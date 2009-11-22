Милиционеры обещают громкие дела против нечистоплотных чиновников

Также тщательной ревизии подвергаются все фирмы, которые оказались «в привилегированном положении». Оказывается, Николай Колобов поставил на поток прохождение обязательных для многих предприятий экологических и природоохранных экспертиз и много лет «торговал» возможностями своей должности. В 2010 году Николай Колобов предстанет перед судом.
Как сообщили «МКС» в УБЭП МВД по РБ, всего за десять месяцев 2009 года милиционеры выявили более 7000 «экономических» преступлений, из которых свыше тысячи – коррупционные злодеяния и 300 фактов взяточничества.
Более 100 дел возбуждено против госслужащих, наживавшихся на национальных проектах – здравоохранения, жилищного строительства и сельского хозяйства. 200 мздоимцев поймано в сфере образования и столько же среди людей в белых халатах.
В милицейском управлении по борьбе с экономическими преступлениями уверяют, что до конца года мы еще услышим о громких делах, связанных с нечистоплотными чиновниками.