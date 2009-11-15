Супруга, устав от пьяных ссор, сделала из мужа шашлык

Жена попыталась утихомирить главу семейства и силой затащить его в кровать, а нагрузившийся спиртным по самые брови мужчина начал отбиваться от настойчивой супружницы. По словам очевидцев, молодая пара принялась драться, и так как представитель сильного пола оказался проворнее, он ударил жену кулаком в лицо, и, повалив на землю, попытался задушить. Женщина не осталась в долгу и, схватив шампур для шашлыка, изрешетила грудь и живот любимого. Несчастный скончался на операционном столе в местной клинике – врачи не сумели спасти израненные острием внутренние органы мужчины.
Как сообщили «МКС» в СУ СК при прокуратуре РФ по РБ, районный суд признал мужеубийцу виновной, посчитав, что дама лишать жизни супруга не хотела, но превысила пределы необходимой обороны. На процессе подсудимая плакала и уверяла, что ее супруг был настоящим извергом и чуть ли не ежедневно избивал домочадцев. По словам молодой жены, драки и ссоры стали в их семье обыденным явлением и не удивительно, что однажды она не сдержалась и отомстила мужу за все страдания.
Судьи приговорили жительницу Магнитогорска к двум годам условно, пожалев двухлетнюю дочку супругов, которая в случае отправки матери в колонию стала бы сиротой. Однако свекровь посчитала, что сноха заслуживает серьезного наказания, и обжаловала приговор, требуя упечь убийцу сына за решетку на долгий срок. По мнению немолодой женщины маленькая девочка прекрасно вырастет и с бабушкой, а вот невестка, отнявшая у нее любимого отпрыска должна, раскаиваться в тюремной камере.