Жителей Башкирии атакуют грызуны, клещи и бешеные звери

- Мы считаем, что подобное стало возможным благодаря недосмотру ветеринарной службы, - говорит Насима Ахметсафиновна. - После этого случая вакцинировали более тридцати тысяч голов скота. И, тем не менее, в этом году, опять в Янауле зафиксирован неподтвержденный случай у забойщика лошади. На руке образовался карбункул, характерный для сибирской язвы.