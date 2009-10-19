Муртаза Рахимов: «Процветание России обеспечат в регионах»

Руководитель региона подчеркнул, что Башкирия сделала «подлинный рывок в ХХI век» и теперь входит в первую десятку самых развитых регионов страны, является донором федерального бюджета, перечисляя почти две трети собираемых платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонд, а за 19 лет их объем возрос в 55 раз.