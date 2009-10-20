Эльбрус Нигматуллин: «Со стороны кажется, что мы слегка сумасшедшие»

«В кино мне не хватало сил»
- В актеры попали случайно? – интересуемся у Эльбруса.
- Мой актерский опыт не такой большой, как спортивный. Предложения сняться в кино появились уже после того, как пришли успехи в большом спорте. Телевидение и пиар сделали свое дело – меня начали замечать режиссеры, продюсеры и мой типажи где-то стал востребован. Главным образом режиссеры отталкивались от моей внешности. Первое приглашение я получил от автора картины «Я не умер, башкиры» и произошло это совершенно случайно во время моего приезда в Башкирию. А постановщик фильма «Желтый дракон» увидел меня в аэропорту и подошел, даже не зная, кто я. Он признался, что уже год ищет актера восточной внешности на одну роль, но безуспешно. Согласился я не сразу – почитал сценарий, подумал и принял это предложение.
- Как чувствовали себя на съемочной площадке?
- Мне всегда было интересно заглянуть по ту сторону экрана – посмотреть, как делается кино. Ведь я обычный зритель – смотрю фильмы по ТВ или в кинотеатре. Пусть я не владею этой профессией, но упускать возможность поучаствовать в самом съемочном процессе я не стал. Могу сказать, что это совсем не просто: нужна выдержка, стойкость, физические усилия. Те же качества, что и в спорте.
- Салават Юлаев, которого вы сыграли, мог претендовать на роль сильнейшего человека того времени?
- Конечно, тогда таких соревнований, как сегодня, не было, они участвовали в реальных сражениях. В качестве приза они получали не кубки и медали, а жизнь – самое дорогое, что есть. Человечество с тех пор шагнуло далеко вперед, и современные атлеты гораздо более крепкие люди. Питание, медицина, фармакология для этого сделало все возможное. Правда, экология тогда была получше, - улыбается силач.
- Как относитесь к тому, что люди из спорта становятся персонами шоу-бизнеса, как, например, атлет Владимир Турчинский?
- Таких людей очень много, и это нормально. Чемпионы-олимпийцы становятся актерами, ведущими шоу-программ. Я считаю, что многие спортсмены, кроме того, что они занимаются боксом, хоккеем и футболом, имеют массу других талантов. Почему бы их не раскрыть? Сам имею такой опыт, и совсем не против того, чтобы знания и опыт, приобретенные в спорте, применить на ТВ – комментировать соревнования, создавать программы. Предложения уже есть, и это лишь дело времени. Правда, пока тренировки и выезды на соревнования не дают уйти в другие сферы.
- Каким образом происходит подготовка к рекорду?
- Сначала должна созреть идея. Она пришла несколько лет назад, но никак не получалось ее реализовать. После московского рекорда я сразу знал, что второй побью только в Уфе. В этом очень помогли друзья, которые живут в столице Башкирии. Внешне казалось все просто: я на берегу, сухогруз недалеко – прикрепляй трос, да тяни. Но процесс очень трудоемкий: нужно сделать шоу-программу, найти ведущих и судно определенного веса, назначить время. Все эта работа заняла два месяца. А тело специально не подготовишь – оно должно быть в тонусе всегда. Стронгмен тем и отличается от тяжелоатлета, что должен круглый год быть в форме. Пока наш вид спорта не является массовым, коммерчески интересным, поэтому нам самим приходится подстраиваться под условия, а это не в лучшую сторону влияет на результаты.
Принять на грудь
- Не секрет, что профессиональный спорт вреден для здоровья. Как он отражается на вас?
- Каких-то серьезных травм в моей карьере, к счастью, не было, иначе я не смог бы так долго ездить, выступать и строить планы на будущее. Безусловно, стронгмен один из опасных видов спорта, но не вреднее того же хоккея, дзюдо или бокса. Со стороны, наверное, кажется, что мы слегка сумасшедшие – покушаемся на такие веса! Но у человека есть свойство самозащиты. Мало кто заметил, что во время моего рекорда напряжение было столь велико, что если бы я продолжил, то мог потерять сознание. В какой-то момент появляется сигнал, что нужно остановить нагрузку – перехватить дыхание, взять секундную паузу, чтобы прийти в себя, и продолжить дальше. Я как раз из тех атлетов, кто успевает перестраховаться, поэтому травм не имею. Самое слабое место у стронгмена – позвоночник, на который приходятся все нагрузки, а у меня он цел.
- Почему вас не видно на канале «Спорт»?
- После моей победы в 2005 году на чемпионате России, когда я одержал верх над сильнейшими на тот момент атлетами, профессиональная лига силового экстрима, которую возглавляет Владимир Турчинский, перестала приглашать меня на свои соревнования. Это их политика. Вообще, в России существует две федерации, которые развивают стронгмен. Я являюсь вице-президентом конкурирующей Турчинскому федерации сильнейших атлетов России. К сожалению, на наши вызовы на поединок лига не откликается. Поэтому на канале «Спорт» нас пока нет. Но соревнования проходят часто, и телезрители могут увидеть меня на кабельных каналах. Я ежегодно участвую на турнире «Самый сильный человек планеты». Прошлый год я завершил лидером этапа Кубка мира. Наш уровень – международный, и прогресс, безусловно, есть.
- Как достичь таких результатов?
- Для этого нужно поставить цель и стремиться к ней. Внешних атрибутов - личного тренера, спортивного зала – не всегда достаточно. Я родился в деревне, где не было не только зала, но и спортом не пахло. Однако, я сумел преодолеть все преграды: закончил школу, уехал в город, поступил учиться, нашел спортивный зал, необходимый круг людей и закрепился в этой компании.
- Можете вспомнить самые яркие моменты своей жизни?
- Запоминаются первые успехи, те достижения, которые не известны широкому кругу зрителей. Это победа на деревенском сабантуе, когда я, 16-летний школьник, победил взрослых мужчин в борьбе «куреш». Вспоминаю приход в первый класс в 80-м году, когда учительница писала на доске простейшие примеры. Еще - выпускной год и переезд в город.
- Сила пригождается вам в бытовых ситуациях?
- Конечно, я могу помочь донести мешок картошки, но, если честно, не очень люблю нагружаться вне тренировок. Мне экстремальных рекордов хватает для того, чтобы не делать этого в быту или во время отдыха. Я живу жизнью обычного человека: не имею команду из десяти массажистов, носильщиков, а обхожусь собственными силами, потому сумки свои ношу сам и машину из грязи выталкиваю собственными руками.
- У незнакомых девушек вы вызываете чувство уверенности или страха?
- Сначала они бояться, а потом льнут, - смеется Эльбрус. – Когда они не знают, кто я такой, относятся настороженно, а потом, когда мы познакомимся поближе, понимают, что я очень добрый и отзывчивый человек. Но я своего грозного вида не стесняюсь – стараюсь это первое впечатление изменить.
- Что в ближайших планах?
- Хочется еще год продолжить выступать на спортивных площадках, построить центр силового экстрима в Челябинске и филиал в Уфе, еще сняться в кино или поработать на ТВ.