В день башкирского хоккея буллиты пробивали даже судьи

- В Республике Башкортостан уделяется особое внимание хоккею - рассказал корреспонденту «МКС» старший тренер «Салавата Юлаева» Сергей Герсонский. – Мне понравилась организация мероприятия, и будет здорово, если бы оно стало ежегодным. Это полезное дело и для хоккеистов первой команды, чтобы они даже во время перерыва в чемпионате КХЛ находились в тонусе. Но мы увидели сегодня не просто товарищеский матч. «Торос» настроился на игру – показал, что в его составе играют честолюбивые хоккеисты, которые не прочь сыграть и за главную команду республики – «Салават Юлаев». Они – молодцы. Что касается возможности сыграть ответный матч в Нефтекамске в один из следующих перерывов в КХЛ, то и это не исключено. В наши планы такая встреча входит, теперь нужно согласовать все нюансы с «Торосом».