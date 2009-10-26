Денежную компенсацию инвалиду судьи пересчитают с учетом инфляции

Высокопоставленные служители правосудия резонно заметили, что при индексации сумм, не связанных с трудовыми отношениями, МРОТ учитывался только до 1 декабря 2002 года, позже этого срока компенсация должна пересчитываться с учетом инфляции. Президиум Верховного суда сам не стал решать математическую задачу и для определения точного размера выплат направил дело на новое рассмотрение в Уфимский районный суд, который пока не разрешил спор по существу.