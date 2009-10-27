Главный «особист» МВД РФ Юрий Драгунцов: «Милиционеры должны иметь бесконечный запас прочности»

Он добавил, что на совещании обсуждаются также вопросы профилактики в пределах своей компетенции правонарушений сотрудников и устранение способствующих этому условий, повышения организации госзащиты и участие в обеспечении безопасности сотрудников подразделений, находящихся в оперативном обслуживании, предотвращение проникновения в подразделения преследующих противоправные цели лиц, своевременное выявление и пресечение правонарушений сотрудниками милиции.