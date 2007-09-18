Особо важный пенсионер. Салават Каримов не станет поливать цветы в собственном саду

Posted 18 сентября 2007, 17:09
Published 18 сентября 2007, 17:09
Modified 10 ноября 2022, 19:04
Updated 10 ноября 2022, 19:04
Несмотря на то, что следственный комитет создан при федеральной надзорной структуре, прокуроры регионов больше не имеют влияния на руководителей следственных комитетов на местах. Они напрямую подчиняются лишь председателю вновь созданного ведомства Александру Бастрыкину и фактически могут без согласования с кем-либо возбуждать уголовные дела против местных руководителей прокуратур, судей и высших должностных лиц. Это не только развязывает руки новой силовой структуре, но и делает ее независимой. Тем более, что ходят слухи о том, что через год следственный комитет объединит следователей и МВД, и ФСБ и наркоконтроля, став действительно самостоятельным силовым органом. Кстати, утверждается, что следственный комитет понадобился и для того, чтобы проредить прокурорские ряды, которые давно требовали кадровой чистки. По крайней мере, г-н Бастрыкин заявляет, что в новое ведомство войдут лишь люди «с чистыми руками, горячим сердцем и холодной головой». Заключая с новыми работниками трудовые контракты, там прописывают не только должностные обязанности, но и нравственные нормы. Возможно, что этот слух не лишен оснований – немногие прокуроры, трудившиеся следователями, оказались в следственном комитете. Возможно, что разговоры о нравственной чистоте понадобились, чтобы окончательно освободить надзорное ведомство от «людей Устинова», не вписавшихся в обойму, когда Генпрокуратуру возглавил Юрий Чайка.
Как бы там ни было, за бортом новой структуры оказался и знаменитый «киллер олигархов» Салават Каримов. О том, что Салават Кунакбаевич, расследовавший массу скандальных дел, в том числе и «дело Ходорковского» не получил приглашения в новую структуру было известно еще 7 сентября. Однако следственный зубр выждал время, надеясь на сатисфакцию. И лишь спустя неделю г-н Каримов написал рапорт о выходе на пенсию, объяснив свой уход из надзорного ведомства тем, что «об него вытерли ноги». Даже предложенная ему должность советника Юрия Чайки знаменитого следователя не устроило.
Впрочем, сочувствовать г-ну Каримову пока рано. Судьба следователя Каримова уже несколько раз делала крутые виражи и выносила Салавата Кунакбаевича к новой славе. Из Башкирии он уехал, получив строгий выговор за то, что его подчиненные подделали задним числом постановление о сопровождении подозреваемого в убийстве двух гомосексуалистов. Однако это пятно в послужном списке не помешало г-ну Каримову через несколько лет возглавить бригаду по расследованию самого громкого «экономического» дела десятилетия, возбужденного против Михаила Ходорковского. Когда опальный олигарх отправился за решетку, глава государства Владимир Путин пожаловал упорному следователю орден Почета «за заслуги в укреплении законности и правопорядка». Менее значимыми наградами была отмечена и вся следственная бригада, работавшая под началом Каримова, в то числе и следователи, которых Салават Квунакбаевич «выдернул» из Башкирии. Потом Каримов уже в генеральском звании снова вернулся в Уфу, заняв кресло первого зама вновь назначенного прокурора РБ Александра Коновалова. С приходом генерала на место первого зама, курирующего следствие, в республике ожидали многого, в том числе и по запутанным делам. Тогда было много разноречивых пересудов, почему Каримова «сослали» обратно в Башкортостан. Утверждалось, что его прочат на место прокурора, говорили и о том, что «гроза олигархов» должен вывести на чистую воду всех местных коррупционеров. Ходили слухи и о том, что, выполнив грязную работу и засадив Ходорковского, Каримов стал не нужен в Первопрестольной. Г-н Каримов ярко проявил себя в Уфе, возбудив сразу несколько громких и скандальных дел, в том числе и тех, где были замешаны региональные олигархи – по отчуждению акций крупных государственных предприятий. Покусился первый зам и на таких монстров бизнеса как Искандер Махмудов, якобы заинтересованного в выводе активов с Башкирского медно-серного комбината, находившегося в управлении принадлежащей олигарху Уральской горно-металлургической компании. Не менее громким оказалось уголовное дело, возбужденное по документам проверки Контрольно-счетной палаты республики о хищении акций государственного предприятия «Башлеспром», к которому, по мнению г-на Каримова, могли приложить руки не только саратовский предприниматель Камиль Аблязов, но и экс-глава Минимущества Башкирии Зуфар Абдрахимов. Однако ни одно из них до суда не дошло, став предметом политического торга.
Говорили, что и другие уфимские дела Каримова закончились девятью оправдательными приговорами, что равносильно серьезному браку, за который лишают должностей… Но полтора года в кресле первого зампрокурора Башкирии стали для Салавата Кунакбаевича лишь командировкой. Салават Каримов вновь оказался на коне, вернувшись в Москву на прежнюю должность старшего следователя в отделе по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры. За это время он успел предъявить новое обвинение, вдогонку к уже имеющимся, Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, накопав 127 томов новых преступлений экс-олигархов.
Однако, как выяснилось, он оказался не ко двору в новом следственном комитете. Сейчас Салават Кунакбаевич уже сдал дела и освободил свой кабинет. Правда, в переводе в новое ведомство отказали и другим известным прокурорским персонам: Николаю Атмоньеву, который руководил группой по делу Березовского, Сергею Иванову, расследовавшему убийство Анны Политковской и его заместителю Андрею Майорову, возглавлявшего расследование отравления бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.
Впрочем, все наблюдатели отмечают, что отставка, данная многим профессионалам, не более, чем подковерная игра. И единственное, чем не угодили специалисты высокого класса и опыта Следственному комитету, тем, что пользовались доверием прежнего Генпрокурора Владимира Устинова.
А зная твердый характер Салавата Каримова, легко предположить, что он не станет уфимским пенсионером, выращивающим цветы в собственном саду. Генерал всегда умел держать удар и думается, еще себя проявит.
Римма УРАЗБАХТИНА.
На снимке:
Немногие видели Салавата Каримова в генеральском кителе с орденом Почета на груди: знаменитый следователь надел праздничный мундир, чествуя ветеранов башкирской прокуратуры.