений вкладчиков и копий документов, а это очень кропотливая работа, - говорит Юрий Александрович. – Пока возбуждено 18 дел против руководителей таких пирамид.
Интересно, что правоохранительные органы не имеют права пресекать деятельность таких «структур по отъему денег у населения», так как по закону нельзя ограничивать права граждан на объединение в сообщества и деятельность кооперативов.
- До получения официальных заявлений от пострадавших мы не имеем права вмешиваться в такую деятельность, - пояснил г-н Черницев. - Проще проверять те кооперативы, которые созданы в Башкирии или жителями республики, но чаще всего это сети, которые здесь не имеют ничего, кроме красиво оформленного офиса с кофе и с компьютером. Мы приходим, а все представители работают по договорам найма, в компьютерах кроме игр «пасьянс» или «косынка» ничего нет. Бухгалтерия находится в головном офисе, туда же чемоданами, сумками и пакетами переправляются деньги.
По словам руководителя УБЭП, мошенники, как правило, используют все более изощренные способы изъятия денег у доверчивых вкладчиков, «стараясь при этом не нарушать Уголовный кодекс».
- Если взять «ИнвестКапиталКредит», в свое время переименованный в «ИнвестКапиталПлюс», то «приманкой» послужила информация, что вклады застрахованы. Фактически же страховая компания была создана теми же самыми людьми, которые создали кооператив, и совершенно не обеспечивала покрытие убытков, - рассказывает Юрий Александрович.
Сегодня учредитель «ИнвестКапиталКредита» Армен Акопян арестован, на его долю в банке и недвижимость в Челябинске и Уфе наложен арест.
- Ущерб от деятельности этого кооператива пока составляет 28 миллионов рублей, однако сумма будет расти, как и число пострадавших: их сейчас 560 человек, но реально - около 1,5 тысяч человек, - уверен подполковник Черницев. - Люди, вложившие от 5 до 15 тысяч рублей в эту лопнувшую «пирамиду», предпочитают не обращаться в органы.
По словам Юрия Александровича, чаще всего жертвами мошенников становятся «наши родители, старшее поколение с его безусловной верой в СМИ».
- Недавно ко мне на прием пришел 60-летний мужчина, который рассказал, что заработал на севере миллион рублей и, по его словам, благодаря рекламе в газетах «очень грамотно» распорядился деньгами, вложив эти средства в пять потребкооперативов, которые лопнули все, - рассказал начальник УБЭП МВД по РБ. – Потом пенсионер возмущался, почему, если в газетах «сидят грамотные люди», там печатают недобросовестную рекламу.
В декабре окажутся на скамье подсудимых руководители потребительского кооператива «Восход» Ильдар Губаев и Владимир Стогов, кинувшие жителей Нефтекамска на 347 миллионов рублей. Парни долго бегали по стране, прежде чем их разыскали и заключили под стражу, сегодня девять тысяч человек ждут отмщения.
Дело аферистов Анатолия Полухина и Нины Смольниковой, отнявших у населения 550 миллионов рублей под маркой кооператива «Уфакредит» уже сегодня находится в суде. Однако приговоры строителям финансовых пирамид, которые прозвучат в ближайшее время, вряд ли помогут обманутым вкладчикам вернуть потраченные средства.
- Реально возмещается 20-25% от вложенных денег, - пояснил Юрий Александрович. - Любой учредитель не забывает о себе, тратя деньги на приобретение личного имущества, на которое в первую очередь и накладывается арест. Но это в лучшем случае. Если средства выведены из России или на них приобретена недвижимость за границей, вернуть деньги проблематично.
Между тем, в республике действует еще около 100 кредитных кооперативов.
- Как защитить себя от мошенников? – удивляется вопросу г-н Черницев. – В первую очередь любого человека должна настораживать возможность получения «легких» денег, а чтобы понять, что вас обманывают, необходимы элементарные знания основных федеральных законов.
Юлия ПЛЕХАНОВА.