История башкирского народа обошлась казне в 43 миллиона рублей

- Идея создания столь объемного труда родилась еще в 2004 году, тогда же начался постепенный сбор информации, - рассказал руководитель проекта, декан исторического факультета БГУ Марат Кульшарипов.
В первом томе учеными высказана принципиально новая идея о том, что в Башкирии остались традиции и памятники со времен эпохи мезолита или каменного века.
- Тексты подкреплены не только археологическими исследованиями, но и примерами фольклора и антропологии, - отметил заведующий отделом института истории, языка и литературы (ИИЯЛ) Владимир Овсянников. - Мы выяснили, что в становлении башкирского народа есть место не только тюркскому компоненту, но финоугорскому и индоиранскому.
В книгу вошли материалы, полученные в этом году. Появились интересные факты, относящиеся к фольклору. К примеру, в пещере Шульган-Таш найдено изображение крылатого коня, очень похожего на скакуна Акбузата из эпоса «Урал-батыр».
Кроме того, ученые обнаружили на территории республики святилища, где почитался пещерный медведь. Ранее такие памятники были известны лишь в Западной Европе.
- Нам было принципиально важно, чтобы книга создавалась под эгидой РАН, ведь это станет показателем принятия и значимости башкирской истории, - отмечает директор ИИЯЛ Уфимского научного центра Российской академии наук Фирдаус Хисаметдинова. - Примечательно, что на данный момент ни у одного народа нет подобного издания, разве что в Татарстане ведут почти такую же работу.
На создание «Истории башкирского народа» республиканский бюджет выделил 43 миллиона рублей, не считая регулярно получаемых грантов. Ученые планируют завершить многотомный научный труд к 2012 году.
Алина НИЛОВА.