Жителей Башкирии атакуют грызуны, клещи и бешеные звери

За девять месяцев 2009 года энцефалитом заболело 75 человек, причем один зараженный скончался. Опасные клещи живут в 39 районах республики и 90 процентов людей, обратившихся к медикам, заполучили присосавшееся насекомое во время отдыха на природе.
Рыжая полевка, облюбовавшие лиственные леса Башкирии – главный переносчик геморрагической лихорадки. В этом году зарегистрировано 2245 заболевших.
- Жители Уфы болеют чаще сельского населения, - отмечает Насима Ахметсафиновна. - Объясняет это тем, что у горожан не вырабатывается естественный иммунитет, который приобретают сельчане, находящиеся в постоянном контакте с живой природой.
Участились в этом году и случаи бешенства среди животных – от смертельной болезни пало 315 четвероногих. Больше всего инфицированных зверей бродят по Абзелиловскому, Стерлибашевскому, Кушнаренковскому районам.
Только в сентябре на территории Уфы зафиксировано шесть случаев заболевания бешенством домашних собак и кошек, которых хозяева вывозили на садовые участки, граничащие с лесом. 12 тысяч человек обратилось за помощью после укусов зараженных животных. В Роспотребнадзоре объясняют это дисбалансом в дикой природе, когда из-за потепления активно размножаются переносчики болезни – мыши, и незнанием населения.
Например, в Дуванском районе волк зашел во двор фермы, а люди среагировали неадекватно – решили зверя поймать. Им невдомек, что ни одно здоровое дикое животное к людям не явится.
Больше всего в башкирском Роспотребнадзоре опасаются вспышки сибирской язвы. Дело в том, что павших от этой страшной болезни животных хоронят в специально отведенных местах – скотомогильниках. Но реестр таких захоронений начали вести только в 1932 году, поэтому особо опасны районы, где могут быть незарегистрированные могильники. А споры сибирской язвы сохраняют жизнеспособность столетиями.
- Север и северо-восток Башкортостана и Гафурийский район, где процветало овцеводство, нам представляются потенциально опасными, - говорит г-жа Кучимова. - Потому любые мелиоративные работы на этих территориях должны проводиться только с согласия Роспотребнадзора.
По мнению врачей ведомства, заботиться о профилактике распространения смертельного недуга обязаны ветеринарные службы, которые «недорабатывают». Например, в прошлом году в Янаульском районе случилась вспышка заражения сибирской язвой, когда одна из жительниц забила больную лошадь и продала инфицированное мясо своим знакомым. Пострадали 11 человек, перенеся болезнь в более легкой, кожной форме.
- Мы считаем, что подобное стало возможным благодаря недосмотру ветеринарной службы, - говорит Насима Ахметсафиновна. - После этого случая вакцинировали более тридцати тысяч голов скота. И, тем не менее, в этом году, опять в Янауле зафиксирован неподтвержденный случай у забойщика лошади. На руке образовался карбункул, характерный для сибирской язвы.
Юлия ПЛЕХАНОВА.