Супруга, устав от пьяных ссор, сделала из мужа шашлык

Как сообщили «МКС» в СУ СК при прокуратуре РФ по РБ, районный суд признал мужеубийцу виновной, посчитав, что дама лишать жизни супруга не хотела, но превысила пределы необходимой обороны. На процессе подсудимая плакала и уверяла, что ее супруг был настоящим извергом и чуть ли не ежедневно избивал домочадцев. По словам молодой жены, драки и ссоры стали в их семье обыденным явлением и не удивительно, что однажды она не сдержалась и отомстила мужу за все страдания.