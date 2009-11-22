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В Башкирии будут жениться на конкурсной основе

23 ноября 2009, 00:07
Конкурс «На лучший сценарий национальных свадеб и свадебных обрядов народов Республики Башкортостан» объявлен в регионе. Своеобразное состязание женихов и невест в Башкирии намерены проводить в 2009-2010 годах. Соответствующий приказ издало министерство юстиции РБ. Организаторы надеются, что такой брачный фестиваль поможет возродить духовность, основанную на традиционных нравственных ценностях, углубить знания о культуре народов многонациональной республики, привести к гармонии межнациональных и межконфессиональных отношений.

Как сообщили «МКС» устроители конкурса, форум молодоженов позволит выделить «все самое положительное в обрядах и традициях» и даст возможность новобрачным строить свою жизнь на проверенных временем национальных устоях.

Как утверждают в конкурсной комиссии, у народов сохранивших традиционную обрядность и ритуалы женитьбы, супружество продолжается до глубокой старости. Победителями конкурса станут три пары, занявшие соответственно первое, второе и третье места. В финале свадебного фестиваля лучшие молодожены, сумевшие провести брачную церемонию с национальными обрядами, наградят дипломами конкурса и ценными подарками.

Любопытно, что лучшие свадебные сценарии в дальнейшем будут использоваться отделами ЗАГСов в некоммерческих целях.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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