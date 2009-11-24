Парень, расстрелявший обидчика травматическими пулями, попадет за решетку на 13 лет

Здесь решили отпраздновать свадьбу жители Оренбуржья, прибыв на водохранилище на трех машинах. Женихом на брачной церемонии выступал родной брат «стрелка» Алексей Голимских, ему же принадлежало злополучное ружье.
Любопытно, что после случившегося теща новоиспеченного мужа даже пыталась спрятать ружье «Сайга» в лесопосадке, чтобы отвести беду от нового родственника. Но потом семья выдала оружие, поняв, что скрывать факт его наличия глупо.
Ночью оренбургские сельчане устроили на берегу самодеятельную дискотеку – подсоединили ноутбук к одной из машин и громко включили музыку.
На «танцы» потянулись и другие отдыхающие, в основном жители Кумертау и поселка Мурапталово. Поначалу гости и местные братались и завязывали знакомства, но когда гуляющие под завязку нагрузились спиртным, между жителями соседней области и представителями республики вспыхнула ссора. В пять часов утра дискотека перетекла в массовую драку и перестрелку.
Причиной стала бытовая разборка, когда гости обвинили башкирского парня в том, что он без разрешения взял хлеб с праздничного стола. Тут же все присутствующие сошлись в рукопашной. С каждой стороны в «махаловке» участвовало не менее 10 человек. Брат жениха Андрей Голимских, якобы испугавшись возможного численного преимущества местных бойцов, сбегал в палатку и расчехлил ружье «Сайга», заряженное травматическими патронами. Как утверждают братья, оружие они брали на свадьбу «на всякий случай» и никак не предполагали, что травматические пули могут кого-то серьезно ранить.
По словам парня, он сначала стрелял в воздух. Однако, как установило следствие, ранения Артуру Гарееву Голимский-младший нанес в спину, повредив несчастному тонкую и толстую кишки. То есть о превышении пределов необходимой обороны речи не идет, ведь юноша умышленно стрелял в отвернувшегося от него обидчика.
Андрею Голимских предъявили обвинение сразу по двум статьям уголовного кодекса – он будет отвечать перед судом за хулиганство, выразившееся в беспорядочной стрельбе в людном месте и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью Артура Гареева. Потерпевший, кстати, на всю жизнь останется инвалидом – без тонкой кишки человеческий организм нормально функционировать не может.
Андрей Голимских может попасть за решетку на 13 лет – именно такой срок предусмотрен за два совершенных им преступления.
- Это не первый случай, когда травматическое оружие становится причиной увечий, ранений и даже гибели людей, - говорит старший инспектор УОЛРР МВД по РБ Флюра Калимуллина. – Эксперты в области вооружения считают, что травматическое оружие с энергетикой до 50 джоулей способно лишить жизни легко одетого человека. Также к тяжким последствиям приводит травмирование открытых участков – виска, глаз, носа, глотки и шеи. В 2009 году в Башкирии уже зарегистрировано три убийства с применением «травматики». В Уфе известен случай, когда один из автолюбителей выстрелил в голову водителю, который подрезал его на перекрестке – пострадавший получил тяжелую травму. Думается, что скоро законодатели посчитают необходимым лицензировать выдачу травматического оружия наряду с огнестрельным.