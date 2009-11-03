Водители-новички за девять месяцев погубили свыше 60 человек

В УГИБДД МВД по РБ напоминают тем, кто недавно сел за руль: при аварийной ситуации способны сохранить самообладание и принять верное решение лишь пять процентов водителей-новичков. У остальных либо происходят полная блокировка психики, либо они предпринимают лихорадочные действия, которые лишь случайно могут оказаться спасительными.