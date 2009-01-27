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Posted 27 января 2009, 19:17

Published 27 января 2009, 19:17

Modified 12 марта, 12:47

Updated 12 марта, 12:47

В Башкирии стартовали 212 избирательных кампаний

27 января 2009, 19:17
В финальной их части, 1 марта, в Башкирии, как ожидается, изберут 1353 депутатов. Причем большинство кандидатов баллотируется в советы сельских поселений, где распределят 1301 мандат.

Кроме, того в Дюртюлях и одноименном районе избиратели найдут преемника Ильдару Гимаеву, скончавшемуся в июне прошлого года. На его место в парламенте претендуют новый ректор Башкирского госагроуниверситета единоросс Илдар Габитов, беспартийный директор Дюртюлинского жилуправления Рустем Фатыхов, безработный либерал-демократ Евгений Кагарманов и 25-летний коммунист Данила Герасимов. Любопытно, что большевик Герасимов одновременно пытает счастье и на дополнительных выборах депутата Совета городского округа в 23-м избирательном округе Октябрьского района Уфы, благо закон это не запрещает.

Дополнительные выборы народных представителей в муниципальную власть пройдут также в Калтасинском, Кугарчинском, Куюргазинском, Татышлинском и Хайбуллинском районах. А избирательном округе № 3 Зилаирского района состоится повторное волеизъявление, поскольку в октябре прошлого года против единственной соискательницы места в представительном органе Зилаира Нины Евдокимовой проголосовали 61,05% избирателей. На этот раз дама решила судьбу не испытывать, в борьбу за мандат включились лесничий-единорос Шафкат Тагиров и беспартийный редактор местной газеты «Сельские огни» Самат Азаматов.

1 марта предстоит полностью сформировать горсовет жителям закрытого административно-территориального образования Межгорье. 54 кандидата претендуют на 21 депутатское место. Представительство народных избранников для городка с населением чуть более 18 тыс. человек — весьма мощное. Для сравнения в миллионной Уфе интересы столичных жителей в горсовете второй созыв подряд доверяют представлять лишь 35 депутатам.

#Происшествия#Новости
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