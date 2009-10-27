Чиновник Калининского района Уфы попался на торговле ярмарочными местами

Как сообщили «МКС» в пресс-службе СУ СК при прокуратуре РФ по РБ, против чиновника районной администрации возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.290 УК РФ («Получение взятки за незаконные действия»). Сам Шарипов своей вины не признает и уверяет, что деньги ему подкинули. В ближайшее время суд решит, стоит ли заключать госслужащего под стражу.