Тележурналисты наградили простых людей с непростым характером

Стоит отметить, что нынешняя премия совпала с десятилетним юбилеем «Всей Уфы», потому сотрудники телекомпании, обычно дирижирующие действом со сцены, заняли места в зрительном зале. А рулить шестой церемонией доверили пятикратному лауреату «Тэфи», талантливому шоумену, экс-ведущему «Историй в деталях» Сергею Майорову, который со своей ролью справился блестяще. Между номинациями публика наслаждалась композициями из популярных мюзиклов, которые исполнили столичные артисты Елена Чирквиани, Андрей Белявский, Игорь Балалаев и Ростислав Колпаков.
В номинации «Меценат года» бронзовую статуэтку получила бизнес-леди из Уфы Римма Еникеева, устраивавшая благотворительные вечера для пожилых людей.
- Взрослые дети не всегда могут уделить внимание своим родителям, поэтому я считаю, что пожилым людям так важно помочь провести свободное время, - признается владелица сети кафе. - Я мечтаю, чтобы в городе появился бесплатный бассейн для детей. Долгое время я готовила бизнес-план и надеюсь, что скоро моя мечта воплотится в жизнь.
«Благотворителем года» на этот раз стал генеральный директор ООО «Уфа-Автоваз» Александр Асеев, который в течение нескольких лет помогает уфимскому социальному приюту для детей и подростков.
- Эта награда очень приятна: не буду скрывать, что когда замечают благие дела, то это приносит колоссальное удовлетворение, - откровенничает сын Александра Асеева Павел, получивший статуэтку за отца. – Но люди делают добрые дела не для того, чтобы их заметили, а только ради детей или потому, что не могут пройти мимо чужих проблем, горя. В меру своих возможностей мы должны помогать нуждающимся.
Поисковый отряд «Урал» был отмечен в номинации «Доброе дело». Ребята с 2006 года выезжают в места боевых действий Великой Отечественной, где производят раскопки. Поисковики обнаружили останки более 150 неизвестных солдат и установили их имена.
- Я была очень удивлена, что мы были номинированы: не думала, что нашей работе придадут столько внимания, - говорит одна из представительниц отряда Альмира Халитова. - Возможно, теперь кто-то захочет помочь нам – лишние руки нам совсем не помешают.
«Лучшим организатором детского праздника» по мнению жюри в этом году стало агентство «Культпросвет», которое провели в Уфе первый фестиваль колясок.
- Премия – это признание народа, признание города, - рассказывает директор агетства Айрат Гильманов. – Мы и в дальнейшем планируем устраивать яркие и интересные праздники. И финансовая оценка не всегда важна, как оценка общественности.
Башкирский государственный университет, празднующий в этом году столетие, получил премию в номинации «Социальная акция года». Совместно с телекомпанией «Вся Уфа» в прямом эфире был осуществлен проект «Будь готов учиться», в котором могли принять участие школьники, желающие поступить в главный вуз республики. Абитуриент, ответивший на наибольшее количество теста, включающего 100 вопросов, касающихся истории вуза, мог поступить в БГУ совершенно бесплатно.
- Для нас получить статуэтку – большая честь, особенно в преддверии предстоящего юбилея, - поделился проректор по научной работе вуза Рифкат Талипов. – Мы очень рады, что телекомпания «Вся Уфа» признала нашу деятельность. Получение премии – это заслуга не только ректората, но и студентов. Ректор Мухамет Харрасов говорит, что главное в БГУ – это студент. Статуэтку «Герой нашего времени» мы поместим в наш музей.
В номинации «Сильные духом» премию «Герой нашего времени» получила учитель коррекционной школы-интерната Дамира Батраченко, вот уже 35 лет обучающая слепых детей математике.
- Когда-то в юности я читала книгу Ивана Ефремова «Лезвие бритвы», и я прекрасно осознаю, что в жизни часто приходиться идти по самому острию. Иной раз ветер подует не в ту сторону, и человек может упасть, а может выстоять и пойти дальше. Для меня телекомпания «Вся Уфа» – это та рука, которая поддерживает того, кто идет по лезвию бритвы. Это хорошая моральная помощь и поддержка в трудные жизненные моменты, которые периодически с нами происходят.
А вот в номинации «Взрослый поступок маленького человека» по традиции победителями стали все ребята, ставшие номинантами. И Саша Братанова, спасшая своих племянников из пожара, и ученики 87-ой уфимской школы Артур Мулюков и Артур Набиев, спасшие от смерти пожилую женщину, были удостоены чести получить премию «Герой нашего времени».
Семья Братановых переехала из республики в другую область, потому на торжественной церемонии ее не было. На вручении премии пришли только мальчишки, спасшие умирающую 80-летнюю Надежду Ивашкову в октябре 2008 года.
- Мы гордимся своим поступком, - заявил Артур Мулюков. - Нас с Артуром по праву можно считать героями, хотя, спасая бабушку, мы совсем не думали о том, что можем получить такую премию. Мы даже не знали о ее существовании.
- Когда я вышел на сцену, я чувствовал огромное волнение, - признается Артур Набиев, - До этого мне еще не доводилось стоять перед таким огромным количеством народа.
В номинации «Спорт без границ» статуэтки получили все ребята. 19-летняя Динара Сабитова, завоевавшая в этом году третье место на чемпионате России по весьма редкому виду спорта – большому теннису на колясках. Мастер спорта международного класса по плаванию, инвалид по слуху Вадим Боровик, вернувшийся с Сурдолимпийских игр с золотой медалью. И фехтовальщик-колясочник Иван Андреев из башкирского села Миловка стал самым молодым спортсменом, завоевавшим медаль на Пекинских паралимпийских играх.
Денежными премиями наградили лауреатов прошлых, продожающих свои добрые дела. Пенсионер Александр Степанов, в 2006 году открывший на личные средства шашечный клуб в микрорайоне Глумилино, в этом году собрал коллекцию пластинок и открыл ретро-клуб. Виктора Лаврентьева, который в 2008 году был награжден за изобретение пандусов для инвалидов-колясочников, за прошедший год вывел свою программу на республиканский уровень.
Главную награду – статуэтку «Человека года» - получил 25-летний милиционер из Ишимбая Ильвир Ахмеров, спасший из огня инвалида. Правоохранитель, неожиданно для самого себя ставший «Человеком года», от внимания к своей персоне растерялся. Да и как тут не впасть в ступор парню, приехавшему в Уфу из Ишимбайского района Башкирии: софиты, вспышки фотоаппаратов, назойливые вопросы. Но долго терзать репортерам он себя не позволил:
- Некогда мне, на работу надо – я ведь со смены отпросился, - отрезал герой и побежал к машине, готовой везти его в родной район.