История башкирского народа обошлась казне в 43 миллиона рублей

- Нам было принципиально важно, чтобы книга создавалась под эгидой РАН, ведь это станет показателем принятия и значимости башкирской истории, - отмечает директор ИИЯЛ Уфимского научного центра Российской академии наук Фирдаус Хисаметдинова. - Примечательно, что на данный момент ни у одного народа нет подобного издания, разве что в Татарстане ведут почти такую же работу.