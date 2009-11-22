Милиционеры обещают громкие дела против нечистоплотных чиновников

Под колпаком правоохранителей оказались все чиновники приуральского управления Ростехнадзора после ареста исполняющего обязанности начальника этого ведомства Николая Колобова. Напомним, по данным следствия, г-н Колобов за несколько лет обогатился более, чем на два с половиной миллиона рублей, собирая мзду с руководителей промышленных объектов, которые имели недостатки в своей деятельности. Сегодня чиновник, уволенный из надзирающей структуры задним числом, находится под стражей, а милиционеры проводят проверку во всем управлении.