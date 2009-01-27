В Башкирии стартовали 212 избирательных кампаний

Кроме, того в Дюртюлях и одноименном районе избиратели найдут преемника Ильдару Гимаеву, скончавшемуся в июне прошлого года. На его место в парламенте претендуют новый ректор Башкирского госагроуниверситета единоросс Илдар Габитов, беспартийный директор Дюртюлинского жилуправления Рустем Фатыхов, безработный либерал-демократ Евгений Кагарманов и 25-летний коммунист Данила Герасимов. Любопытно, что большевик Герасимов одновременно пытает счастье и на дополнительных выборах депутата Совета городского округа в 23-м избирательном округе Октябрьского района Уфы, благо закон это не запрещает.