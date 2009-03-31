Строитель прокладывал путь к деньгам по трупам партнеров по бизнесу

Дом из 16 секций по особому проекту должен был вырасти в квартале, ограниченном улицами Чернышевского, Бакалинской и Злобина, но после заключения договоров о долевом строительстве прошло уже три года, а здание не поднялось выше уровня первого этажа. Начиная с 2006-го, намеченного срока окончания строительства, дольщиков кормили «завтраками», ссылаясь то на погодные условия, то на необходимость освобождения площадки, то на отсутствие в Уфе цемента и скоро стало понятно, что собранные с людей средства фирма истратила, а новых не нашла. Фирма «Спецхимснаб» вдруг начала размножаться, распавшись на «СпецХимСнаб» и на «СУ «СХС» с разными юридическими адресами и руководством, а должная людям контора готовилась к банкротству.