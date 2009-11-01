В Уфе исчезнут последние памятники советской уличной архитектуры

Затянувшийся до глубокой осени ремонт главной артерии столицы Башкирии - проспекта Октября, вызывает раздражение у горожан. Одна из уфимок дозвонилась в прямой эфир «Всей Уфы» в программу «Спроси у мэра» и пожаловалась главе столичной администрации Павлу Качкаеву на непорядок у остановок «Горсовет». Оказывается, рабочие, заменяя асфальт, демонтировали все деревянные скамейки, а вернуть их на место «забыли».