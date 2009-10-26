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Денежную компенсацию инвалиду судьи пересчитают с учетом инфляции

26 октября 2009, 02:39
Не смогли пока прийти к общему знаменателю о размере выплаты компенсации пострадавший в дорожно-транспортном происшествии мужчина и полк ДПС ГИБДД при МВД по РБ. Первопричиной спора стала авария, случившаяся более 10 лет тому назад. Еще 6 декабря 1998 года сержант милиции полка ДПС, управляя служебным автомобилем, не справился с управлением и задавил человека.

Пострадавший выжил, но его здоровью были нанесены непоправимые увечья. Медики вынуждены ампутировать несчастному правую ногу выше колена, в результате чего он на всю жизнь остался калекой. Против виновника аварии возбудили уголовное дело, которое впоследствии прекратили по амнистии.

Спустя три года после ДТП Уфимский районный суд обязал взыскать с гаишников в пользу инвалида в качестве возмещения вреда 113882 рубля 92 копейки единовременно и постановил выплачивать несчастному ежемесячно по 946 рублей 54 копейки. Причем служители Фемиды специально указали, что последняя сумма должна повышаться пропорционально увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ). Полк ДПС ГИБДД при МВД по РБ исправно перечислял калеке деньги, но без индексации, а с 1 января 2007 года выплаты прекратились.

Бедолага вновь обратился в Уфимский райсуд, который принял решение доплатить истцу единовременно 116940 рублей 66 копеек, а затем, начиная с 1 мая 2008 года, ежемесячно по 7228 рублей 28 копеек. Полк ДПС ГИБДД при МВД по РБ с таким вердиктом Фемиды не согласился и обжаловал его в Верховном суде Башкирии, президиум которого это решение отменил.

Высокопоставленные служители правосудия резонно заметили, что при индексации сумм, не связанных с трудовыми отношениями, МРОТ учитывался только до 1 декабря 2002 года, позже этого срока компенсация должна пересчитываться с учетом инфляции. Президиум Верховного суда сам не стал решать математическую задачу и для определения точного размера выплат направил дело на новое рассмотрение в Уфимский районный суд, который пока не разрешил спор по существу.

Однако, желая успокоить бедного инвалида, верховные судьи специально указали, что их постановление «не влечет поворот исполнения уже взысканных по решению суда сумм».

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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