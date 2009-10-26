Башкирский лес переживает структурный кризис

Напомним, в 2003 году саратовскому холдингу «Нарат-К» передали на год в доверительное управление башкирские лесопромышленные компании «УФПК» и «Башлеспром» со 100-процентным государственным участием. Руководитель группы компаний «Нарат» Камиль Аблязов — в Саратове человек известный. Активы его холдинга оцениваются местными экспертами миллионами рублей, к тому же коммерсант обещал продвигать на областной рынок башкирские услуги и товары. Через три месяца тогдашний руководитель Минимущества РБ Зуфар Абдрахимов заключил с саратовцами допсоглашение, в котором государство самоустранилось от обязанностей учредителя, а еще через некоторое время активы башкирских предприятий передали дочерним структурам «Нарата-К». Спустя месяц уже эти "дочки" родили "Башкирскую лесопромышленную компанию", куда в качестве уставных капиталов и отошла бывшая собственность "УФПК" и "Башлеспрома". А «БЛК» в свою очередь учредила «Башлеспром», которая сегодня арендует самые лучшие массивы лесов – хвойные чащи в Белорецком, Аскинском и Зилаирском районах. Варяги предпочитают работать с так называемой «деловой» древесиной, то есть хвойными породами, которые пользуются спросом и стремятся вывозить из Башкирии «кругляк». В результате республика теряет «хороший» лес и деньги, ведь добавочная стоимость от производства конечной продукции «оседает» в другом регионе. В феврале 2008 года башкирское правительство уже пыталось заставить лесных коммерсантов разработать детальную комплексную программу для развития отрасли на ближайшие пять лет. Однако, судя по всему, саратовцы опять наломали дров. По крайней мере, в постановлении «О состоянии лесопромышленного комплекса» специалисты Кабмина констатируют: «положительных изменений в деятельности «БЛК» не наблюдается».