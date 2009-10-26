Фанатов клубов-соперников в спорткомплексах Башкирии обязаны разводить по углам

Организаторы обязаны согласовать действо с чиновниками мэрии, в случае, если речь идет о городском, районном или республиканском шоу – за месяц, российском – за три месяца, а международном и вовсе за полгода до его начала.
Причем, если рабочая комиссия решит, что появились обстоятельства, осложняющие или угрожающие безопасности концерта, она может потребовать проводить его «без зрителей».
Особым пунктом оговаривается, что в фойе запрещается торговля спиртными напитками, а также «их распитие». Кроме того, запрету подлежит любая продукция в стеклянных емкостях, а еще петарды, ракеты, фейерверки и другие пиротехнические изделия. Также отдельной строкой авторы постановления прописали невозможность включения в программу любых сценариев номеров с использованием огневых эффектов.
В вечернее время дети до 16 лет допускаются на спортивные зрелища только в сопровождении взрослых, а фанатам запрещается проносить с собой «предметы, создающие шумовой эффект».
С администрации спортивных сооружений тоже строгий спрос. Например, руководство дворцов спорта обязано обеспечить не только полную боеготовность всех средств спасения и бесперебойную работу всех инженерных сетей, но и обеспечить свободный проезд к зданию, а также отдельную стоянку для пожарных автомобилей. Руководители спорткомплексов отныне отвечают за то, чтобы число проданных билетов совпадало с числом имеющихся мест и размещение болельщиков соперничающих между собой клубов в разных секторах здания. В случае, если на вечеринку продаются билеты со «стоячими» местами, то число таких контрамарок должно выпускаться из расчета, что один человек займет один квадратный метр.