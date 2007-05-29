Клиническая картина. Кто погубил полковника Салимьянова?

Напомним, что до перевода в Волгоград Флорид Флюрович работал командиром специального полка ДПС при УВД Уфы, также в республиканском миграционном ведомстве. Не сумев сделать карьеру в Башкирии (говорят, что г-н Салимьянов в течение долгого времени надеялся получить более весомый пост в башкирском МВД и ходил в полковниках не менее 10 лет), мужчина сумел воспользоваться связями и возглавить Госавтоинспекцию в другом регионе. Однако повышение по службе не принесло ему счастья. В области была развернута антикоррупционная кампания против нового начальника управления внутренних дел Михаила Цукрука. В частности, в прокуратуре обнаружили, что Цукрук установил за ними «беспрецедентный оперативный контроль наружного наблюдения» и прощать самодеятельности поднадзорному не собирались. В электронном СМИ появились публикации о злоупотреблениях полномочиями главы милицейского ведомства, а уже через несколько дней он стал фигурантом уголовного дела.