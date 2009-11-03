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Водители-новички за девять месяцев погубили свыше 60 человек

4 ноября 2009, 00:17
Любопытные данные озвучили башкирские гаишники, отчитываясь за число дорожно-транспортных происшествий, случившихся за девять месяцев 2009 года. Оказывается, большую часть ДТП на дорогах Башкирии совершают водители, имеющие небольшой стаж нахождения за рулем.

Так, «первогодки» за три квартала совершили 234 аварии, убив 26 человек и ранив 332! Еще больше нанесли людям увечий водители, управляющие автомобилями около трех лет. Они стали виновниками 416 аварий, погубив 35 человек и нанеся травмы различной степени тяжести 573 несчастным.

Не менее интересно, что бывалые водители, которые имеют стаж более пяти лет, почти не совершают аварий. А если ДТП случается, то в этом происшествии не оказывается тяжело пострадавших.

В УГИБДД МВД по РБ напоминают тем, кто недавно сел за руль: при аварийной ситуации способны сохранить самообладание и принять верное решение лишь пять процентов водителей-новичков. У остальных либо происходят полная блокировка психики, либо они предпринимают лихорадочные действия, которые лишь случайно могут оказаться спасительными.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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