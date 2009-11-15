Шамиль Вахитов: «Кто с козлятником, тот и на коне»

В этом крайне засушливом году свою высокую эффективность вновь доказали озимые. Благодаря раннему росту и накопленной влаге посеянные с осени хлеба в гораздо меньшей степени, чем яровые подвержены засухе и дают стабильный урожай. Наиболее надежной, в этом смысле, культурой для республики остается озимая рожь. Выведенный в Башкирии сорт Чулпан-7, занимающий 95,3% посевной площади ржи в наиболее жестких условиях засухи в степном Зауралье показал урожайность в 42 центнера с гектара, а в менее засушливых районах - до 64 центнеров. Неплохой урожай от 24 до 47 центнеров с гектара был получен и по более чувствительной к погоде озимой ржи.