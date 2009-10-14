Самые образцовые убежища – под нефтезаводами

На языке специалистов гражданской обороны, сооружения, в которых укрываются люди в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, называют объектами инженерной защиты.
Большая часть подземных укрытий на нефтезаводах построена в конце 70-х годов прошлого века.
Но и сегодня они находятся в образцовом состоянии, готовые в любой момент отгородиться от окружающего мира толстыми стальными дверями и бетонной толщей.
Роль этих бункеров весьма серьезна – ведь в случае аварии они помогут сохранить жизнь и здоровье многим рабочим. Убежища призваны защитить укрывающихся от радиационных излучений, химически опасных веществ и продуктов горения.
Как поясняют заводские специалисты, нефтеперерабатывающие заводы относятся к опасным производствам, где взрывная волна или распространяющиеся газы могут одномоментно погубить сотни человек. Спасаться рабочим придется глубоко под землей. Один из образцовых бункеров «МКС» показали на территории «Уфанефтехима».
Защитное сооружение построено по всем требованиям инженерно-технических мероприятий, и находится в постоянной готовности к приему укрываемых. В сооружении имеются все необходимые коммуникации, средства связи, запасы воды, продовольствия, и медикаментов.
Каждый год коммуникации ремонтируются, красятся и обновляются. И даже баки заполняются запасом пресной воды.
- Убежище оснащено вентиляционной установкой, запасом кислорода, дизель-генератором для автономного электроснабжения, что позволяет работникам завода, в случае необходимости, трое суток пребывать в автономном режиме, под надежной защитой бетона и массивных герметичных дверей, - пояснил ведущий специалист ГО ЧС завода Радик Сагитов.
Тяжелая гермодверь послушно поддавшись небольшому усилию, открылась спокойно и плавно. Специальная группа обслуживания из числа рабочих регулярно смазывает механизмы и проверяет работу запорных устройств. Сразу за первой следует вторая гермодверь, скрывающая просторное помещение, заполненное трехэтажными деревянными шконками.
Здесь на глубине двух метров под землей, под толстой бетонной «подушкой» могут спастись как минимум шестьсот человек, среагировавшие на звук электросирены, оповещающей об опасности.
Защитные сооружения исправно работают, хотя со времени возведения убежищ прошло немало лет.
Дизельный генератор, несмотря на преклонный возраст, заводится с полуоборота, а фильтры системы вентиляции обновляются по истечению срока годности.
От работающего генератора, выдающего 50 кВт, стоит нестерпимый грохот. Однако уже в соседней комнате его не слышно, так как гермодвери поглощают звук.
Образцовое содержание защитных сооружений на предприятиях ТЭК республики стало возможным благодаря правильно расставленным приоритетам по обеспечению безопасности со стороны руководства заводов и основного их акционера АФК «Система». Ведь поддержание убежищ в постоянной готовности к приему укрываемых требует не малых капиталовложений.
Череда гермодверей не даст газу, осевшему на землю, проникнуть внутрь укрытия.
- Никто не знает, когда эти сооружения могут пригодиться, - пояснил г-н Сагитов.
Другой соседний нефтеперерабатывающий завод - «Новойл» имеет не менее масштабные укрытия.
- А, правда, что в случае отравления газами нужно пить алкоголь? – задаем мы наивный вопрос заводским спасателям.
- Да есть теория, что чистый спирт разогревает легкие и способствует выходу хлора, - поясняют сопровождающие. - Но алкоголь в пайках, которые в случае опасности раздадут укрывающимся в бункере, не содержится.
Запаса кислорода должно хватить на трое суток автономной жизни под землей.
Стены в заводских убежищах выкрашены в нейтральные не раздражающие цвета, чтобы не вызывать нервозность у укрывающихся.
В этих залах могут поселиться 800 человек.
- А как спрятавшиеся под землей станут развлекаться?
- Это не развлекательное заведение, - сурово говорят нам. – Ни видеофильмов, ни игр здесь не предусмотрено.
Под основным этажом укрытия, как правило, существуют и технические подземелья для насосов и прочего оборудования, обеспечивающее жизнеобеспечение.
Единственная связь с поверхностью – проводное радио и местный телефон. Мобильники в подземелье не работают.
Подобные защитные сооружения имеются на всех нефтеперерабатывающих заводах уфимской группы. Средний возраст их – 30 лет, но, несмотря на это, убежища находятся в отличном состоянии. К счастью для всех заводов, за все время существования укрытий, ими ни разу не пользовались. Однако каждый работник четко знает, в какое именно защитное сооружение ему бежать в случае опасности. Это вселяет уверенность в том, что и впредь работники ведущих нефтехимических предприятий республики будут надежно защищены в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.
Дмитрий КОЛПАКОВ.
Фото автора.