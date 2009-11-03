mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Предпринимателям Башкирии отсыплют денег из федеральной казны

3 ноября 2009, 23:11
Минэкономразвития РФ выделило Башкирии на поддержку малого и среднего предпринимательства 200 миллионов рублей. Это уже второй крупный денежный транш, предназначенный для развития бизнеса, который получает республика. Кроме Башкортостана средства выделили и Татарстану (122 миллиона рублей), Оренбургу (55 миллионов рублей) и Свердловской области (41 миллион рублей). Башкирии досталось значительно больше средств, чем «соседям».

Как сообщил «МКС» председатель Госкомитета по предпринимательству и торговле РБ Ринат Зайнуллин, деньги выделяются тем регионам, которые готовы софинансировать бизнес-проекты из местного бюджета. В 2009 году республика выделила на поддержку малого предпринимательства 500 миллионов рублей. А всего Башкирия получит из банка реконструкции и развития 1 миллиард 372 миллиона рублей.

- Это небывалые деньги, - говорит г-н Зайнуллин. – Но в то время, когда во всех регионах наблюдается спад предпринимательской деятельности, в республике создано 8840 новых предприятий.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44