В Башкирии будут жениться на конкурсной основе

Конкурс «На лучший сценарий национальных свадеб и свадебных обрядов народов Республики Башкортостан» объявлен в регионе. Своеобразное состязание женихов и невест в Башкирии намерены проводить в 2009-2010 годах. Соответствующий приказ издало министерство юстиции РБ. Организаторы надеются, что такой брачный фестиваль поможет возродить духовность, основанную на традиционных нравственных ценностях, углубить знания о культуре народов многонациональной республики, привести к гармонии межнациональных и межконфессиональных отношений.