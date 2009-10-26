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Фанатов клубов-соперников в спорткомплексах Башкирии обязаны разводить по углам

26 октября 2009, 02:42
В Башкирии начало действовать положение о мерах безопасности, которые следует принимать при проведении массовых праздников или физкультурных мероприятий в спортивных сооружениях. Зрители и участники таких шоу теперь могут не опасаться никаких эксцессов. Положение четко расписывает, какие министерства, ведомства и организации имеют право собирать большое число людей во дворцах спорта и что делать, чтобы публика чувствовала себя в безопасности.

Организаторы обязаны согласовать действо с чиновниками мэрии, в случае, если речь идет о городском, районном или республиканском шоу – за месяц, российском – за три месяца, а международном и вовсе за полгода до его начала.

Причем, если рабочая комиссия решит, что появились обстоятельства, осложняющие или угрожающие безопасности концерта, она может потребовать проводить его «без зрителей».

Особым пунктом оговаривается, что в фойе запрещается торговля спиртными напитками, а также «их распитие». Кроме того, запрету подлежит любая продукция в стеклянных емкостях, а еще петарды, ракеты, фейерверки и другие пиротехнические изделия. Также отдельной строкой авторы постановления прописали невозможность включения в программу любых сценариев номеров с использованием огневых эффектов.

В вечернее время дети до 16 лет допускаются на спортивные зрелища только в сопровождении взрослых, а фанатам запрещается проносить с собой «предметы, создающие шумовой эффект».

С администрации спортивных сооружений тоже строгий спрос. Например, руководство дворцов спорта обязано обеспечить не только полную боеготовность всех средств спасения и бесперебойную работу всех инженерных сетей, но и обеспечить свободный проезд к зданию, а также отдельную стоянку для пожарных автомобилей. Руководители спорткомплексов отныне отвечают за то, чтобы число проданных билетов совпадало с числом имеющихся мест и размещение болельщиков соперничающих между собой клубов в разных секторах здания. В случае, если на вечеринку продаются билеты со «стоячими» местами, то число таких контрамарок должно выпускаться из расчета, что один человек займет один квадратный метр.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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