Крутой подъем. Перевозчики Башкирии и Подмосковья знают, как преодолеть кризис

Развязки жизни
Подмосковные автотранспортники настолько заинтересовались возможностями снижения затрат, опробованные в «Башавтотрансе», что выехали в столицу Башкирии целой делегацией.
- Всегда стремимся почерпнуть все лучшее, - рассказывает главный инженер ГУП «Мострансавто» Валерий Пыльнев. – Мы перенимали опыт многих предприятий – были и в Швеции, и в Германии…
- А Башкортостан как оказался в этом ряду?
- Когда мы услышали об экономичных технологиях, которые внедрил у себя «Башавтотранс», то сразу не поверили, - говорит Валерий Александрович. – Потому и приехали посмотреть, как все обстоит на самом деле. «Башавтотранс» нас не разочаровал – многое из того, что мы здесь увидели, будет проводиться в жизнь на нашем предприятии.
Высокие гости объехали полреспублики, побывав в автотранспортных предприятиях в Уфе, Нефтекамске, Ишимбае и Стерлитамаке.
По мнению экскурсантов, не каждый руководитель способен создать и организовать бесперебойную работу автотранспорта. Ведь автоперевозки – это огромная ответственность, которая крепко закаляет покрепче любых жизненных испытаний.
Для подмосковных авторуководителей интересной деталью стала система учета выхода автобусов на линию.
- Путевой лист нужен только для гаишника, - объясняет главный инженер башкирского государственного перевозчика Игорь Ададуров. – В «Башавтотрансе» работу транспорта полностью контролирует компьютер. Он даже не выдаст путевой лист, если у машины изношена резина, или автомобиль не прошел техосмотр.
- Все, что мы видели, можно охарактеризовать поговоркой «Голь на выдумки хитра», - говорят гости. – Понятно, что средств у государственного перевозчика немного, но оно выглядит достойно и может гордиться своими завоеваниями. По крайней мере, нигде в России такой отлаженной работы государственного транспорта мы не видели.
- Многие условия нашей работы похожи, - говорит Валерий Пыльнев. – У нас трудятся такие же люди, мы также стараемся сделать поездки пассажиров удобными и комфортными.
По словам Валерия Александровича, правительство Московской области весьма серьезно относится к пассажироперевозкам, вкладывая немалые средства, чтобы автотранспортные предприятия работали безубыточно.
- Суммы дотаций из федерального и муниципального бюджетов, которые мы получаем, на порядки выше, чем у государственного перевозчика в Башкирии, - объясняет г-н Пыльнев.
- Зачем же вам башкирский опыт экономии?
- Кризис всех заставил затянуть пояса, - говорит Валерий Александрович. – Нет ничего плохого в том, что мы ищем возможности работать лучше. Если «Башавтотрансу» удается экономить государственные средства – получится и у нас.
Без штрафа и упрека
Интересно, что Башкирия ушла дальше всех регионов страны во внедрении навигационной системы, контролирующей работу автотранспорта. Здесь сумели совместить данные, получаемые с российских спутников о скорости движения автомобиля, случайных остановках, расходе топлива и местонахождении транспортного средства с программой финансового учета. И теперь в «Башавтотрансе» в режиме реального времени знают, сколько пассажиров расплатились за проезд на той или иной остановке, какой маршрут в этот момент пользуется популярностью, а где машина идет пустой.
- Как выдумаете, почему технические новинки оказались востребованы именно в Башкирии? - спрашиваем у заместителя генерального директора «Мострансавто» Зои Павлюк.
- Наверное, потому что у вас работают неравнодушные люди, которые по-настоящему болеют за транспортную отрасль, - говорит дама.
- А у вас не болеют?
- Тоже болеют, - смеется Зоя Ивановна. – Но мы оказались, наверное, слишком избалованы хорошим отношением к нам муниципальных и российских властей. Государство не жалело средств, как из федерального, так и местного бюджетов для развития пассажирских перевозок в Подмосковье, и мы стремились оправдать это доверие, но другим путем.
«Мострансавто» обслуживает свыше семи миллионов жителей, проживающих в Подмосковье, и является почти единственным автопредприятием в стране сохранившим 100%-ное государственное участие. Вторым таким перевозчиком в России стал «Башавтотранс» - его услугами пользуется большая часть пассажиров Башкирии. И руководство республики, и правительство Москвы следовали принципу – безопасность и качество пассажирских перевозок в полной мере может обеспечить только государство. Время доказало правоту власти – там, где автотранспорт стал частным, сегодня государство вынуждено брать в свои руки управление перевозками. Так, в Татарстане, например, где не осталось государственных автопредприятий, в Минтрансе разрабатывают специальную программу, которая поможет автотранспортному рынку стать цивилизованным. К этой идее приходят в Екатеринбурге и Челябинске. Власти Оренбурга всерьез задумались, когда летом этого года забастовали частники, отказавшись работать по тарифам, установленных муниципалитетом. В одночасье на маршрут не вышел ни один автобус, и город оказался парализован. Горожан вывозили с улиц машины, принадлежащие местным предприятиям – поневоле задумаешься о государственном контроле за столь важной отраслью.
Сохранить нельзя приватизировать
Автобусы «Мострансавто» работают в Подмосковье, обслуживают выставки и любые крупные мероприятия, которые проходят в Первопрестольной.
- Такого большого автопарка, как у нас, больше нет ни у одного транспортного предприятия России, - объясняет нам руководитель ПАТП Одинцово Николай Катырин. – Понятно, что руководство страны, сохранив даже в тяжелые времена всю структуру работы государственного транспорта в Подмосковье, возлагает на нас большую ответственность.
- Мы стараемся не только развивать пассажирские перевозки, но и создавать все условия для работающих у нас людей, - рассказывает директор Павлово-Посадского филиала «Мострансавто» Евгений Монахов. – В частности, на нашем предприятии есть даже своя свиноферма и сельхозугодья.
- Губернатор Подмосковья Борис Громов считает, что пассажирский транспорт всегда должен быть доступен для любой категории населения, - объясняет руководитель ПАТП города Химки Владимир Васильев. – И мы обязаны подавать автобусы в самые отдаленные населенные пункты, даже если в салоне поедет одна бабушка.
Похоже, что государству удалось сохранить в неприкосновенности все завоеванное «Мострансавто» в советские времена.
- Не совсем, - не согласна с этой точкой зрения Зоя Павлюк. - «Мострансавто» прошло массу экспериментов, как в советское время, так и в нынешнее. Мы часто становимся экспериментальной площадкой для всей транспортной отрасли страны и опробовали массу методик управления автотранспортом. Именно поэтому наше предприятие всегда держалось на плаву и считалось лучшим в России.
Замгенерального директора «Мострансавто» Зоя Павлюк в транспортной отрасли считается высоким профессионалом. Она стояла у руля многих экономических преобразований – именно в «Мострансавто» впервые опробовали хозрасчет, когда началась горбачевская перестройка, первыми ввели понятие «доходы» вместо символических показателей, и здесь сумели сохранить государственное предприятие, когда рушились все хозяйственные устои. И вот теперь, когда и до Подмосковья добрался экономический кризис, г-жа Павлюк намерена спасать предприятие с помощью наработанного в Башкирии опыта.
- В «Башавтотрансе» нас сумели удивить, - говорит она. - Так что теперь будем внедрять у себя башкирскую модель – есть моменты, где вы сумели нас превзойти. Транспортная отрасль очень сложная и грамотно организовать перевозки – не простое дело. А у вас получилось – теперь главное сохранить все, что имеет Башкирия в этой сфере.
- Правительство Московской области имеет планы приватизировать «Мострансавто»? – спрашиваем у Зои Ивановны.
- Нет, - уверена г-жа Павлюк. – В правительстве отлично понимают, что пассажирские перевозки должны оставаться в государственных руках. Эта стратегическая отрасль, важнее которой может быть только производство хлеба.
Антонина ЧЕСНОКОВА.
Между тем,
Зоя Павлюк: «Для того чтобы транспорт работал правильно, нужно иметь особое чутье»
Ответственность за принятие самых важных решений в «Мострансавто» возлагают на плечи замгенерального директора Зои Павлюк. Именно поэтому женщина оказалась в Башкирии, мол, «Зоя Ивановна разберется, насколько нам может пригодиться республиканский опыт».
- А так всегда было, - не скрывает она. – Наверное, у меня есть особое чутье, которое позволяет сделать единственно правильный выбор.
Вся семья Зои Павлюк – она сама, и муж Валерий, и его брат Петр, и дочь Оксана, и зять Александр окончили транспортный факультет московского инженерно-экономического института. Так что с транспортом Зоя Павлюк давно на «ты» и работает в отрасли уже 40 лет.
Больше всего она жалеет, что в стране разрушилась система государственного планирования.
- Тот, кто мечтал развалить государство, сделал просто – нарушил все связи, которые существовали между предприятиями, и страна оказалась на грани краха, - говорит г-жа Павлюк. – А ведь Госплан был мощнейшей системой, отлаживающей работу всех отраслей экономики, подобной которой уже не возродить.
Но экономист Павлюк мечтает выстроить правильное государственное планирование в отдельно взятом предприятии – «Мострансавто», для этого ей и понадобилось понаблюдать за тем, как ведется финансовая отчетность в «Башавтотрансе».
Интересно, что в подростковом возрасте Зоя Ивановна мечтала стать модельером.
- Я и сейчас хорошо шью, - говорит она. – Но сердце отдано транспорту. Это любимая работа, не представляю себя на другом месте.
По словам г-жи Павлюк, автотранспортником нужно родиться, чтобы точно понимать все процессы, происходящие в отрасли.
- Для того чтобы организовать перевозки, следует учитывать массу факторов, причем до некоторых доходить интуитивным путем, - рассказывает Зоя Ивановна. – Сложнее транспортной отрасли, наверное, только архитектура и проектирование, поэтому здесь так ценны люди, которые одарены особым «транспортным» наитием.
Г-жа Павлюк знает, о чем говорит. Придя в «Мострансавто» в 27 лет, она уже в 33 года стала зам главы по экономическим вопросам крупнейшего автотранспортного предприятия Советского Союза.
- Я тогда только год проработала начальником планового отдела в автоколонне в Мытищах, - вспоминает она. – И, конечно, никак не могла ожидать, что мне предложат столь высокий пост. Тем более, что в управлении «Мострансавто» были люди и старше, и опытнее меня, и те, которые мечтали об этой должности. Но сейчас я понимаю, что будучи молодой девчонкой, мыслила нестандартно, не боялась принимать смелые решения, которые шли на пользу всему предприятию. Наверное, меня заметили как одаренную личность. И я благодарна руководителям, которые не побоялись взять на себя ответственность за молодого специалиста и определили мою судьбу на всю жизнь.
Г-жа Павлюк теперь считает, что главное в любой отрасли – молодые кадры.
По словам Зои Ивановны, молодые люди не ограничивают себя строгими рамками, их сознание остро воспринимает все новое и именно они «двигают» прогресс. Зоя Павлюк уверена, что на руководящих «транспортных» постах должно появляться новое поколение, отметив, что в «Башавтотрансе» этому правилу следуют – стерлитамакским филиалом руководит 27-летний Сергей Паскин, а грузовым – 25-летний Айрат Абдрахимов.
- Конечно, работать в транспортной отрасли сложно, - говорит Зоя Ивановна. – Нужно уметь отдавать ей всю себя. Я помню, как-то ночью сидела за сложными расчетами, а так бывало очень часто, и проснулась дочь Оксана. Она сказала мне: «Мама, ну брось ты эту дурацкую работу!» И мне что-то так обидно стало, и за нее, и за себя. Думаю: «Наверное, я плохая мать, раз все силы посвящаю любимому делу, дочь воспитываю по телефону». А потом через несколько лет в десятом классе Оксана вдруг приняла решение пойти на транспортный факультет.
Поддерживает Зою Ивановну и муж Валерий Федорович, который возглавляет управление транспорта мэрии в Мытищах.
- Сначала, когда супруг узнал о моем высоком назначении, сказал: «Только через мой труп ты займешь эту должность». А потом мы вместе с ним по ночам сидели, пересчитывали разнарядки. Так что быть преданным профессии – не так уж и плохо.