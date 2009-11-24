Ученого с мировым именем подозревают в присвоении государственной собственности

Как сообщили «МКС» в пресс-службе СУ СК при прокуратуре РФ по РБ, в 2003 году государство в рамках целевой программы «Жилище» выделило 20 миллионов рублей на строительство дома для научных работников.
70-квартирную многоэтажку возвели на улице Зорге, 70, где получил жилье и академик Юнусов, тогда еще не являвшийся председателем президиума научного центра Российской академии наук. Причем, согласно договору строительство финансировалось государством совместно с будущим квартиросъемщиком, и фактически Юнусов становился собственником только части жилища, вторая половина квартиры, построенная на бюджетные средства, оставалась в собственности научного центра. Остальные 40 сотрудников РАН оказались в схожей ситуации – часть средств они вносили личными сбережениями, а около 35% стоимости квадратов оплачивал научный центр деньгами, выделенными из федеральной казны по программе «Жилище».
По версии следствия, как только Марат Сабирович в 2006 году занял кресло руководителя УНЦ РАН, он отдал незаконное распоряжение своему заму Зиннуру Шигапову о выделении себе всей квартиры. Таким образом, полагают следователи, после появления допсоглашения, жилище полностью перешло в собственность профессора, а государство, перестав быть совладельцем недвижимости, лишилось 700 тысяч рублей.
Сам Юнусов не считает себя виновным, ученый уверен, что он стал «жертвой юридической коллизии».
- Мне пояснили, что у квартиры не могут быть два собственника – физическое и одновременно юридическое лицо, - рассказывает Марат Сабирович. - В такой ситуации оказались и остальные ученые, которые не могли из-за этого несоответствия зарегистрировать жилье.
Кстати, все 40 квартиросъемщиков, которые делили квартиры на паях с государством, защищали свои права в суде. И районный, Октябрьский суд, а впоследствии и Верховный, подтвердили законность передачи части жилья, оформленного на УНЦ в собственность ученых.
- У меня другая сфера интересов, и я не очень хорошо разбираюсь в этих юридических тонкостях, - оправдывается академик. – Возможно, я и превысил свои полномочия, но категорически отвергаю какие-либо обвинения в том, что у меня были корыстные мотивы.
Любопытно, что в подобной ситуации в свое время оказывались и ученые башкирской академии наук, получившие бюджетные средства на строительство жилья, но в правительстве республики пошли людям навстречу, оформив государственный пай как субсидию. Российские академики же такой преференции не получили.
Профессор Юнусов – известный химик, один из разработанных при его участии препаратов – аллапинин – является уникальным антиаритмическим средством, используется в медицинской практике с 1987 года, и вошел в перечень важнейших жизненно необходимых лекарственных средств Минздрава России.
- Сегодня проверяется роль как самого Юнусова, так и его заместителя и других лиц, причастных к этой махинации, — пояснила помощник руководителя СУ СК при прокуратуре РФ по РБ Светлана Абрамова.
В случае, если дело дойдет до суда, будет ставиться вопрос об отчуждении у ученого незаконно полученного жилья или же возмещения причиненного государству ущерба. Кроме того, если Фемида признает ученого с мировым именем виновным по ч.1 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), г-ну Юнусову грозит до четырех лет лишения свободы.
Радик ИШЕМГУЛОВ.