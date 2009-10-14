Самые образцовые убежища – под нефтезаводами

Подобные защитные сооружения имеются на всех нефтеперерабатывающих заводах уфимской группы. Средний возраст их – 30 лет, но, несмотря на это, убежища находятся в отличном состоянии. К счастью для всех заводов, за все время существования укрытий, ими ни разу не пользовались. Однако каждый работник четко знает, в какое именно защитное сооружение ему бежать в случае опасности. Это вселяет уверенность в том, что и впредь работники ведущих нефтехимических предприятий республики будут надежно защищены в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.