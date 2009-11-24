Ученого с мировым именем подозревают в присвоении государственной собственности

- У меня другая сфера интересов, и я не очень хорошо разбираюсь в этих юридических тонкостях, - оправдывается академик. – Возможно, я и превысил свои полномочия, но категорически отвергаю какие-либо обвинения в том, что у меня были корыстные мотивы.