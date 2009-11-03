Водители-новички за девять месяцев погубили свыше 60 человек

Так, «первогодки» за три квартала совершили 234 аварии, убив 26 человек и ранив 332! Еще больше нанесли людям увечий водители, управляющие автомобилями около трех лет. Они стали виновниками 416 аварий, погубив 35 человек и нанеся травмы различной степени тяжести 573 несчастным.
Не менее интересно, что бывалые водители, которые имеют стаж более пяти лет, почти не совершают аварий. А если ДТП случается, то в этом происшествии не оказывается тяжело пострадавших.
В УГИБДД МВД по РБ напоминают тем, кто недавно сел за руль: при аварийной ситуации способны сохранить самообладание и принять верное решение лишь пять процентов водителей-новичков. У остальных либо происходят полная блокировка психики, либо они предпринимают лихорадочные действия, которые лишь случайно могут оказаться спасительными.