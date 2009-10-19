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История башкирского народа обошлась казне в 43 миллиона рублей

19 октября 2009, 02:25
Башкирские ученые презентовали общественности первый том академического издания «История башкирского народа», вышедшего тиражом десять тысяч экземпляров. Авторы обращают особое внимание на список ученых, принимавших участие в работе: это специалисты из Екатеринбурга, Челябинска, Оренбурга, Питера и Москвы. Впереди – выход еще семи томов исторического исследования.

- Идея создания столь объемного труда родилась еще в 2004 году, тогда же начался постепенный сбор информации, - рассказал руководитель проекта, декан исторического факультета БГУ Марат Кульшарипов.

В первом томе учеными высказана принципиально новая идея о том, что в Башкирии остались традиции и памятники со времен эпохи мезолита или каменного века.

- Тексты подкреплены не только археологическими исследованиями, но и примерами фольклора и антропологии, - отметил заведующий отделом института истории, языка и литературы (ИИЯЛ) Владимир Овсянников. - Мы выяснили, что в становлении башкирского народа есть место не только тюркскому компоненту, но финоугорскому и индоиранскому.

В книгу вошли материалы, полученные в этом году. Появились интересные факты, относящиеся к фольклору. К примеру, в пещере Шульган-Таш найдено изображение крылатого коня, очень похожего на скакуна Акбузата из эпоса «Урал-батыр».

Кроме того, ученые обнаружили на территории республики святилища, где почитался пещерный медведь. Ранее такие памятники были известны лишь в Западной Европе.

- Нам было принципиально важно, чтобы книга создавалась под эгидой РАН, ведь это станет показателем принятия и значимости башкирской истории, - отмечает директор ИИЯЛ Уфимского научного центра Российской академии наук Фирдаус Хисаметдинова. - Примечательно, что на данный момент ни у одного народа нет подобного издания, разве что в Татарстане ведут почти такую же работу.

На создание «Истории башкирского народа» республиканский бюджет выделил 43 миллиона рублей, не считая регулярно получаемых грантов. Ученые планируют завершить многотомный научный труд к 2012 году.

Алина НИЛОВА.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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