Парень, расстрелявший обидчика травматическими пулями, попадет за решетку на 13 лет

- Это не первый случай, когда травматическое оружие становится причиной увечий, ранений и даже гибели людей, - говорит старший инспектор УОЛРР МВД по РБ Флюра Калимуллина. – Эксперты в области вооружения считают, что травматическое оружие с энергетикой до 50 джоулей способно лишить жизни легко одетого человека. Также к тяжким последствиям приводит травмирование открытых участков – виска, глаз, носа, глотки и шеи. В 2009 году в Башкирии уже зарегистрировано три убийства с применением «травматики». В Уфе известен случай, когда один из автолюбителей выстрелил в голову водителю, который подрезал его на перекрестке – пострадавший получил тяжелую травму. Думается, что скоро законодатели посчитают необходимым лицензировать выдачу травматического оружия наряду с огнестрельным.