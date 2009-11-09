Тележурналисты наградили простых людей с непростым характером

- Когда-то в юности я читала книгу Ивана Ефремова «Лезвие бритвы», и я прекрасно осознаю, что в жизни часто приходиться идти по самому острию. Иной раз ветер подует не в ту сторону, и человек может упасть, а может выстоять и пойти дальше. Для меня телекомпания «Вся Уфа» – это та рука, которая поддерживает того, кто идет по лезвию бритвы. Это хорошая моральная помощь и поддержка в трудные жизненные моменты, которые периодически с нами происходят.