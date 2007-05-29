Клиническая картина. Кто погубил полковника Салимьянова?

Posted 29 мая 2007, 18:40
Published 29 мая 2007, 18:40
Modified 9 января, 09:28
Updated 9 января, 09:28
Напомним, что до перевода в Волгоград Флорид Флюрович работал командиром специального полка ДПС при УВД Уфы, также в республиканском миграционном ведомстве. Не сумев сделать карьеру в Башкирии (говорят, что г-н Салимьянов в течение долгого времени надеялся получить более весомый пост в башкирском МВД и ходил в полковниках не менее 10 лет), мужчина сумел воспользоваться связями и возглавить Госавтоинспекцию в другом регионе. Однако повышение по службе не принесло ему счастья. В области была развернута антикоррупционная кампания против нового начальника управления внутренних дел Михаила Цукрука. В частности, в прокуратуре обнаружили, что Цукрук установил за ними «беспрецедентный оперативный контроль наружного наблюдения» и прощать самодеятельности поднадзорному не собирались. В электронном СМИ появились публикации о злоупотреблениях полномочиями главы милицейского ведомства, а уже через несколько дней он стал фигурантом уголовного дела.
— Зачем он только туда полез? — сетуют знающие Цукрука правоохранители. — В Волгограде все давно поделено было, а он начал геройствовать.
Салимьянов пошел за своим начальником «паровозом», выяснилось, что он якобы давал главе милицейского управления взятку в виде автомобиля, да еще состоял с ним в давних дружеских отношениях. По слухам, именно Цукрук обеспечил другу карьерный рост. По версии следствия, за полгода работы на новом месте г-н Салимьянов получал от своих подчиненных за покровительство по службе взятки и материальные ценности на сумму более 300 тысяч рублей, кроме того, завладел денежными средствами сотрудников ГАИ в размере 110000 рублей.
Флорид Флюрович в разгар милицейских разоблачений находился в отпуске, когда суд вынес постановление о его задержании, полковник на удивление спокойно воспринял этот документ. «ЧП» уже рассказывал, что Салимьянов лечился в уфимской больнице № 5 от двусторонней пневмонии, но на майские праздники отпросился под расписку домой. Мужчина решил излечить недуг в бане тестя и отправился в Чекмагушевский район. Именно там его и задержали, но Флорид Флюрович больным не выглядел и даже сам сел за руль своей Toyota Camry ХХХ, чтобы доехать до семейного коттеджа на улице Луговой в селе Михайловка Уфимского района, чтобы забрать личные вещи.
А вот, что происходило с ним дальше, покрыто мраком. Как утверждают в волгоградской прокуратуре, задержанный три дня находился в изоляторе временного содержания, где и признался в девяти инкриминируемых ему преступлениях, согласившись с версией следствия и подтвердив подозрения против Цукрука.
— Ну не мог он «сдать» лучшего друга, — уверены осведомленные люди.
При предъявлении обвинения Салимьянов вел себя сдержанно и жаловался на плохое самочувствие. Причем полковник, вероятно, настолько плохо выглядел, что следователи не стали обращаться в суд с постановлением об аресте и отпустили его до суда под подписку о невыезде. Однако подследственный через пять дней отдал Богу душу в обычной муниципальной больнице № 25.
Сразу после смерти Салимьянова заинтересованные ведомства распространили заявление, что пациент скончался от сердечного приступа, а в надзорном ведомстве Волгоградской области нам даже объяснили, что тяжесть предъявленных ему обвинений могла самым серьезным образом сказаться на здоровье мужчины. Но после вскрытия выяснилось, что сердце полковника совершенно не при чем, и больной погиб от разрыва селезенки и последующей обильной кровопотери. Утаить такую бомбу не удалось, уже на похоронах в Уфе все знали, от чего на самом деле скончался г-н Салимьянов.
В Волгоградской прокуратуре спустя 10 дней после гибели полковника возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей») и насколько нам известно, под суд могут пойти врачи, которые якобы неправильно провели реанимационные мероприятия, разорвав несчастному селезенку.
— Полковник пережил клиническую смерть, но реанимационные мероприятия вернули его к жизни, — рассказали нам в 25-й больнице Волгограда. — После этого сердце его билось еще 2 часа 40 минут. Так что врачи сделали все, что могли.
— С разрывом селезенки не живут больше суток, — заверила «МКС» старший помощник прокурора Волгоградской области Лидия Сергеева. — А потому все обвинения в адрес прокуратуры, что якобы Салимьянову нанесли телесные повреждения во время содержания в ИВС, беспочвенны.
По словам г-жи Сергеевой, сейчас проводятся комплексные экспертизы, чтобы определить, кто на самом деле виновен в гибели полковника, но для правоохранителей несомненно, что смертельную травму он получил в «больничных условиях».
— Следов от побоев на его теле не обнаружено, — заявил зампрокурора области Михаил Музраев.
В волгоградской прокуратуре умалчивают, что в свидетельстве о смерти стоит и третий диагноз — «спленомегалия» (увеличение селезенки), который и привел к разрыву жизненно важного органа. Спленомегалия вполне может развиться в результате абсцесса, который просто так не возникает, а становится результатом нагноения. И в этом случае, вполне вероятно, что необратимый процесс начался в организме полковника до госпитализации в городскую больницу. Кстати, это заболевание проявляется в случае поражения печени, поскольку становится невозможен отток крови. Как тут не заподозрить, что полковника били, не оставляя следов?
— У нас не 37-й год, чтобы в следственных органах избивали полковников, — говорит эксперт областного волгоградского бюро судебно-медицинской экспертизы Виталий Филатов. — Могу с уверенностью сказать, что смерть Салимьянова не была криминальной и насильственной. Разрыв селезенки произошел на фоне основного заболевания, которым был болен полковник в течение длительного времени.
Однако утверждается, что следователи потеряли интерес к санкции на арест для г-на Салимьянова, поскольку тот… уже не мог передвигаться самостоятельно. Понятно, что суду не понравилось бы столь странное состояние подследственного, три дня находившегося в ИВС, поэтому никто и не решился выходить к судьям с постановлением о взятии под стражу.
— Убили, — говорят родственники. — И сейчас пытаются скрыть все следы.
Но, как уверил «МКС» эксперт Филатов, вскрывавший тело полковника, в легких Салимьянова обнаружены многочисленные «хорошо сформированные» метастазы, присутствуют раковые изменения и в других органах. По словам эксперта, «лучшие патологоанатомы и профессора бьются, чтобы поставить правильный диагноз болезни», поразившей полковника более двух лет назад.
— Причина смерти — разрыв селезенки, но сам недуг, приведший к трагическому концу, пока не определен, — рассказывает Виталий Евгеньевич. — Диагноз не смогли поставить ни в уфимской больнице № 5, ни наши волгоградские врачи. Салимьянов около года назад пережил инфаркт селезенки, и это тоже было следствием пока нам неизвестного, но вероятно, онкологического заболевания. Если бы погибший не был связан со столь шумным делом, я бы сказал, что это случай особой сложности, где присутствует интересная клиническая картина.
— Но, согласитесь, поверить в случайную гибель очень сложно…
— Мы догадывались, что в связи с этой смертью будет много жалоб, что каждый наш вывод будут перепроверять, — говорит г-н Филатов. — Поэтому вскрытие происходило максимально открыто, присутствовала комиссия из четырех человек, два ведущих патологоанатома и два следователя прокуратуры. Мы набрали столько посмертного материала, что готовы предоставить его на экспертизу хоть в Москве, хоть в Страсбурге.
Как бы там ни было, но сейчас полковник проходит по делу как свидетель. Показания мертвого гораздо выгоднее правоохранителям, ведь он уже не сможет изменить их на суде или во время следствия.
Впрочем, от смерти полковника Салимьянова его начальник Михаил Цукрук все-таки «выиграл». После того, как было установлено, что Флориду Флюровичу «помогли» уйти из жизни, и без того скандальное дело получило еще более громкую огласку. Цукрука по ходатайству Генпрокуратуры (!) выпустили из-под стражи под домашний арест, а само дело против областного милицейского начальника передали для расследования в надзорное ведомство Южного федерального округа.
Римма УРАЗБАХТИНА.