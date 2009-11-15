Шамиль Вахитов: «Кто с козлятником, тот и на коне»

В этом крайне засушливом году свою высокую эффективность вновь доказали озимые. Благодаря раннему росту и накопленной влаге посеянные с осени хлеба в гораздо меньшей степени, чем яровые подвержены засухе и дают стабильный урожай. Наиболее надежной, в этом смысле, культурой для республики остается озимая рожь. Выведенный в Башкирии сорт Чулпан-7, занимающий 95,3% посевной площади ржи в наиболее жестких условиях засухи в степном Зауралье показал урожайность в 42 центнера с гектара, а в менее засушливых районах - до 64 центнеров. Неплохой урожай от 24 до 47 центнеров с гектара был получен и по более чувствительной к погоде озимой ржи.
В итоге, в этом году правительство республики приняло решение увеличить площадь озимых до 750 тыс. гектаров, а в перспективе довести ее до одного миллиона гектар. В условиях зоны рискованного земледелия это шаг выглядит весьма оправданно. В Башкирии крайне засушливыми были 1972, 1975, 1981, 1982, 1998 и 2009 годы.
- В нынешнем году объем урожая зерновых уменьшился почти на треть в сравнении с 2008 годом (4,5 млн тонн против 3,2 млн тонн), вырастет ли хлеб в цене, и как будет перераспределятся запас зерновых? – пытали журналисты первого вице-премьера Башкирии, министра сельского хозяйства РБ Шамиля Вахитова.
- С хлебом проблем в республике не будет, потому что есть нереализованное зерно интервенционного фонда. Мы будем также продавать излишки зерна, которые имеются у хозяйств. Частично будет перераспределение семян для Башкирского Зауралья. До 300000 тонн собираемся реализовывать за пределы республики. Сельхозтоваропроизводители цену на хлеб не поднимут. Розничная стоимость может подняться только тогда, когда возрастут тарифы на энергоносители и воду. Впрочем, это неизбежно, потому что хлебокомбинаты пользуются такими услугами.
- Существенно меньше - в два раза – в регионе собрали и кормовых культур, за счет чего будет компенсирован неурожай?
- В рацион скота добавим переработанный жом, жмых, патоку. Однако поголовье сокращать не будем. Нужно постепенно выходить на засухоустойчивые сорта, которые гарантированно дают два урожая, например султанская трава и восточный козлятник. Козлятник и в этом году показал себя лучше, чем другие бобовые.
По словам первого вице-премьера, он оказался наиболее неприхотливым, и не прогадали те аграрии, которые сделали ставку на эту культуру. По урожайности козлятник дал на 25-30% зеленой массы больше. Это страховая культура, и ее посевы будут увеличиваться, оптимально их доля в структуре бобовых должна быть доведена до 50%.
- В этом году кто с козлятником, тот и на коне, - отметил Шамиль Вахитов.