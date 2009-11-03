Предпринимателям Башкирии отсыплют денег из федеральной казны

Минэкономразвития РФ выделило Башкирии на поддержку малого и среднего предпринимательства 200 миллионов рублей. Это уже второй крупный денежный транш, предназначенный для развития бизнеса, который получает республика. Кроме Башкортостана средства выделили и Татарстану (122 миллиона рублей), Оренбургу (55 миллионов рублей) и Свердловской области (41 миллион рублей). Башкирии досталось значительно больше средств, чем «соседям».