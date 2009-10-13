Евгений Евтушенко: «Ни один из моногородов в Башкирии переселяться не будет»

Как утверждает г-н Евтушенко, в России определено 60 городов, ситуацию в которых правительство РФ характеризует как «предкризисную». Из всех населенных пунктов республики в этот список попал только Белебей - в правительстве России считают, что раз город «напрямую» завязан с «ВАЗом», он может пострадать в любой момент. В Белебее намерены не только повысить конкурентоспособность завода «Автонормаль», но и вкладываться в проект выпуска пружин для амортизаторов по современным технологиям.