Частный перевозчик убил женщину, увлекшись за рулем спором с женой

Как рассказывают свидетели, водитель всю дорогу от остановки «Школа МВД» пререкался со своей женой, которая сидела на переднем пассажирском сидении. Супруги выясняли, кто из них больше делает для семейной жизни, и в споре побеждала дама, а нервничающий шофер вымещал зло на благоверную, устраивая гонки по магистрали до самой Черниковки. На улице Вологодской «ПАЗ» подрезала желтая пассажирская «ГАЗель» и это окончательно вывело из себя главу семейства. Он принялся соревноваться с конкурентом, да так увлекся, что не заметил вышедшей на дорогу немолодой женщины. На полной скорости автобус сбил даму, и она скончалась через несколько дней в реанимации.