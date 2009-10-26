Уфимские футболисты выполнили задачу на сезон

Но уфимскому клубу ни повышение, ни понижение в статусе в этом году не грозило. «БИС-Динамо», который заявился на чемпионат в самый последний момент, виделся крепким середняком урало-поволжской лиги. Амбициозный тренер уфимцев Флер Фахретдинов в начале сезона не скрывал, что любые победы для вновь возрожденной уфимской команды бесценны. По итогам первого круга «связисты» заняли пятое место, представ довольно самобытной командой со скромным бюджетом, показывающей неплохой футбол. А чуть ранее перед клубом была поставлена задача на первый сезон во втором дивизионе – войти в десятку лучших. Но с началом второго круга случился ожидаемый спад. Долго не проигрывая никому на своем поле, уфимцы все же начали отдавать полновесные три очка и при своих болельщиках, которых на стадионе «Динамо» могло быть и больше. А самой колоритной фигурой в течение сезона на уфимских трибунах был, безусловно, бывший наставник «Салавата Юлаева» Сергей Михалев. Проживая нынче в Тольятти, Сергей Михайлович выбирается в Уфу, и на матчах «связистов» был замечен не раз.