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Евгений Евтушенко: «Ни один из моногородов в Башкирии переселяться не будет»

14 октября 2009, 00:02
Глава Минэкономразвития республики Евгений Евтушенко рассказал о том, что будет происходить с башкирскими городами, ориентированными на одно предприятие. Напомним, российское правительство разработало специальную комплексную программу, призванную спасти от кризисных проявлений жителей населенных пунктов, трудящихся на загибающихся градообразующих производствах.

Согласно этому документу, совсем депрессивные города, где социальный взрыв может случиться «буквально завтра» будут переселяться, в те же территории, где заводы можно возродить, станут вкладывать средства для развития других промышленных направлений.

Но, как заявил Евгений Евтушенко, в Башкирии нет городов, которых правительство РФ отнесло бы к «черному» списку депрессивных.

- В республике восемь населенных пунктов, которые соответствуют критериям моногорода – 25% населения должно работать на одном производстве, а сам завод выпускать 50% всей продукции, - объясняет Евгений Викторович. - Это – Кумертау, Нефтекамск, Белорецк, Благовещенск, Салават, Учалы, Белебей и Баймак. Но мы, в правительстве республики считаем, что к проблемным территориям следует отнести еще и Агидель, Межгорье, Чишмы и Раевку, которые под эти мерки не подпадают, но также требуют пристального внимания властей.

По словам г-на Евтушенко, ситуация в башкирских моногородах «относительно стабильная». Самые благополучные – Белорецк, Благовещенск, Салават и Учалы, где речь может идти только об увеличении и расширении производства.

- Кумертау – моногород, но здесь выпускают уникальную продукцию – двуосные вертолеты, востребованные на международном рынке, - говорит Евгений Викторович. – Значит, этот город следует развивать и поддерживать, но вкладываться не только в авиапредприятие, но и другие отрасли. У нас уже есть проект, и даже инвестор строительства в Кумертау производства шлакоблоков.

Кстати, Кумертау, Белебей и Нефтекамск попали в программы федерального правительства на получение льготных долгосрочных кредитов и госзаказов. На нефтекамском «НефАЗе» уже сделаны обширные закупки техники. В ближайшее время Белорецк получит инвестиции для диверсификации металлургического комбината.

Как утверждает г-н Евтушенко, в России определено 60 городов, ситуацию в которых правительство РФ характеризует как «предкризисную». Из всех населенных пунктов республики в этот список попал только Белебей - в правительстве России считают, что раз город «напрямую» завязан с «ВАЗом», он может пострадать в любой момент. В Белебее намерены не только повысить конкурентоспособность завода «Автонормаль», но и вкладываться в проект выпуска пружин для амортизаторов по современным технологиям.

Хотя, по словам г-на Евтушенко, самый «проблемный» с точки зрения местных властей – Агидель.

- Мы видим несколько путей развития Агидели, - говорит Евгений Викторович. – Это строительство «замороженной» атомной станции – все равно нехватка энергии будет сказываться. И возведение здесь грузового речного порта, способного связать Балтийское, Черное и Каспийское море с железной дорогой, которая возводится в рамках проекта «Урал промышленный – Урал полярный». Ведь известно, что речные и морские перевозки самые экономичные. В случае появления инвестора, этот проект даст 2620 новых рабочих мест.

Евгений Евтушенко назвал «сложной» ситуацию в Баймаке, Раевке и Чишмах. В этих населенных пунктах следует инвестировать в другие производства, способных дать работу горожанам, такие как Семеновский рудник в Баймаке или переработку сельхозпродукции в Чишмах и Раевке.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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