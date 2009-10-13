Пыш отсюда. «Урал» начал сезон с поражений

Следующий матч состоялся в прошедшую субботу на домашней площадке уфимцев – стадионе «Динамо». Соперник был что надо – действующий чемпион страны, казанский «Зенит». Игра началась не в привычные для выходных пять часов, а двумя часами позже, ведь в это время проходил и хоккейный матч между «Салаватом Юлаевым» и новокузнецким «Металлургом». Спортивным болельщикам столицы Башкирии в этот день предстояло проявлять чудеса сноровки: после хоккея – бегом на волейбол. После волейбола – к экранам телевизоров, на матч Россия – Германия. Любопытно, что президент республики Муртаза Рахимов не только побывал на обоих спортивных мероприятиях, но и позаботился о третьем – по его просьбе в VIP-ложе «Динамо» был установлен экран для трансляции футбола на случай задержки волейбольной встречи.