Пыш отсюда. «Урал» начал сезон с поражений

Победа болельщиков
В день старта волейбольного чемпионата России «Уралу» предстояло играть в городе Верхняя Пышма. Расположившись в одном километре от столицы Урала, этот городок знаменит разработкой месторождений медной руды. Местный спорткомплекс может принять соревнования самого разного уровня. Несмотря на бесплатный вход зрителей на трибунах собралось не так много – порядка 350 человек. А вот группа поддержки «Урала», проделавшая десятичасовой путь, выглядела довольно внушительно – около тридцати человек с фанатской атрибутикой и фирменными кричалками создали для своего любимого клуба условия, максимально приближенные к домашней игре. Принимающая сторона удивила только живым оркестром, игравшим во время пауз.
Стартовый сет уже показал игровое преимущество Уфы, которое вылилось в счет 25:21. Но уже во второй партии намного увереннее были хозяева – 25:17. Пожалуй, именно отсутствие стабильности в игре «уральцев» и предопределило итоговый результат. Выиграв третий сет, в четвертом уфимцы, регулярно ведя в счете, умудрились его проиграть. А на тай-брейке хозяев уже не упустили удачу и «железнодорожники-изумрудовцы» победили – 3:2 по партиям. «Уралу» досталось только одно очко, а хозяевам – два. Лучшим в составе башкирской команды стал арендованный в Италии 19-летний новичок клуба, серб Саша Старович. Он набрал 25 результативных очков.
- Я очень недоволен, как мы играли – допускали много ошибок, – сказал после окончания встречи наставник уфимцев Зоран Гаич. – Было много технического и тактического брака, недостаточно хорошо организовали блок. Несмотря даже на то, что соперник вели игру, которая легко читалась. Из-за этого ничего не смогли сделать в защите. Могу признать и свою ошибку: замены, которые должны были усилить команду, не помогли. В четвертом сете мы попросту расслабились, ведя по партиям 2-1 и в счете. Но у «Локомотива» вышел Александрович, который сыграл безупречно и выиграл сет практически в одиночку.
- Много хлопот доставил бывший «уралец» Тодор Алексиев?
- Думаю что, нет. Мы сами много ошибались, поэтому и подарили сопернику два очка, а увезли из Екатеринбурга одно. Есть над чем работать. Наша задача сейчас - усилить организацию игры в блоке, защите и нападении, то есть практически во всех компонентах. Сегодня победил только наш болельщик.
- После долгого перерыва за «Урал» сыграл любимчик уфимских болельщиков Леонид Кузнецов…
- Ему нужно еще много месяцев, чтобы войти в игровой ритм и начать показывать классную игру. Он еще очень далек от своей лучшей формы, ведь много пропустил из-за травмы.
- Никто не ожидал от нас такой прыти, но два очка мы заслужили на правах хозяев, – поделился мнением о встрече главный тренер екатеринбуржцев Валерий Алферов. – Ключевой для обеих команд была именно четвертая партия, в которой верх мог взять, как «Урал», так и мы.
- По такой игре это потеря очка или приобретение?
- По большому счету, приобретение, ведь не упусти уфимцы нити игры в четвертом сете, мы бы и вовсе остались без очков.
- Наша команда обновленная - еще только предстоит сыграться, – признался после игры связующий «Урала» Олег Самсонычев. – Мне понравилось, как в команде соперника сыграл Герасимов. Очень приятно, что из Уфы приехало столько болельщиков, но очень жалко, что не получилось их порадовать победой. Результат четвертой партии сказался на результате всей игры. Думаю, что команда сыграется и все будет нормально.
Испытание чемпионом
Следующий матч состоялся в прошедшую субботу на домашней площадке уфимцев – стадионе «Динамо». Соперник был что надо – действующий чемпион страны, казанский «Зенит». Игра началась не в привычные для выходных пять часов, а двумя часами позже, ведь в это время проходил и хоккейный матч между «Салаватом Юлаевым» и новокузнецким «Металлургом». Спортивным болельщикам столицы Башкирии в этот день предстояло проявлять чудеса сноровки: после хоккея – бегом на волейбол. После волейбола – к экранам телевизоров, на матч Россия – Германия. Любопытно, что президент республики Муртаза Рахимов не только побывал на обоих спортивных мероприятиях, но и позаботился о третьем – по его просьбе в VIP-ложе «Динамо» был установлен экран для трансляции футбола на случай задержки волейбольной встречи.
Но президент и все спешившие на матч футбольной сборной, на волейболе не задержались. «Урал», очень слабо сыграв на блоке, в защите, в доводке и в доигровке, уступил всухую – 0:3.
- Игрой своей команды я доволен, – прокомментировал завершившуюся встречу знаменитый российский волейбольный тренер, наставник «Зенита» Владимир Алекно. – Получилась интересная вторая партия, из которой и мы, и соперник должны сделать вывод: не надо ждать ошибки конкурента, а играть самому и до конца.
- Почему одного из ваших ведущих игроков Клэйтона Стэнли нет в составе?
- Он сейчас находится в расположении сборной США на Кубке Америки.
- Такой легкой победы не ожидали?
- О какой легкости можно говорить, когда цель «Урала» – выиграть чемпионат России?
- Мы настраивались на борьбу, на интересный матч, – рассказал доигровщик «Зенита» Сергей Тетюхин. – Перед матчем мы отсмотрели много видео игр соперника, анализировали. Не могу сказать, почему уфимцы так крупно проиграли, но думаю, что у них все впереди – команда молодая, еще сыграется.
- Я бы не хотел, чтобы моя команда демонстрировала такую игру, как сегодня, - прокомментировал ход матча Зоран Гаич. – Конечно, по ту сторону сетки – чемпион страны, который очень хорошо играл. У них пасующий – олимпийский чемпион Ллой Болл, но, я считаю, мы не выложились сегодня до конца и не показали той необходимой агрессии, которая приносит очки. Ведь можно проигрывать, но играть, как победители, а мы сегодня не показали ничего. Команда сегодня не завелась, не навязала сопернику борьбы.
- В связи со вторым поражением подряд накапливается какой-то груз ответственности?
- Нет, нам просто нужно играть в свой волейбол, но некоторые игроки сегодня «перегорели». Играли вяло, тускло, без искринок, хотя настраивались на чемпиона. Не знаю, почему так получилась. У нас еще много проблем, но команда новая и будем стараться наладить в ней все механизмы игры.
Андрей ЛОПАТА.
Екатеринбург – Уфа
Между тем
Следующую встречу «Урал» проведет на площадке одинцовской «Искры» 14 октября. Эта команда хорошо знакома главному тренеру «уральцев» Зорану Гаичу: последние два года он возглавлял именно ее и дважды завоевывал с ней серебряные медали. Ближайшая домашняя игра – 17 октября. Соперник – ярославский «Ярославич».