Чиновники торгуют местами в общежитиях и детсадах

Это первый случай, когда глава сельсовета, уличенный в преступлении, отправляется на нары. До недавнего времени пойманные за руку взяточники получали условные сроки. Правоохранители весьма круто взялись за муниципальных чиновников. Стражей порядка даже не останавливает, что для возбуждения уголовного дела против представителя органов власти требуется санкция главы следственного комитета. Так, недавно погорел на взятке в пять тысяч рублей начальник отдела торговли и общественного питания Калининской администрации Уфы Урал Шарипов. На мздоимца надели наручники прямо на территории сельскохозяйственной ярмарки на Интернациональной улице, где он, по версии следствия, пытался продавать торговые места. Возбуждено уголовное дело против теперь бывшего заведующего сектором агропромышленного комплекса управления потребительского рынка уфимской мэрии Ильшата Юсупова, вознамерившегося заработать 160 тысяч рублей за освобождение предпринимателя от уплаты НДС. Оказался под подпиской о невыезде заместитель начальника отдела образования администрации Нефтекамска. Он потребовал с семейной пары 30 тысяч рублей за место в детсаду и следствие полагает, что сбор мзды за путевки в детские учреждения в нефтекамской мэрии чиновники поставили на поток.