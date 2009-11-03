Предпринимателям Башкирии отсыплют денег из федеральной казны

Как сообщил «МКС» председатель Госкомитета по предпринимательству и торговле РБ Ринат Зайнуллин, деньги выделяются тем регионам, которые готовы софинансировать бизнес-проекты из местного бюджета. В 2009 году республика выделила на поддержку малого предпринимательства 500 миллионов рублей. А всего Башкирия получит из банка реконструкции и развития 1 миллиард 372 миллиона рублей.
- Это небывалые деньги, - говорит г-н Зайнуллин. – Но в то время, когда во всех регионах наблюдается спад предпринимательской деятельности, в республике создано 8840 новых предприятий.