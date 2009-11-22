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Милиционеры обещают громкие дела против нечистоплотных чиновников

22 ноября 2009, 23:52
Под колпаком правоохранителей оказались все чиновники приуральского управления Ростехнадзора после ареста исполняющего обязанности начальника этого ведомства Николая Колобова. Напомним, по данным следствия, г-н Колобов за несколько лет обогатился более, чем на два с половиной миллиона рублей, собирая мзду с руководителей промышленных объектов, которые имели недостатки в своей деятельности. Сегодня чиновник, уволенный из надзирающей структуры задним числом, находится под стражей, а милиционеры проводят проверку во всем управлении.

Также тщательной ревизии подвергаются все фирмы, которые оказались «в привилегированном положении». Оказывается, Николай Колобов поставил на поток прохождение обязательных для многих предприятий экологических и природоохранных экспертиз и много лет «торговал» возможностями своей должности. В 2010 году Николай Колобов предстанет перед судом.

Как сообщили «МКС» в УБЭП МВД по РБ, всего за десять месяцев 2009 года милиционеры выявили более 7000 «экономических» преступлений, из которых свыше тысячи – коррупционные злодеяния и 300 фактов взяточничества.

Более 100 дел возбуждено против госслужащих, наживавшихся на национальных проектах – здравоохранения, жилищного строительства и сельского хозяйства. 200 мздоимцев поймано в сфере образования и столько же среди людей в белых халатах.

В милицейском управлении по борьбе с экономическими преступлениями уверяют, что до конца года мы еще услышим о громких делах, связанных с нечистоплотными чиновниками.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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