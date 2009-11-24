Депутаты Курултая выступили за жесткие методы борьбы с наркоугрозой

Ни для кого не секрет, что выращивание опия-сырца — одно из главных занятий афганских сельчан, которые никогда не станут засевать поля пшеницей. Плантации опия сверхрентабельны, такой отдачи от урожая не добиться никаким другим крестьянским трудом. Американские военные, вошедшие в Афганистан с контртеррористической операцией, заявляли, что главная задача пребывания войск в стране — расправа с наркоиндустрией. Однако, по данным тех же экспертов ООН, коалиционные силы сквозь пальцы смотрят на привычный для афганцев бизнес. А поставки наркотиков в Россию только возросли. Как полагают аналитики, США, возможно, даже выгодно не прерывать наркотрафик, идущий через афганско-таджикскую границу в нашу страну. Героин — медленная смерть для любой нации, и саморазрушение шестой части суши на руку американцам, испытывающим серьезные политические амбиции по завоеванию планеты.