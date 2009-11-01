mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе исчезнут последние памятники советской уличной архитектуры

1 ноября 2009, 23:19
Затянувшийся до глубокой осени ремонт главной артерии столицы Башкирии - проспекта Октября, вызывает раздражение у горожан. Одна из уфимок дозвонилась в прямой эфир «Всей Уфы» в программу «Спроси у мэра» и пожаловалась главе столичной администрации Павлу Качкаеву на непорядок у остановок «Горсовет». Оказывается, рабочие, заменяя асфальт, демонтировали все деревянные скамейки, а вернуть их на место «забыли».

- В этих павильонах задуман капитальный ремонт, - объяснил телезрительнице г-н Качкаев. - Если ремонт начнется завтра-послезавтра, то скамейки возвращать смысла нет. Если реконструкцию отложат на месяц, то скамейки восстановим. По крайней мере, можно принести обычные - парковые.

К слову сказать, остановочные павильоны «Горсовет» сохранились в первозданном виде с 70-х годов прошлого века - все остальные места ожидания общественного транспорта давно претерпели изменения. И это единственные остановочные комплексы в Уфе, не имеющие торговых киосков.

Как сообщили «МКС» в управлении дизайна и наружной рекламы Уфы, проекты новых остановок уже готовы и в них предусмотрены продовольственные ларьки.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44