В Башкирии будут жениться на конкурсной основе

Как сообщили «МКС» устроители конкурса, форум молодоженов позволит выделить «все самое положительное в обрядах и традициях» и даст возможность новобрачным строить свою жизнь на проверенных временем национальных устоях.
Как утверждают в конкурсной комиссии, у народов сохранивших традиционную обрядность и ритуалы женитьбы, супружество продолжается до глубокой старости. Победителями конкурса станут три пары, занявшие соответственно первое, второе и третье места. В финале свадебного фестиваля лучшие молодожены, сумевшие провести брачную церемонию с национальными обрядами, наградят дипломами конкурса и ценными подарками.
Любопытно, что лучшие свадебные сценарии в дальнейшем будут использоваться отделами ЗАГСов в некоммерческих целях.