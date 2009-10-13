Евгений Евтушенко: «Ни один из моногородов в Башкирии переселяться не будет»

Согласно этому документу, совсем депрессивные города, где социальный взрыв может случиться «буквально завтра» будут переселяться, в те же территории, где заводы можно возродить, станут вкладывать средства для развития других промышленных направлений.
Но, как заявил Евгений Евтушенко, в Башкирии нет городов, которых правительство РФ отнесло бы к «черному» списку депрессивных.
- В республике восемь населенных пунктов, которые соответствуют критериям моногорода – 25% населения должно работать на одном производстве, а сам завод выпускать 50% всей продукции, - объясняет Евгений Викторович. - Это – Кумертау, Нефтекамск, Белорецк, Благовещенск, Салават, Учалы, Белебей и Баймак. Но мы, в правительстве республики считаем, что к проблемным территориям следует отнести еще и Агидель, Межгорье, Чишмы и Раевку, которые под эти мерки не подпадают, но также требуют пристального внимания властей.
По словам г-на Евтушенко, ситуация в башкирских моногородах «относительно стабильная». Самые благополучные – Белорецк, Благовещенск, Салават и Учалы, где речь может идти только об увеличении и расширении производства.
- Кумертау – моногород, но здесь выпускают уникальную продукцию – двуосные вертолеты, востребованные на международном рынке, - говорит Евгений Викторович. – Значит, этот город следует развивать и поддерживать, но вкладываться не только в авиапредприятие, но и другие отрасли. У нас уже есть проект, и даже инвестор строительства в Кумертау производства шлакоблоков.
Кстати, Кумертау, Белебей и Нефтекамск попали в программы федерального правительства на получение льготных долгосрочных кредитов и госзаказов. На нефтекамском «НефАЗе» уже сделаны обширные закупки техники. В ближайшее время Белорецк получит инвестиции для диверсификации металлургического комбината.
Как утверждает г-н Евтушенко, в России определено 60 городов, ситуацию в которых правительство РФ характеризует как «предкризисную». Из всех населенных пунктов республики в этот список попал только Белебей - в правительстве России считают, что раз город «напрямую» завязан с «ВАЗом», он может пострадать в любой момент. В Белебее намерены не только повысить конкурентоспособность завода «Автонормаль», но и вкладываться в проект выпуска пружин для амортизаторов по современным технологиям.
Хотя, по словам г-на Евтушенко, самый «проблемный» с точки зрения местных властей – Агидель.
- Мы видим несколько путей развития Агидели, - говорит Евгений Викторович. – Это строительство «замороженной» атомной станции – все равно нехватка энергии будет сказываться. И возведение здесь грузового речного порта, способного связать Балтийское, Черное и Каспийское море с железной дорогой, которая возводится в рамках проекта «Урал промышленный – Урал полярный». Ведь известно, что речные и морские перевозки самые экономичные. В случае появления инвестора, этот проект даст 2620 новых рабочих мест.
Евгений Евтушенко назвал «сложной» ситуацию в Баймаке, Раевке и Чишмах. В этих населенных пунктах следует инвестировать в другие производства, способных дать работу горожанам, такие как Семеновский рудник в Баймаке или переработку сельхозпродукции в Чишмах и Раевке.