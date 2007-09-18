Особо важный пенсионер. Салават Каримов не станет поливать цветы в собственном саду

Впрочем, сочувствовать г-ну Каримову пока рано. Судьба следователя Каримова уже несколько раз делала крутые виражи и выносила Салавата Кунакбаевича к новой славе. Из Башкирии он уехал, получив строгий выговор за то, что его подчиненные подделали задним числом постановление о сопровождении подозреваемого в убийстве двух гомосексуалистов. Однако это пятно в послужном списке не помешало г-ну Каримову через несколько лет возглавить бригаду по расследованию самого громкого «экономического» дела десятилетия, возбужденного против Михаила Ходорковского. Когда опальный олигарх отправился за решетку, глава государства Владимир Путин пожаловал упорному следователю орден Почета «за заслуги в укреплении законности и правопорядка». Менее значимыми наградами была отмечена и вся следственная бригада, работавшая под началом Каримова, в то числе и следователи, которых Салават Квунакбаевич «выдернул» из Башкирии. Потом Каримов уже в генеральском звании снова вернулся в Уфу, заняв кресло первого зама вновь назначенного прокурора РБ Александра Коновалова. С приходом генерала на место первого зама, курирующего следствие, в республике ожидали многого, в том числе и по запутанным делам. Тогда было много разноречивых пересудов, почему Каримова «сослали» обратно в Башкортостан. Утверждалось, что его прочат на место прокурора, говорили и о том, что «гроза олигархов» должен вывести на чистую воду всех местных коррупционеров. Ходили слухи и о том, что, выполнив грязную работу и засадив Ходорковского, Каримов стал не нужен в Первопрестольной. Г-н Каримов ярко проявил себя в Уфе, возбудив сразу несколько громких и скандальных дел, в том числе и тех, где были замешаны региональные олигархи – по отчуждению акций крупных государственных предприятий. Покусился первый зам и на таких монстров бизнеса как Искандер Махмудов, якобы заинтересованного в выводе активов с Башкирского медно-серного комбината, находившегося в управлении принадлежащей олигарху Уральской горно-металлургической компании. Не менее громким оказалось уголовное дело, возбужденное по документам проверки Контрольно-счетной палаты республики о хищении акций государственного предприятия «Башлеспром», к которому, по мнению г-на Каримова, могли приложить руки не только саратовский предприниматель Камиль Аблязов, но и экс-глава Минимущества Башкирии Зуфар Абдрахимов. Однако ни одно из них до суда не дошло, став предметом политического торга.