Из привычных марок уфимцы создают новые авто

А теперь «Горбатый»!
На площади собралось большое количество самых разных машин. Какие-то очень радовали, какие-то оставляли равнодушными. Старые и новые, дорогущие и дешевые, вылизанные и помятые, серьезно переделанные, даже собранные с нуля и абсолютно не отличимые от конвейерных аналогов.
Малыш «горбатый» «Запорожецъ» наивного светло-зеленого цвета влюбляет в себя сразу. Ласкают взгляд блестящие хромом «копейки», гордо стоят ГАЗ-21, задорно гладит «шестерка» с необычным передком, переливается пятнашка, окрашенная в цвет хамелеон и меняющая цвет в зависимости от угла под которым вы смотрите на нее. Народ устает фотографироваться то у одной машины, то у другой. Мы же решаем описывать только то, что нас действительно заинтересовало.
Вот внушительный американец «Линкольн Таункар». На двери у него есть цифровой кодовый замок. Владелец рассказывает, что никаких переделок нет, а на выставку привез потому, что машина достаточно редкая и красивая.
А это что за черное неказистое чудо дизайнерских капризов? Оказывается, что когда-то оно было «Москвичом 4121», но теперь стало чем-то совершенно непохожим ни на что по эту сторону Луны.
Вот самодельный болид специально сделанный для дрэг-рейсинга. Мощный мотор с двумя турбинами и нитровпрыском, призы за победы в местных стартах. Все бы ничего, но разгон до сотни заявлен четыре секунды. Лучшие современные заводские модели «Порше» пуляют быстрее, чем этот любительский дрэгстер.
Есть на выставке и редкие девушки. Им разгон до сотни не нужен. Главное – красота. Стоит стандартная «Тойота Королла» прошлого поколения со слабым двигателем объемом 1.4 литра. Зато на ней нарисованы дикие кошки.
- Девушка, вы сами их нарисовали?
- А что? Разве так плохо получилось? – кокетничает дамочка в ответ.
А вот уже другая, тоже предпоследней серии «Королла», но сделанная по-мужски. Она покрыта боевыми ранениями-царапинами, имеет сильно помятую дверь и вырванную крышку бензобака. Черный цвет, переделанный под спорт салон, совершенно другие, необычные крылья, бамперы и капот. Тут мы видим не просто художественное оформление, а серьезную работа ценой в неплохой российский автомобиль. Подвеска, конечно, другая. Машина опущена почти до земли, дорожный просвет – менее семи сантиметров в ненагруженном состоянии. Свое детище на выставке представили Михаил Николаев и Артем Игнатов.
- Да, приходится кататься очень осторожно, - говорят парни. - Например, недавно на высокой скорости очень серьезно царапнули низ. Но красота требует жертв. Такие машины очень нравятся девчонкам. Двигатель пока не руки не дошли делать. Вот, недавно ударили нас. Тот водитель не прав и мы получим деньги, но не за переделанную поврежденную художественную работу, а как за запчасть обычной машины. А тут еще какие-то хулиганы крышку бензобака сорвали ночью…
Истории в деталях
Другой привычный для мужчин вариант переделки – под скорость. Тут отметим полноприводную «Субару Импреза WRX». Кузов у нее далеко не новый. После него выходило несколько следующих модификаций. Зато доработана машина так, что эти новые поколения с ней не смогут тягаться. Умельцы превратили не самый быстрый вариант в совершенно дикий. Есть и внешние украшения, но главное – внутри. Множественные переделки привели к тому, что редкая машина сможет обставить эту японку в соревнованиях. В ней даже дивана нет, чтобы авто было легче и быстрее.
В разных концах стоят два агрессивных матово-черных автомобиля – «трешка» БМВ и купе «Мерседес» в брэндовом официальном тюнинге. Оба, судя по рекламе, представляют профессионалов переделки. Автомобили очень злые и дорогие. Первое зрителей привлекает, второе отталкивает. Возникает ощущение, что если поставить этих двух матовых красавцев рядом, то они покусают друг друга.
Отдельно стояли громоздкие внедорожники самых разных мастей. Им все равно - матовый ты или злой. При лобовой встрече просто раздавят и фамилии не спросят. Они прямо сейчас готовы в грязь, в лужи, в болота, штурмовать буераки и речные броды. Особой красоты тут нет – все практично и серьезно. Внушительные колеса, огромный дорожный просвет, система выхлопа и охлаждения выведены наверх, чтобы можно было преодолеть глубокие водные преграды.
- Мы ехали, даже когда бампер находился под водой, причем действительно ехали, а не тащились, – хвастается владелец внедорожной «Тойоты» Алексей Переделов.
- А техосмотр как проходите?
- Да она спокойно его пройдет! Обычная машина, просто новых деталей много, - хитро прищуривается владелец и тут же раскалывается. – Знакомый, конечно, с техосмотром помог…
Да уж, тут многим владельцам приходится играть в особые игры с законом. Глухая тонировка – это всего лишь ставшая привычной шалость владельца, ради красоты жертвующего безопасностью. Есть и другие приемы, о которых представителям закона лучше не рассказывать. К примеру, покупает человек мощный автомобиль, за который и так нужно платить по-хамски высоченный налог. Имеющейся мощности владельцу не хватает, и он серьезно ее наращивает с помощью доработок. Как думаете, после этого он сразу пойдет в ГИБДД и признается, что табун лошадок изрядно пополнился? Да не в жизни! И так не совсем непонятно, за что государству платит.
«Волга»: издалека и долго
Жемчужиной выставки на наш взгляд стала «Волга-24». Владелец Эдуард Давлетов просто молодчина. Он долго искал именно вариант старой «24-ой» аж 1970 года: первые сошедшие с конвейера машины этой модели были особенно хороши, отличались в лучшую сторону более изящным и роскошным дизайном, многими яркими деталями. Лишь позднее коммунистическое чиновничество решило сделать машину более скромной, стандартной и, соответственно, менее привлекательной, не такой «западной» и «американской», а еще позднее Михаил Горбачев вообще провозгласил «экономика должна быть экономной» и «24-ка» стала скромнягой.
Теперь обожающий «Волгу» владелец решил повернуть время вспять, исправить ошибки. Сделал он это со всей широтой русской души. Красил в великолепную яркую зеленую краску с блестящими вкраплениями, ремонтировал родной двигатель, месяцами искал необходимые детали и покупал за большие деньги недостающие элементы. Время сильно повысило цены. К примеру, изящное хромированное боковое зеркало заднего вида именно от первых «24-ых» стоит сейчас более 20-ти тысяч рублей. Но разве можно остановить ценами настоящую любовь? Парень многое делал сам. Его мечтой было превратить классическую «Волгу» машину в стиле американского лоу-райдера – низкого автомобиля, буквально плывущего по дороге. Задумку он осуществил.
- Я бы еще ниже опустил, но мешает защита двигателя, - признается Эдуард. - Если ее убрать, то можно еще сильнее прижать к земле, - поделился с нами своими планами умелец. – В целом машина еще не закончена. Скоро буду красить крышу в другой цвет.
Рядом с блестяще-зеленой «24-ой» стояла еще одна, но уже черная, от того же автовладельца. У нее было лишь две двери. Тут же последовала еще одна история от создателя:
- Первоначально черная планировалась как поставщик запчастей для зеленой. Но потом решили сделать из нее такой вариант. Разрезали пополам, сократили и снова сварили...
Как видим, народ у нас готов и платить, и вкладывать собственные силы в необычность своих авто. А это значит, что серый городской поток, хоть иногда, но все-таки будет разбавляться яркими вспышками. И это хорошо, ведь жизнь должна быть нескучной и разнообразной, не так ли?
Евгений КОРНИЦЫН.