Из привычных марок уфимцы создают новые авто

Да уж, тут многим владельцам приходится играть в особые игры с законом. Глухая тонировка – это всего лишь ставшая привычной шалость владельца, ради красоты жертвующего безопасностью. Есть и другие приемы, о которых представителям закона лучше не рассказывать. К примеру, покупает человек мощный автомобиль, за который и так нужно платить по-хамски высоченный налог. Имеющейся мощности владельцу не хватает, и он серьезно ее наращивает с помощью доработок. Как думаете, после этого он сразу пойдет в ГИБДД и признается, что табун лошадок изрядно пополнился? Да не в жизни! И так не совсем непонятно, за что государству платит.