Главный «особист» МВД РФ Юрий Драгунцов: «Милиционеры должны иметь бесконечный запас прочности»

Начальник департамента собственной безопасности МВД РФ Юрий Драгунцов на брифинге в столице Башкирии заявил, что рост выявленных фактов нарушений связан в первую очередь с возросшими требованиями к сотрудникам правоохранительных органов в рамках при реализации соответствующих приказов и распоряжений министра МВД Рашида Нургалиева.
В свою очередь министр МВД по Башкирии Игорь Алешин отметил, что в республиканской милиции с начала года на 117% возросло количество выявленных службой собственной безопасности правонарушений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов.
- Мы вместе вырабатываем эффективные способы обеспечения повышения служебной дисциплины, изжития фактов коррупции в своих рядах, - объяснил г-н Драгунцов.
По словам Юрия Драгунцова, «значительно усилится проверка тех сотрудников милиции, которые допущены к оружию».
В этой связи, отвечая на вопрос не вызовет ли очередное ужесточение требований к сотрудникам милиции и роста нервозности, в результате чего может сработать принцип «пережатой металлической пружины», генерал-лейтенант милиции ответил отрицательно.
- У металла есть граница прочности, если говорить о людях – здесь нет границ, если дело касается профессиональной честности и соблюдения служебной дисциплины, - говорит начальник департамента собственной безопасности МВД РФ.
Он добавил, что на совещании обсуждаются также вопросы профилактики в пределах своей компетенции правонарушений сотрудников и устранение способствующих этому условий, повышения организации госзащиты и участие в обеспечении безопасности сотрудников подразделений, находящихся в оперативном обслуживании, предотвращение проникновения в подразделения преследующих противоправные цели лиц, своевременное выявление и пресечение правонарушений сотрудниками милиции.