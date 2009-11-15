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Супруга, устав от пьяных ссор, сделала из мужа шашлык

15 ноября 2009, 22:03
Лишила жизни собственного мужа шампуром для шашлыка 20-летняя жительница Магнитогорска. В июне этого года агрессивная дамочка вместе с супругом и друзьями приехала хорошо провести время на турбазе, что располагается близ озера Банное в Абзелиловском районе Башкирии. Чету пригласила в кемпинг одна из женщин, которая справляла на природе именины и веселая компания весь день нагружалась спиртным. Поздно вечером, благоверная позвала мужа спать, но тот отказался занять супружеское ложе, напротив, выбежал на улицу и включил на полную громкость переносной магнитофон.

Жена попыталась утихомирить главу семейства и силой затащить его в кровать, а нагрузившийся спиртным по самые брови мужчина начал отбиваться от настойчивой супружницы. По словам очевидцев, молодая пара принялась драться, и так как представитель сильного пола оказался проворнее, он ударил жену кулаком в лицо, и, повалив на землю, попытался задушить. Женщина не осталась в долгу и, схватив шампур для шашлыка, изрешетила грудь и живот любимого. Несчастный скончался на операционном столе в местной клинике – врачи не сумели спасти израненные острием внутренние органы мужчины.

Как сообщили «МКС» в СУ СК при прокуратуре РФ по РБ, районный суд признал мужеубийцу виновной, посчитав, что дама лишать жизни супруга не хотела, но превысила пределы необходимой обороны. На процессе подсудимая плакала и уверяла, что ее супруг был настоящим извергом и чуть ли не ежедневно избивал домочадцев. По словам молодой жены, драки и ссоры стали в их семье обыденным явлением и не удивительно, что однажды она не сдержалась и отомстила мужу за все страдания.

Судьи приговорили жительницу Магнитогорска к двум годам условно, пожалев двухлетнюю дочку супругов, которая в случае отправки матери в колонию стала бы сиротой. Однако свекровь посчитала, что сноха заслуживает серьезного наказания, и обжаловала приговор, требуя упечь убийцу сына за решетку на долгий срок. По мнению немолодой женщины маленькая девочка прекрасно вырастет и с бабушкой, а вот невестка, отнявшая у нее любимого отпрыска должна, раскаиваться в тюремной камере.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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