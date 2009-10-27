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Чиновник Калининского района Уфы попался на торговле ярмарочными местами

27 октября 2009, 22:41
За взятку в пять тысяч рублей задержали в минувшую субботу начальника отдела торговли и общественного питания Калининской администрации Уфы Урала Шарипова. На мздоимца надели наручники прямо на территории сельскохозяйственной ярмарки на Интернациональной улице, где он пытался продавать торговые места.

Напомним, осенью во всех районах столицы Башкирии открываются сельскохозяйственные базары, где сельчане могут торговать своей продукцией без посредников. Проведение таких распродаж выгодно всем – и уфимцам, которые могут приобрести недорогие мясо и картошку, и сельхозпредприятиям.

В обязанности 59-летнего Урала Шарипова входила организация сельской торговли, и мужчина почувствовал себя хозяином ярмарки. Чиновник запросил пять тысяч рублей с продавца фруктами, которые вырастили за пределами Башкирии. По словам г-на Шарипова, торговые места предназначались лишь для республиканских производителей, но в случае уплаты «взноса», фура с персиками может въехать на территорию базара.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе СУ СК при прокуратуре РФ по РБ, против чиновника районной администрации возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.290 УК РФ («Получение взятки за незаконные действия»). Сам Шарипов своей вины не признает и уверяет, что деньги ему подкинули. В ближайшее время суд решит, стоит ли заключать госслужащего под стражу.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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