Частный перевозчик убил женщину, увлекшись за рулем спором с женой

Как рассказывают свидетели, водитель всю дорогу от остановки «Школа МВД» пререкался со своей женой, которая сидела на переднем пассажирском сидении. Супруги выясняли, кто из них больше делает для семейной жизни, и в споре побеждала дама, а нервничающий шофер вымещал зло на благоверную, устраивая гонки по магистрали до самой Черниковки. На улице Вологодской «ПАЗ» подрезала желтая пассажирская «ГАЗель» и это окончательно вывело из себя главу семейства. Он принялся соревноваться с конкурентом, да так увлекся, что не заметил вышедшей на дорогу немолодой женщины. На полной скорости автобус сбил даму, и она скончалась через несколько дней в реанимации.
Как рассказала «МКС» помощник прокурора Калининского района Уфы Азалия Бакирова, водитель уверяет, что не заметил внезапно выскочившей под колеса женщины и применил экстренное торможение, пытаясь ее спасти. Однако эксперты установили, что дама прошла более семи метров по дороге, прежде чем оказаться перед автобусом, а шофер не заметил пешехода, потому что слишком увлекся состязанием с другим бомбилой.
Любопытно, что пассажиры, находившиеся в салоне старенького «ПАЗа» тоже серьезно рисковали жизнью, так как новоявленный шумахер не потрудился пройти техосмотр, и выехал на линию, не имея государственного талона на право передвижения на этом транспортном средстве. Это обстоятельство может стать отягчающим обстоятельством для подсудимого при судебном разбирательстве. Да и за гибель женщины ему грозит до пяти лет лишения свободы.