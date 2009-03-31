Строитель прокладывал путь к деньгам по трупам партнеров по бизнесу

Дом из 16 секций по особому проекту должен был вырасти в квартале, ограниченном улицами Чернышевского, Бакалинской и Злобина, но после заключения договоров о долевом строительстве прошло уже три года, а здание не поднялось выше уровня первого этажа. Начиная с 2006-го, намеченного срока окончания строительства, дольщиков кормили «завтраками», ссылаясь то на погодные условия, то на необходимость освобождения площадки, то на отсутствие в Уфе цемента и скоро стало понятно, что собранные с людей средства фирма истратила, а новых не нашла. Фирма «Спецхимснаб» вдруг начала размножаться, распавшись на «СпецХимСнаб» и на «СУ «СХС» с разными юридическими адресами и руководством, а должная людям контора готовилась к банкротству.
Обманутые «инвесторы» два года писали письма во все органы власти и управления, намеревались выходить митинговать, как, наконец, дело сдвинулось с мертвой точки. Причем, следователи считают, что застройщики «Солнечного» и не намеревались возводить жилой комплекс, а имели умысел похитить чужие деньги.
Любопытно, что уголовное дело против нечистых на руку застройщиков появилось именно тогда, когда оказался под арестом совладелец «СУ СХС» Станислав Борисов. 39-летнего мужчину обвиняют в организации покушения на убийство начальника финансово-сбытового отдела уфимского электролампового завода «Свет» Татьяну Огородникову. По версии следствия, Станислав Васильевич трудился коммерческим директором на этом предприятии, и устранение женщины ему понадобилось, чтобы завладеть финансовыми потоками завода. Преступление 11-летней давности – не единственное, которое вменяют горе-строителю. Правоохранители подозревают, что г-н Борисов все эти годы пролагал путь к деньгам по трупам партнеров по бизнесу. Так что дело с обманутыми вкладчиками – не слишком большое злодейство по сравнению с остальной деятельностью совладельца «СУ «СХС».