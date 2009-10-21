Крутой подъем. Перевозчики Башкирии и Подмосковья знают, как преодолеть кризис

«Мострансавто» обслуживает свыше семи миллионов жителей, проживающих в Подмосковье, и является почти единственным автопредприятием в стране сохранившим 100%-ное государственное участие. Вторым таким перевозчиком в России стал «Башавтотранс» - его услугами пользуется большая часть пассажиров Башкирии. И руководство республики, и правительство Москвы следовали принципу – безопасность и качество пассажирских перевозок в полной мере может обеспечить только государство. Время доказало правоту власти – там, где автотранспорт стал частным, сегодня государство вынуждено брать в свои руки управление перевозками. Так, в Татарстане, например, где не осталось государственных автопредприятий, в Минтрансе разрабатывают специальную программу, которая поможет автотранспортному рынку стать цивилизованным. К этой идее приходят в Екатеринбурге и Челябинске. Власти Оренбурга всерьез задумались, когда летом этого года забастовали частники, отказавшись работать по тарифам, установленных муниципалитетом. В одночасье на маршрут не вышел ни один автобус, и город оказался парализован. Горожан вывозили с улиц машины, принадлежащие местным предприятиям – поневоле задумаешься о государственном контроле за столь важной отраслью.