В Уфе исчезнут последние памятники советской уличной архитектуры

- В этих павильонах задуман капитальный ремонт, - объяснил телезрительнице г-н Качкаев. - Если ремонт начнется завтра-послезавтра, то скамейки возвращать смысла нет. Если реконструкцию отложат на месяц, то скамейки восстановим. По крайней мере, можно принести обычные - парковые.
К слову сказать, остановочные павильоны «Горсовет» сохранились в первозданном виде с 70-х годов прошлого века - все остальные места ожидания общественного транспорта давно претерпели изменения. И это единственные остановочные комплексы в Уфе, не имеющие торговых киосков.
Как сообщили «МКС» в управлении дизайна и наружной рекламы Уфы, проекты новых остановок уже готовы и в них предусмотрены продовольственные ларьки.