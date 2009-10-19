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Муртаза Рахимов: «Процветание России обеспечат в регионах»

19 октября 2009, 02:14
По степени негативного влияния кризиса на экономику Башкирия входит в число 25 субъектов федерации, наименее пострадавших от кризиса. Такое заявление сделал на минувшей неделе президент Башкирии Муртаза Рахимов. Он высказал убеждение, что для обеспечения дальнейшего процветания России необходимо дать больше самостоятельности регионам.

- Наша страна слишком большая и разная, чтобы все решалось исключительно в центре, - сказал он на торжественном собрании, посвященном Дню республики. - Только при рациональном распределении полномочий, сбалансированной бюджетной и налоговой политике регионы могут стать опорными центрами инновационного роста, обеспечить процветание России.

По его словам главы республики, Башкирия 19 лет идет по пути общественных преобразований и обновления – «это наша общая судьба с Россией, новый этап в развитии государственности нашей республики».

- В новых сложных условиях Башкортостан успешно выдерживает испытание на прочность, - уверен г-н Рахимов.

Руководитель региона подчеркнул, что Башкирия сделала «подлинный рывок в ХХI век» и теперь входит в первую десятку самых развитых регионов страны, является донором федерального бюджета, перечисляя почти две трети собираемых платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонд, а за 19 лет их объем возрос в 55 раз.

Как утверждает Муртаза Рахимов, стратегия дальнейшего развития республики «совпадает с вектором политики РФ».

- Стране пора уже более решительно разворачивать огромный созидательный, интеллектуальный потенциал, чтобы достойно ответить на суровые вызовы времени: нельзя бесконечно жить на основе промышленной базы, созданной в советский период. Это еще раз показали трагические события на Саяно-Шушенской ГЭС, – считает президент Башкортостана.

И он убежден, что республика может служить примером для развития других территорий страны.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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