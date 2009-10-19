Муртаза Рахимов: «Процветание России обеспечат в регионах»

- Наша страна слишком большая и разная, чтобы все решалось исключительно в центре, - сказал он на торжественном собрании, посвященном Дню республики. - Только при рациональном распределении полномочий, сбалансированной бюджетной и налоговой политике регионы могут стать опорными центрами инновационного роста, обеспечить процветание России.
По его словам главы республики, Башкирия 19 лет идет по пути общественных преобразований и обновления – «это наша общая судьба с Россией, новый этап в развитии государственности нашей республики».
- В новых сложных условиях Башкортостан успешно выдерживает испытание на прочность, - уверен г-н Рахимов.
Руководитель региона подчеркнул, что Башкирия сделала «подлинный рывок в ХХI век» и теперь входит в первую десятку самых развитых регионов страны, является донором федерального бюджета, перечисляя почти две трети собираемых платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонд, а за 19 лет их объем возрос в 55 раз.
Как утверждает Муртаза Рахимов, стратегия дальнейшего развития республики «совпадает с вектором политики РФ».
- Стране пора уже более решительно разворачивать огромный созидательный, интеллектуальный потенциал, чтобы достойно ответить на суровые вызовы времени: нельзя бесконечно жить на основе промышленной базы, созданной в советский период. Это еще раз показали трагические события на Саяно-Шушенской ГЭС, – считает президент Башкортостана.
И он убежден, что республика может служить примером для развития других территорий страны.