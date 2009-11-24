Депутаты Курултая выступили за жесткие методы борьбы с наркоугрозой

Наиболее сложная ситуация в приграничных городах Агидель, Мелеуз, Нефтекамск, Туймазы, где рост наркозависимых составил от 25 до 47 %. Наркомания носит латентный характер, и количество людей, потребляющих наркотики, как легкие, так и тяжелые, только в Башкирии может доходить до 80-100 тысяч.
Стало больше и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков – в 2009 году правоохранительными органами Башкирии из незаконного оборота изъято 582 кг наркотиков, что на 90 % больше чем за весь 2008 год.
Собравшиеся пришли к выводу, что необходима государственная стратегическая антинаркотическая политика, методы и инструменты которой нужно разрабатывать уже сейчас. Депутаты Курултая уверены, что многие вопросы могут быть разрешены на республиканском уровне.
Наркоманов будут лечить принудительно?
Участники высокого собрания рекомендовали башкирским депутатам выступить с законодательной инициативой об обязательной постановке на учет наркоманов. По мнению правоохранителей, опасения, что это будет нарушать права человека, безосновательны, поскольку эти сведения относятся к категории врачебной тайны.
Собравшиеся на парламентские слушания силовики уверены, что необходимо возрождать принудительную систему лечения, похожую на лечебно-профилактические профилактории советских времен, но уже для севших на иглу. И если невозможно пролечить всех наркоманов, то хотя бы ставить на врачебный учет, тех, кто уже пристрастился к дозе. Дело в том, что федеральное законодательство настаивает на том, что обращаться к врачам наркоманы должны добровольно, а это значит, что зависимые не спешат обнародовать свои пристрастия.
Между тем, наркоманы - больные заразные: один способен вовлечь до нескольких человек в год.
Собравшиеся даже задумались о национальной программе лечения наркомании (такие программы разработаны по лечению сердечных, диабетических заболеваний) с использованием передовых методов и привлечения высококвалифицированных врачей.
Участники парламентских слушаний пришли к выводу, что следует увеличить число химико-токсилогических лабораторий, способных тестировать наркосодержажие вещества и реабилитационных центров для лечения наркозависимых.
Кстати, в Башкирии в ближайшее время может появиться филиал всероссийского специализированного научного центра, исследующий проблемы наркомании. Такое предложение к республиканскому правительству озвучил глава башкирского нарконтроля Валерий Кокин. По его мнению, научные разработки и подготовка специалистов придадут дополнительный импульс в борьбе с наркоугрозой.
Депутаты башкирского Госсобрания уверены, что изменения в законодательство требуется вносить немедленно из-за распространения так называемых спайсов – курительных смесей. Врачи сделали открытие: spice вызывает галлюцинации и депрессивный психоз посильнее ЛСД. В порошках присутствует синтетический наркотик, которого нет в списке запрещенных наркотических и психотропных препаратов, за распространение которых грозит уголовная ответственность. В России этот "гербарий" до недавнего времени спокойно продавали в магазинах и киосках. Сегодня Роспотребнадзор запретил оборот курительных смесей с определенными элементами, но ответственности за их приобретение пока как не было, так и нет.
Если благодаря башкирским депутатам курительные смеси все же будут признаны наркотическими, то действия по их приобретению и хранению, а также производству и сбыту попадут действие уголовного кодекса. В первом случае это может грозить лишением свободы сроком до 10 лет, во втором - до 20 лет.
Зависимых нужно выявлять с детства
Особую тревогу у сотрудников наркоконтороля вызывает распространение дезоморфина (ханка, винт), который изготавливается из кодеиносодержащих лекарственных препаратов, находящихся в свободной продаже в аптечной сети. Очень много рецептов приготовления ханки в интернете. Депутаты настаивают продавать составляющие кодеиновые препараты по рецептам, ведь дезоморфин в 15 раз токсичнее, чем героин, а при его употреблении развивается общая гангрена, оставляя зависимому 2-3 года жизни.
По оперативным данным в 2009 году численность потребителей дезоморфина превысила 1,5 тысячи человек.
По мнению участников парламентских слушаний, работа по противостоянию наркоагрессии должна вестись на местах – в муниципалитетах, поскольку «именно муниципальные образования являются ключевыми звеньями связи власти с населением».
Депутаты в ближайшее время намерены разработать положение и внести изменения в башкирские законодательные акты, обязывающие проходить тесты, выявляющих употребление наркотиков учащихся школ, работающих на техногенных производствах, предприятиях жизнеобеспечения населенных пунктов, транспорта. При этом данные сообщать наркоконторолю. То есть собравшиеся уверены, что наркомана следует выявлять со школьной скамьи и в будущем не допустить его появления в вузе, на опасном производстве или за рулем автомобиля, штурвалом самолета.
Кроме того, депутаты желают усилить контроль за мигрантами, приезжающими на работу из «наркоопасных» стран - Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Азербайджана. Как свидетельствуют правоохранители, всплеск продажи наркотиков приходится на летнее время, именно тогда, когда иностранцы едут на сезонные работы. Парламентарии предлагают разработать положение об обязательном тестировании всех мигрантов с постановкой на учет и уведомлении органов наркоконтроля.
На парламентских слушаниях поднимался вопрос и о странностях отказа в призыве в вооруженные силы людей с диагнозом «наркомания». Но ведь всем известно, что как только наркоман лишается дозы, он имеет возможность отказаться от употребления наркотиков – на этом основаны все методики лечения наркомании. Это значит, что попав в армию молодой человек имеет шанс «очиститься» от заразы, по крайней мере, не употреблять зелье в течение двух лет.
Кроме того, правоохранители предлагают внести поправки в российские законы об оперативно-розыскной деятельности. По их мнению, наркомафия использует для расчетов новейшие банковские технологии, но существующее законодательство не позволяет отследить эти финансовые операции.
Ни для кого не секрет, что выращивание опия-сырца — одно из главных занятий афганских сельчан, которые никогда не станут засевать поля пшеницей. Плантации опия сверхрентабельны, такой отдачи от урожая не добиться никаким другим крестьянским трудом. Американские военные, вошедшие в Афганистан с контртеррористической операцией, заявляли, что главная задача пребывания войск в стране — расправа с наркоиндустрией. Однако, по данным тех же экспертов ООН, коалиционные силы сквозь пальцы смотрят на привычный для афганцев бизнес. А поставки наркотиков в Россию только возросли. Как полагают аналитики, США, возможно, даже выгодно не прерывать наркотрафик, идущий через афганско-таджикскую границу в нашу страну. Героин — медленная смерть для любой нации, и саморазрушение шестой части суши на руку американцам, испытывающим серьезные политические амбиции по завоеванию планеты.
Надо отдать должное башкирским депутатам, решившим выступить против мировой индустрии распространения дури.
Сергей ЛЕСУНОВ.