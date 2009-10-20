Эльбрус Нигматуллин: «Со стороны кажется, что мы слегка сумасшедшие»

- Каких-то серьезных травм в моей карьере, к счастью, не было, иначе я не смог бы так долго ездить, выступать и строить планы на будущее. Безусловно, стронгмен один из опасных видов спорта, но не вреднее того же хоккея, дзюдо или бокса. Со стороны, наверное, кажется, что мы слегка сумасшедшие – покушаемся на такие веса! Но у человека есть свойство самозащиты. Мало кто заметил, что во время моего рекорда напряжение было столь велико, что если бы я продолжил, то мог потерять сознание. В какой-то момент появляется сигнал, что нужно остановить нагрузку – перехватить дыхание, взять секундную паузу, чтобы прийти в себя, и продолжить дальше. Я как раз из тех атлетов, кто успевает перестраховаться, поэтому травм не имею. Самое слабое место у стронгмена – позвоночник, на который приходятся все нагрузки, а у меня он цел.