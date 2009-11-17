Динар Гильмутдинов: «Аварийность зависит и от состояния дорог»

- Первая экспериментальная камера, которую мы установили на проспекте Салавата Юлаева, только за месяц «заработала» в двух направлениях 5 млн рублей, - признался глава башкирской ГАИ.
По его словам, на сегодняшний день в республике установлены 32 переносные камеры и 14 - стационарных. Как правило, они получили прописку в столице Башкирии и пригороде: помимо проспекта Салава Юлаева, на проспекте Октября, Затонской дороге, Оренбургском тракте и на других оживленных трассах.
- Уфа - первая на очереди. «Завязать» город-миллионник необходимо, потому что 42% всех ДТП с пострадавшими происходит в башкирской столице, - пояснил г-н Гильмутдинов.
Кроме того, по его заверению, системы видеофиксации появились в Стерлитамаке, Нефтекамске и других крупных городах региона.
- Ежегодно количество камер будем увеличивать, - пообещал полковник милиции.
По республиканской целевой программе на закупку «гаишного видео» Башкирия потратила 14 млн рублей, еще 30 млн дополнительно выделено из внебюджетных источников. Кроме того, федеральный бюджет профинансирует приобретение еще 15 стационарных камер.
- Существует мнение, что специальные сетки на регистрационные номера не позволяют камерам их читать…
- Все эти сетки эффекта не дают (вероятно, продавцы вводят водителей в заблуждение, желая заработать), системы видеофиксации через них читают, как и абсолютно точно устанавливают данные на грязных, нечитаемых глазом номерных знаках. Бывает, что «гонщики-экстремалы» вешают номера вверх тормашками, полагая, что подобное не фиксируется. Или, думая, что прибор всегда находится на одном и том же месте, проезжают этот участок, не превышая скорости, а камеры передвижные, и нарушителей подлавливают уже через километр. Уверен, это необходимо, чтобы доморощенные шумахеры уважали закон.
Финансовый кризис сказался на региональном автопарке – автомобили стали приобретать реже. По наблюдениям главного автоинспектора, люди перестали покупать машины среднего класса: «берут или недорогие отечественные авто, или иномарки стоимостью свыше 2 млн рублей». Однако в ноябре затишье прервано:
- Если до этого в день мы оформляли по 50-60 транспортных средств, то сегодня уже по 400.
Сами гаишники тоже предпочитают передвигаться на современных автомобилях.
- Сами понимаете, что Госавтоинспекция пешком ходить не может. Поскольку каждый второй водитель в ночное время пытается не останавливаться по требованию инспектора, - обрисовал ситуацию Динар Гильмутдинов. - У многих хорошие импортные машины, и мы на «Жигулях» преследовать их не можем. Поэтому и у нас есть скоростные автомобили, на которых мы догоняем, блокируем и задерживаем. Еще не было месяца, чтобы какой-нибудь пьяный шофер не наехал на патрульную машину, мы стараемся уберечь и транспорт, и водителей, сохранить жизни пешеходов. Приходится подставлять свои авто, чтобы нарушитель кого-то не покалечил, не задавил.
Заметно обновляется и парк пассажирских машин. Как сказал Динар Загитович, с рынка перевозок естественным путем вытесняются «ГАЗели».
- Им на смену приходят более современные, маневренные и вместительные транспортные средства, которые соответствуют всем требованиям безопасности, к примеру, такие, как «Мерседесы», - пояснил шеф башкирской ГАИ. – С республиканского рынка перевозок уже ушли около 200 «ГАЗелей», которые их владельцы продали в другие регионы.
- Считаете ли вы, что к водителям пассажирских автобусов должны предъявляться повышенные требования?
- Если раньше в общественный транспорт по закону не брали шофера со стажем менее пяти лет, то сегодня такого ограничения нет. В Минтрансе РФ, правда, готовят законопроект, по которому на все автобусы установят топографы, и минимальный стаж вождения будет три года. Уверен, такие меры оправданны.
- А как вы оцениваете работу автошкол?
- Рискну предположить, что качество подготовки в них несколько улучшилось. Если раньше сдавали на права 38% слушателей, то сейчас 52%. Правда, тех, кто получает водительское удостоверение с первого раза, все равно очень мало – 7-8%. Бывает, что и более 10 экзаменов сдают. Абсолютный рекорд – 21 раз, кажется, в Бирском районе. После 12-й попытки родительница этого курсанта пришла ко мне на прием, написала жалобу, заявляла, что сотрудники ГАИ придираются. Наконец юноша с горем пополам сдал вождение, но в конечном счете все равно угодил в ДТП, в котором погибла его мать. Так жестоко себя наказал!
- Удовлетворены ли вы состоянием автодорог Башкирии?
- Не могу сказать, что трассы в республике плохие. Хотя аварийность напрямую зависит, в том числе и от состояния дорог. Когда шла реконструкция полотна «Уфа-Аэропорт», президент РБ поддержал нашу идею о разделительных парапетах, и эта дорога стала одной из самых безопасных. Но, к сожалению, их везде не установишь. Когда был первый гололед, три человека погибли на федеральной трассе, один – на республиканской в Благовещенском районе. Ночью сотрудники ГИБДД подняли дорожников, но те вовремя не засыпали полотно, пострадали и погибли люди. Всеми фактам ДТП, связанным с дорожными условиями, занялась прокуратура. Мы также стараемся дорожникам спуску не давать, в этом направлении плотно с прокуратурой работаем.
Юлия ПЛЕХАНОВА.
ДТП и пострадавшие в регионах Поволжья из-за неудовлетворительного состояния улиц и дорог (за январь - октябрь 2009 года)
Башкортостан
ДТП - 690
Погибших - 85
Раненых – 874
Ульяновская область
ДТП - 85
Погибших - 19
Раненых – 108
Чувашия
ДТП - 280
Погибших - 54
Раненых – 331
Оренбургская область
ДТП - 336
Погибших - 46
Раненых – 474
Удмуртия
ДТП -372
Погибших - 70
Раненых – 460
Пермский край
ДТП - 693
Погибших - 97
Раненых – 854
Самарская область
ДТП - 768
Погибших - 128
Раненых – 988
Татарстан
ДТП - 833
Погибших - 91
Раненых - 1020
Источник: Госавтоинспекция МВД России