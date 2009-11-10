В день башкирского хоккея буллиты пробивали даже судьи

Все пришедшие имели уникальную возможность увидеть и сфотографироваться с Кубком чемпионов мира по хоккею, который сборная Россия завоевала этой весной в Швейцарии. Завершилось действо во второй половине дня беспрецедентным товарищеским матчем между уфимским «Салаватом Юлаевым» и нефтекамским «Торосом». Уфимскую команду в отсутствие наставника Вячеслава Быкова и его помощника Игоря Захаркина возглавили старшие тренеры «юлаевцев» - Сергей Герсонский и Венер Сафин. Нефтекамцами «рулил» действующий тренерский штаб во главе с Василием Чижовым. Обе команды вышли в специальной форме, подготовленной для этого матча, а по окончании встречи буллиты пробивали известные хоккейные люди республики – судьи Кадыров и Киселев, генеральный менеджер уфимцев Олег Гросс, директор ДЮСШ «Салават Юлаев» Олег Васильев и многие другие. Со счетом 4:3 победили гости столицы республики – команда Высшей лиги «Торос», за которую на трибунах главной уфимской арены болел внушительный фанатский десант.
За «Салават Юлаев» не играла большая часть ведущих игроков, отправившихся в сборные своих стран, принимавших участие в «Кубке Карьяла», финском этапе Еврохоккейтура. Зато дебютировал за «юлаевцев» Илья Зубов, вернувшийся в октябре из-за океана, где не попал в основной состав клуба НХЛ «Оттава Сенаторз». Ранее центрфорвард уже выступал за «Салават Юлаев», отправившись покорять НХЛ в 2006 году. В своем стартовом матче, пусть и товарищеском, хоккеист отметился результативной передачей.
- В Республике Башкортостан уделяется особое внимание хоккею - рассказал корреспонденту «МКС» старший тренер «Салавата Юлаева» Сергей Герсонский. – Мне понравилась организация мероприятия, и будет здорово, если бы оно стало ежегодным. Это полезное дело и для хоккеистов первой команды, чтобы они даже во время перерыва в чемпионате КХЛ находились в тонусе. Но мы увидели сегодня не просто товарищеский матч. «Торос» настроился на игру – показал, что в его составе играют честолюбивые хоккеисты, которые не прочь сыграть и за главную команду республики – «Салават Юлаев». Они – молодцы. Что касается возможности сыграть ответный матч в Нефтекамске в один из следующих перерывов в КХЛ, то и это не исключено. В наши планы такая встреча входит, теперь нужно согласовать все нюансы с «Торосом».