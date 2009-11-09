Погибшие солдаты снова обретают имена

Дед Евгения Петерса - Анатолий Михайлович Ильин - ушел на войну в 16 лет, уговорив сотрудников военкомата. Закончив школу снайперов, он служил на Западном фронте. А его бабушка Людмила Васильевна трудилась в тылу и принесла свою жертву - потеряла пальцы, заснув за станком на заводе «Гидравлика». Ей тогда было всего лишь 15 лет. Другой дед - Янок Оттович Петерс - жил на западной Украине. 21 июня ему исполнилось 18 лет, а 22 июня началась война. Вместе со своим братом Янок был призван на фронт и отправился жечь поля ржи, когда армия отступала. Братья попали в австрийский плен и пробыли там до 1944 года, после чего Янок вернулся на Урал и отбывал срок в лагерях практически до смерти Сталина.