Фанатов клубов-соперников в спорткомплексах Башкирии обязаны разводить по углам

С администрации спортивных сооружений тоже строгий спрос. Например, руководство дворцов спорта обязано обеспечить не только полную боеготовность всех средств спасения и бесперебойную работу всех инженерных сетей, но и обеспечить свободный проезд к зданию, а также отдельную стоянку для пожарных автомобилей. Руководители спорткомплексов отныне отвечают за то, чтобы число проданных билетов совпадало с числом имеющихся мест и размещение болельщиков соперничающих между собой клубов в разных секторах здания. В случае, если на вечеринку продаются билеты со «стоячими» местами, то число таких контрамарок должно выпускаться из расчета, что один человек займет один квадратный метр.