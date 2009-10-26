Башкирский лес переживает структурный кризис

Напомним, в 2003 году саратовскому холдингу «Нарат-К» передали на год в доверительное управление башкирские лесопромышленные компании «УФПК» и «Башлеспром» со 100-процентным государственным участием. Руководитель группы компаний «Нарат» Камиль Аблязов — в Саратове человек известный. Активы его холдинга оцениваются местными экспертами миллионами рублей, к тому же коммерсант обещал продвигать на областной рынок башкирские услуги и товары. Через три месяца тогдашний руководитель Минимущества РБ Зуфар Абдрахимов заключил с саратовцами допсоглашение, в котором государство самоустранилось от обязанностей учредителя, а еще через некоторое время активы башкирских предприятий передали дочерним структурам «Нарата-К». Спустя месяц уже эти "дочки" родили "Башкирскую лесопромышленную компанию", куда в качестве уставных капиталов и отошла бывшая собственность "УФПК" и "Башлеспрома". А «БЛК» в свою очередь учредила «Башлеспром», которая сегодня арендует самые лучшие массивы лесов – хвойные чащи в Белорецком, Аскинском и Зилаирском районах. Варяги предпочитают работать с так называемой «деловой» древесиной, то есть хвойными породами, которые пользуются спросом и стремятся вывозить из Башкирии «кругляк». В результате республика теряет «хороший» лес и деньги, ведь добавочная стоимость от производства конечной продукции «оседает» в другом регионе. В феврале 2008 года башкирское правительство уже пыталось заставить лесных коммерсантов разработать детальную комплексную программу для развития отрасли на ближайшие пять лет. Однако, судя по всему, саратовцы опять наломали дров. По крайней мере, в постановлении «О состоянии лесопромышленного комплекса» специалисты Кабмина констатируют: «положительных изменений в деятельности «БЛК» не наблюдается».
Кроме того, за последний год в республике по сравнению с прошлым годом сократилось производство продукции, связанной с лесной промышленностью. Так, производство пиломатериалов упало на 33%, мебели – на 54,7%, картона – на 15,6%, клееной фанеры – на 35%, древесностружечных плит – на 38,4%, а древесноволокнистых плит – на 8,7%.
И это при том, что Башкирия – настоящий лесной край, где лес занимает свыше 44% территории, где заготовка и переработка древесины могла стать основой экономического благополучия целых районов.
Кризис оказал свое влияние и на лесопромышленное производство. Большая часть предприятий отрасли испытывают недостаток средств, которые можно было бы направить на погашение не только долгосрочных, но и текущих краткосрочных платежей. А износ действующих производственных фондов достиг 60-70%.
При этом 70% башкирского леса – это древесина мягколиственных, низкотоварных пород. По оценке специалистов Кабмина, сегодня главное для отрасли разрабатывать именно глубокую переработку древесины, создавая новые производства. Также одна из первоочередных задач – борьба с перестоем лесов. Для того, чтобы вывозить сухой лес требуется создавать инфраструктуру для отгрузки и складирования древесины, построить дороги и модернизировать предприятия по лесопереработке.
Для преодоления экономического и структурного кризиса в лесопромышленном комплексе правительство Башкирии поручило Минлесхозу разработать проект развития лесного хозяйства до 2012 года. Концепция возрождения башкирского леса должна быть готова к 1 ноября 2009 года.
В частности, в башкирском Кабмине полагают, что пришло время разрабатывать неосвоенные лесные участки, стимулировать привлечение инвестиций в отрасль и найти применение малоценной древесине. Главам администраций лесных районов рекомендовано оказывать всестороннюю поддержку представителям малого бизнеса, которые решат заняться лесозаготовкой и переработкой.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.