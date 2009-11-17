Динар Гильмутдинов: «Аварийность зависит и от состояния дорог»

- Не могу сказать, что трассы в республике плохие. Хотя аварийность напрямую зависит, в том числе и от состояния дорог. Когда шла реконструкция полотна «Уфа-Аэропорт», президент РБ поддержал нашу идею о разделительных парапетах, и эта дорога стала одной из самых безопасных. Но, к сожалению, их везде не установишь. Когда был первый гололед, три человека погибли на федеральной трассе, один – на республиканской в Благовещенском районе. Ночью сотрудники ГИБДД подняли дорожников, но те вовремя не засыпали полотно, пострадали и погибли люди. Всеми фактам ДТП, связанным с дорожными условиями, занялась прокуратура. Мы также стараемся дорожникам спуску не давать, в этом направлении плотно с прокуратурой работаем.